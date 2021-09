I hverdagens jag og rutiner gjør behovet for et fristed seg gjeldende for de fleste. Et sted hvor tiden står stille. Hvor du kan trekke deg tilbake, med venner, familie eller bare for deg selv.

– Å ta riktige valg rundt møbleringen, er viktig for at tida vi tilbringer der skal bli best mulig, for alle som bruker hytta, sier Christina Køltzow, interiørdesigner hos Slettvoll . Hun hjelper ofte kunder med innredning av hytta, slik at den passer det livet de drømmer om å leve der. Som interiørdesigner finner hun ofte løsninger kundene selv ikke hadde tenkt på, slik at valgene blir helhetlige og gjennomtenkte. Ønsker du hjelp til å planlegge innredningen på hytta, kan du bestille møbleringshjelp på Slettvolls hjemmeside, eller besøke din nærmeste Slettvoll-butikk.

Enten du ser mest frem til å legge beina høyt i sofaen etter en skitur, eller å invitere gjester til middag som varer helt ut i de små timer, er komfort noe som bør prioriteres i hytteinnredningen.

– De aller fleste ønsker jo å virkelig finne roen når de er på hytta. Da er det viktig å sitte godt, både i spisestuen hvor måltidene gjerne glir over til hyggelig prat utover kvelden, og når dere kryper opp i sofaen foran peisen, sier interiørdesigneren.

Slettvolls sofaer kan leveres i ulike størrelser og kles i nærmere 300 ulike tekstiler – noe som gir svært stort spillerom til å skape et sted for kvalitetstid.

Trenger du inspirasjon til hytteinnredningen?

Slettvoll tilbyr møbleringshjelp, hvor du kan få personlig veiledning til både store og små prosjekter. Sommerhytte, vinterhytte, påbygg, nybygg eller bare utskifting av møbler – med Slettvolls rådgivning vil du få detaljert veiledning om plassering av møbler, belysning, farger, materialer og tekstilvalg som binder hele innredningen sammen. Du kan også få hjelp med styling av interiørvarer når møblene leveres. Veiledningen er gratis når du kjøper møbler fra Slettvoll. Les mer om møbleringshjelp og bestill time her eller besøk din nærmeste Slettvoll-butikk.

Ulike behov krever ulike løsninger

Hvis du skal innrede en ny hytte – eller oppgradere den du allerede har – begynner Christina alltid sin rådgivning med å finne ut hvilke behov du har:

Skal hytta være storfamiliens samlingssted hvor dere feirer jul eller tilbringer påsken sammen? Trenger barn eller barnebarn en egen sone hvor de kan regjere, eller er peisen midtpunktet for hele familien?

– Mange bruker hytta til å skape hyggelige tradisjoner i familien, der alle kan samles. Da er fleksible spisebord med ileggsplater en god løsning. De ekstra spisestolene kan stå på soverommene til vanlig. I stua er paller med oppbevaringsplass fine som ekstra sittemøbler, samtidig som de stues vekk under for eksempel bordet når de ikke er i bruk, sier hun.

Interiørdesignerne kan også bidra til å finne vakre gardiner som passer inn, enten behovet er solskjerming eller å begrense innsyn.

Råd fra en interiørdesigner

Noen ganger trenger man et kreativt blikk. Evnen til å se løsningene som forvandler et rom til et hjem – for det er mye å ta stilling til når du skal innrede, enten det er huset eller hytta.

Her kan Slettvolls møbleringshjelp gi verdifull hjelp. Den sikrer deg at møbler og tekstiler både dekker familiens behov og passer sammen med resten av hytta – samtidig som de profesjonelle interiørdesignerne ofte finner bedre løsninger enn de fleste klarer å skape på egen hånd.

Christina Køltzow forteller at balansen og avstanden mellom møblene er noe kundene ofte trenger hjelp til. I tillegg er riktige teppestørrelser viktigere enn mange tenker over – både for å skape harmoni og for å unngå at teppekanten slites hver gang stolene trekkes ut og inn.

– Slettvolls møbler lages på Stranda etter solide håndverkstradisjoner . Det gir høy kvalitet som varer, år etter år. Her produseres alt på bærekraftig vis med kortreiste råvarer fra lokale leverandører. Siden møblene lages på bestilling, kan du også velge tekstiler selv. På den måten blir det lett å finne mønstre og farger som faller i smak, samtidig som du får riktig slitestyrke til din families bruk. Her hjelper vi deg gjerne, sier hun.

Slettvoll tilbyr også levering, hvor møbler og tepper settes på plass, emballasjen tas med til resirkulering.

