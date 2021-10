Gevinstjakt i skyen:De store gevinstene kommer ikke der du tror

Hvilke forventninger kan et selskap ha til gevinster ved å bytte til et skybasert system? Spørsmålet er sentralt for motivasjonen til å gjøre investeringen.

Ifølge salgsdirektør Gaute Tinnes-Rimehaug i Xledger ligger ikke svaret der de fleste vil tro.

- De aller fleste av våre kunder kommer fra en virkelighet der de har jobbet i mange separate systemer, så det mest åpenbare er at automatisering og samling av oppgavene i ett felles system gir innsparinger ved at man trenger færre hender til å gjøre den samme jobben, sier Tinnes-Rimehaug.

Men sammen med Geir Hagelid, Senior Sales Executive i Xledger, mener han at det ikke er der det beste målet for gevinstrealisering ligger.

Visualisering og oversikt

- Den store endringen skjer når du kan sette dataene inn i en større sammenheng. Ved å ha tilgang til dataene i samme system kan du raskt få et strategisk overblikk, noe som er vanskelig hvis du jobber med flere systemer. Med de kravene som stilles til en CFO i dag, så er det nok her du virkelig kan se en gevinst, sier Hagelid.

Ifølge de to erfarne rådgiverne er det tre nøkkelområder der en organisasjon kan hente gevinster hvis de skal skaffe seg et skybasert ERP-system.

Færre systemer – innsparing på lisenser, konsulentbruk

Automatiseringsgevinster – mindre manuelt arbeid gjør at ansatte kan jobbe med mer verdiskapende oppgaver

Smartere jobbing – som kan gi gevinster som bidrar til positiv endring i virksomheten

For noen selskaper kan regnskap, fakturering og de tradisjonelle oppgavene i økonomiavdelingen automatiseres opp til 95 prosent. Noe som frigjør tid til strategisk arbeid.

- Det viktigste spørsmålet er ikke hvilke behov virksomheten har i dag, men hvordan de skal utvikle seg. Det er fremtiden som avgjør hva man trenger. Der ligger også en av de største fordelene med et skybasert system, som Xledger. Skalerbarheten har ingen begrensning. Et selskap som gjør oppkjøp eller planlegger stor vekst, har store gevinster å hente ved å ha et system som skaleres med selskapet – og som hele tiden utvikles, sier Hagelid.

Fremtidsrettede krav

For å kunne stille de riktige kravene til sitt nye system må CFO tenke nytt. Det er ingen god strategi å planlegge ut fra dagens prosesser og arbeidsmetodikk.

- Hos Xledger sier vi at vi jobber med ambisiøse kunder – med det mener vi virksomheter som er åpne for å utvikle seg. For en CFO som skal stille krav til sitt nye ERP-system så er det ekstra viktig å klare å tenke utenfor boksen. Du stiller gjerne krav basert på det du kjenner til – så det viktigste er å anerkjenne hva du ikke kjenner til – og det du kan lære noe om, sier Gaute Tinnes-Rimehaug.

Det handler i hovedsak om å tenke i tre bestemte dimensjoner. Ditt nye system må håndtere dette:

Automatisering av repetetive oppgaver – som håndterer det som skjer i dag

Skalerbarhet – systemet må kunne utvikle seg i takt med selskapet

Innsikt – rapporteringen må skje på en måte som støtter CFO og selskapet i en ny hverdag

For Kjetil Skjåk, CFO i Tinde Hytter, var det spesielt én ting som var viktig i prosessen med utvelgelse.

– Når man skal velge ny leverandør av økonomisystem, så er det viktig å velge en leverandør man tror på for fremtiden. En som har utviklingskraft til å stadig videreutvikle systemet og henge med på endringer i teknologien.

