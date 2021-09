Dette bygget leverer på kontorkrav utenom det vanlige

Oslo K er et kontorbygg på 30.000 kvadratmeter som ferdigstiller OBOS sitt byutviklingsprosjekt i Kværnerbyen. Nexans flytter inn i et toppmoderne smartbygg med brukerne i sentrum.

– Vi hadde en rekke kriterier vi gikk etter da vi skulle ha nye kontorlokaler, og Oslo K scoret totalt sett best for våre krav. Nå gleder vi oss til nye og freshe lokaler over 2,5 etasjer, i stedet for syv, forklarer Kristin Hessen, kommunikasjonsdirektør i Nexans og prosjektleder for flyttingen.

Nexans lokaler er innredet i lyse og varme farger. Lyssjakten sørger for et naturlig lysinnslipp i fellesarealet i lokalene.

Leverte på spesifikasjoner utenom det vanlige

Hun forteller at eier og utbygger OBOS Eiendom har vært imøtekommende på deres krav og behov.

– Blant annet skulle vi ha plass til laben vår, som gir noen spesifikasjoner utenom det vanlige. Vi har opplevd godt samarbeid med OBOS, forteller Kristin Hessen.

Kristin Hessen i Nexans ser frem til nye og freshe lokaler i Oslo K. Foto: syver svensrud

OBOS Eiendom har jobbet tett sammen med Nexans for å ferdigstille både kontorlokaler og fellesarealer i Oslo K i tiden opp mot innflytting. Alt er klargjort for den første leietakeren, mens bygget i sin helhet ventes å være helt klart ved årsskiftet.

– Vi i OBOS Eiendom er glade for å ønske Nexans velkommen til sin nye arbeidsplass, som både byr på delikate kontorlokaler og rike fellesfasiliteter. Det er godt å høre at Nexans føler vi kunne leve opp til deres spesifikke behov, for fleksibiliteten er noe av det viktigste vi tilbyr nye leietakere, sier Nils Morten Bøhler, konsernsjef for eiendom i OBOS.

Interiørarkitekt i Krohnark, Victoria Vaage, har vært involvert i prosjektet fra start, og har uttalt at hun sjelden jobbet med et næringsbygg hvor hensynet til leietakernes behov er så sentrale.

– Vi er inne i ethvert prospekt og ser muligheter ut fra leietakernes behov. De som velger å leie kontorlokaler i Oslo K kan være trygge på at de får et lokale som gir optimale arbeidsforhold for deres arbeidsform, mener hun.

I tiden etter pandemien er behovet for fleksibilitet enda større enn før.

– Mange ser at de kommer til å bruke kontoret litt annerledes enn før. De som flytter inn i Oslo K har mulighet til å forme sine lokaler ut fra nye behov, og ikke minst er det stor fleksibilitet i bygget, både internt i lokalene og i bruk at fellesområder og møtesenteret, sier Nils Morten Bøhler.

Møtesenteret i Oslo K har 14 møterom i ulike størrelser, auditorium og et stort glass-atrium med plass til servering og mingling.

På Oslo Ks nettsider kan du lese mer om hvordan det blir å jobbe i Oslo K.

Et hyggelig område med kvaliteter

Kristin Hessen i Nexans mener at Kværnerbyen har kvaliteter som flere burde vite om.

– Mange tror at det ikke finnes så mye i området, men her er det et servicetilbud som kommer ansatte til gode, som nye serveringssteder, blomsterbutikk, dagligvare og apotek. Det er et hyggelig område som vi tror våre ansatte vil sette pris på, sier hun.

Les mer om Kværnerbyens kvaliteter som kontordestinasjon.

Det glass-overbygde atriet i møtesenteret er et egnet sted for servering og mingling. (1 / 4) Det glass-overbygde atriet i møtesenteret er et egnet sted for servering og mingling.





Flere biter industrihistorie på samme sted

Nexans er et fransk teknologiselskap, men med norske røtter som strekker seg tilbake til 1915. De leverer kraft- og kommunikasjonskabler, og er en av verdens ledende leverandører av høyspente sjøkabler. I Norge ligger hovedkontoret i Oslo K i Kværnerbyen, mens de har fabrikker i Langhus, Halden og Rognan.

– I likhet med Nexans har Kværnerdalen en lang industrihistorie. Det reflekteres blant annet i det flotte interiøret i fellesområdene og ikke minst møteromsavdelingen. Man vil kjenne igjen former, farger, naglebeslag og andre elementer som vitner det som var før, samtidig som bygget legger til rette for alt som kommer fremover, forteller Bøhler.

Møter en ny arbeidshverdag i nye lokaler

For Nexans markerer innflyttingen i Oslo K også overgang til en ny arbeidshverdag.

– Innflyttingen sammenfalt med gjenåpning av kontoret, etter lang tid på hjemmekontor. Vi tar selvfølgelig hensyn til gjeldende smittevernregler og legger fremdeles til rette for bruk av hjemmekontor, men håper å se mange i de nye kontorene fremover, sier Hessen.

Hun forteller at de har dobbeltsjekket beregningene for å sikre at alle kan holde 1-meteren på jobb, og sørget for ekstra renhold to ganger om dagen på utsatte flater.

– I tillegg har vi god dekning på små og store møterom, multirom og avlukker for telefonsamtaler og korte møter, sier hun.

Møteromssenteret i Oslo K tilgjengeliggjør i tillegg 14 møterom og et auditorium for leietakerne.

– Vi kommer til å bruke møteromssenteret til alle våre eksterne møter, noe som gjør det enkelt å overholde alle hensyn til sikkerhet og konfidensialitet, sier Hessen.

Det er fortsatt ledige kontorlokaler i Oslo K. Ønsker du å vite mer?

Kontakt oss og last ned prospekt her.