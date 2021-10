Globetrotter med mål om å endre bedriftsnorge

En av de viktigste tingene i arbeidslivet er å finne en riktig balanse mellom jobb og fritid, slik at du kan koble av etter en stressende dag. For Nora Backer Malm ligger nøkkelen til suksess i yoga.

– Det er gull verdt å kunne koble av og fokusere på seg selv. For det kan være utfordrende i en hektisk hverdag. Det er vanskelig å lytte til seg selv og stille spørsmålet “hvordan har jeg det nå?”. Har du det dårlig, så er det likevel ingen grunn til å grave seg ned. Men det er viktig å anerkjenne hvordan du har det, forteller hun.

Nora er konsulent i bærekraftsteamet til EY, og er vant til store og tidvis tunge prosjekter. Det å bruke yoga som avkobling og trening har hun gjort siden ungdomsskolen, og hun forteller at det har blitt en stor del av hverdagen.

– Yoga handler om hvordan man lever og tenker. Selv om jeg ikke klarer det hele tiden, så prøver jeg aktivt å bruke teknikkene jeg har lært.

Som kvalifisert yogalærer tilbyr hun yogatimer til kollegaene i EY. Det startet med fysiske timer på Oslo-kontoret før pandemien, som deretter ble flyttet over på teams i fjor.

– Hver mandag etter jobb har vi en halvtime yoga der alle kan være med. Det som er gøy er at det før bare var for de ansatte i Oslo, men da det gikk over på teams tenkte vi: “la oss inkludere de andre kontorene i Norge og kanskje også i Norden”. Og siden da har det eskalert og blitt til et slags “virtual yoga community”.

Brenner for bærekraft

Nora skryter av den gode stemningen i EY og trekker frem hvordan det motiverer henne i jobben.

– Min avdeling heter CCaSS som er forkortelse for Climate Change and Sustainability Services. Der er alle ekstremt opptatt av bærekraftig utvikling, og vi jobber mot et felles mål. Det synes jeg er utrolig inspirerende.

– I tillegg er det mange med forskjellig bakgrunn på teamet. Det er geologer, biologer, statsvitere, ingeniører og økonomer. Jeg mener det gjør oss sterke som avdeling, spesielt når vi jobber med et så komplekst tema. Ulike styrker fører til ulike innspill som leder til ideer du aldri ville tenkt på selv.

Noras jobb går ut på å hjelpe offentlige og private aktører med å inkludere hensyn til bærekraft for å sikre langsiktig verdiskapning. Det inkluderer å kartlegge og prioritere hva som bør gjøres og prosjekter for fysiske tiltak.

– For mange handler det om å få kunder til å fokusere riktig. For å sette det på spissen: Si at en bedrifts tiltak er å resirkulere papir på kontoret. Dette er selvsagt bra, men vår jobb er å se på det store bildet. På den ene siden - hvor i verdikjeden er det bedriften har størst påvirkning på omverdenen - er det leverandørkjeden, er det risiko for barnearbeid, eller er det utslipp i forbindelse med en fabrikk. På den andre siden – hvilke måter utgjøre megatrender innen bærekraft risiko og muligheter for bedriften? Klimarisiko er et eksempel på dette, forklarer hun.

Selv om det hovedsakelig er flest kunder fra privat sektor, forteller Nora om et par engasjerende prosjekter fra offentlige aktører.

– Vi har skrevet noen spennende utredninger for Miljødirektoratet og Klima og miljødepartementet. Blant annet skrev vi om tempoet i den grønne omstillingen og hvor Norge egentlig står i det grønne skiftet. Det som var gøy var at vi kunne være med å påvirke flere bransjer på en gang. Vi fikk snakke med flere spennende mennesker og satt deretter fingeren på det vi mente burde gått raskere.

– I jobben min får jeg mulighet til å påvirke både store og små bedrifter. Selv om mye er gjort ved å drive endring i de store organisasjonene, må vi ikke glemme at SMBer utgjør majoriteten av næringslivet i Norge. Store som små må med hvis vi skal få til omstilling.

Internasjonal erfaring

I bunn har Nora en master i “International relations” fra University of St. Andrews i Skottland. Hun drømte lenge om å bli reporter, men etter å ha jobbet i India etter studiene endret hun mening.

– Etter studiene flyttet jeg til Bangalore i India og jobbet med sosial entreprenørskap. Vi solgte soldrevne lamper til urbane slumboere. Vanligvis fyrer de med parafin som har høy grad av forurensing. Forurensingen fører til sykdommer som kullosforgiftning og astma og de bruker mye penger på medisiner, i tillegg til parafinen som er dyr. Vi hjalp dem med å få tilgang til ren energi til en pris de faktisk har råd til, forteller Nora.

– Opplevelsene fra India gjorde at jeg fikk stor respekt for at folk kjenner sitt eget liv best. Vi kunne ikke komme og si “dere skal ha dette”, men heller spørre dem hva de faktisk trengte. Etter undersøkelser kom det frem at de ønsket en annen energikilde, og det fikk de.

Nora beskriver månedene i India som både spennende og utfordrende. Selv om de fleste snakket engelsk og hun bodde med sine kollegaer, hadde hun ikke noe nettverk og det var lange reiseveier.

– Etter India gikk turen til Singapore der jeg ble i et halvt år for å jobbe for Sustainalytics som driver med bærekraftsrating av selskaper. Jeg analyserte selskaper innen telekom og media. På den måten fikk jeg innblikk i hvordan man på en strukturert måte kan måle bærekraftige tiltak, noe som har kommet godt til nytte i jobben i EY!

Arbeidserfaringen i India og Singapore fikk Nora til å innse at hun ville fortsette å jobbe for et mål som var større enn kontorets fire vegger. Hun skjønte også at dersom man skal få til endring så må man forstå hvordan man kan flytte penger i riktig retning.

– Jeg skjønte at makten ligger hos store aktører. Da må man forstå forretningsspråk og hvordan man skal kommunisere med bedrifter, ledere og de som sitter i styrer. Derfor tok jeg en MBA innen Business administration på Rotterdam School of Management.

Alt er ikke grønt

Noe av det som gjør at Nora elsker å jobbe med bærekraft er at det blir stilt større krav til selskapene nå enn tidligere.

– Modningsprosessen skjer ekstremt fort. Det har kommet flere lovkrav og reguleringer fra EU, blant annet EU taksonomien. Den går ut på at man ikke kan kalle hva som helst grønt. Det må oppfylle visse kriterier.

– Det stilles også krav til at en aktør må forstå hvilken påvirkning de har. For eksempel med tanke på åpenhetsloven i Norge som sier at en bedrift skal ha kontroll på hele leverandørkjeden. Dette er for blant annet å unngå brudd på menneskerettigheter, og hindre barnearbeid.

Nora er engasjert når hun snakker om jobben. Hun ser hvert prosjekt som en ny jobb hvor hun skal møte nye utfordringer med andre forutsetninger. Samtidig må hun være oppdatert på lover og regelverk.

– Det jeg synes er spennende er at vi alltid må være et steg foran kundene våre. Vi skal hjelpe dem med å forstå nåtiden, samtidig som vi må være i førersetet for å sikre at vi jobber i riktig retning.

Nora oppsummerer det slik:

– Å finne rett vei for bedriften innen bærekraft er ikke alltid lett. Det er derfor vi er her for å hjelpe kundene med å finne ut hva som kan gjøres, og det kan være en interessant prosess i seg selv.

Har du lyst å vite mer om unike muligheter i EY, inkludert avdelingen som Nora jobber i, er du velkommen til å ta kontakt med Stian Ørbeck-Nilssen i Talent Team på Stian.Orbeck-Nilssen@no.ey.com tlf +47 922 47 362 eller les mer på våre nettsider.