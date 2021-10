Hva betyr en mangel på halvledere for investorer?

Manglende halvlederleveranser har vært et hett tema i media i år. Mange investorer frykter at mangelen vil hemme økonomisk vekst og få store konsekvenser for aksjer. Selv om mangelen kan være en beskjedent negativ faktor, tenker Fisher Investments Norden at mye av denne frykten er overdrevet. Den økonomiske innvirkningen som mangelen vil få vil trolig være kortvarig og for liten til å true det nåværende bullmarkedet. I denne artikkelen diskuterer vi halvledermangelen og hva det betyr for langsiktige investorer.

Hvorfor har vi ikke nok halvledere?

Vi tror at en kombinasjon av faktorer gjør at den globale etterspørselen etter halvledere er større enn leveransene, blant annet på grunn av:

Et begrenset antall brikkeprodusenter

Et økt behov for regnekraft knyttet til koronanedstenginger

En økonomisk oppgang som kom raskere enn forventet

Midlertidige utfordringer i forsyningskjeden

Halvledere er databrikker som er så små at noen av komponentene kun er synlige på atomnivå. Kompleksiteten og kostnadene knyttet til å bygge moderne brikker setter en begrensning for hvor mange selskaper som kan produsere dem på et konkurransedyktig nivå, noe som betyr at globale leveranser hviler på noen få nøkkelprodusenter. Halvlederprodusenter trenger ekstremt kontrollerte produksjonsmiljøer for å unngå kostbare og omfattende produksjonsproblemer. Selv den minste seismiske aktivitet eller en tilfeldig støvpartikkel kan forårsake større feil på brikkene. Denne strenge produksjonsprosessen gjør at det er få selskaper som kan tre inn og begynne å produsere brikker i stor skala, derfor vil det å korrigere en mangel på halvledere i stor grad avhenge av at eksisterende selskaper får opp produksjonen.

Fjorårets koronanedstengninger tvang mange selskaper til å la de ansatte bruke hjemmekontor, og skolene måtte tilby hjemmeundervisning, noe som økte etterspørselen etter bærbare PC-er og mobile enheter — og halvlederne som brukes i dem. Disse enhetene er imidlertid langt fra de eneste sluttmarkedene for halvledere. Som følgende figur viser har halvledere blitt en viktig del av mange teknologiske produkter og bransjer, inkludert blant annet biler og industrianlegg.

Figur: Total global etterspørselsandel for halvledere i 2019 etter sluttanvendelse



Kilde: Semiconductor Industry Association. 2020 State of the U.S. Semiconductor Industry, tallene i rapporten er fra 31.12.2019.

Til å begynne med var halvlederleverandørene i stand til å svare på økningen i etterspørsel ved å omdirigere brikketilførselen fra andre bransjer. Bilprodusenter og andre selskaper i økonomisk følsomme bransjer kuttet produksjonen og brikkebestillinger fordi de fryktet at en langvarig økonomisk nedtur var på vei. Etter hvert som koronarestriksjonene begynte å lette sommeren 2020, tok imidlertid mye av den globale økonomien seg opp igjen raskere enn forventet. Bilprodusenter og andre næringer økte produksjonen for å møte en etterspørsel som var bedre enn forventet, men fant fort ut at det ikke var nok halvledere å få tak i.

Siden den gang har halvlederprodusenter og leverandører jobbet og produsert for fullt. Mens de jobbet for å dekke etterspørselen fikk harde værforhold i Texas og en brann ved en japansk halvlederfabrikk negativ innvirkning på forsyningskjeden. Desto lenger det har vært en mangel, desto flere investorer er det som frykter at det kan være skadelig for den globale økonomien og aksjemarkedene. Disse bekymringene kan dog være misforståtte.

Hva betyr en mangel på halvledere for investorer?

Mangelen på halvledere gir noen potensielle utfordringer på kort sikt, men Fisher Investments Norden tror at innvirkningene i stor grad vil være midlertidige, og at enhver negativ økonomisk effekt vil være begrenset.

På kort sikt kan mangelen hemme den økonomiske veksten noe, men ikke på langt nær nok til å ødelegge for aksjer. Mange benytter bruttonasjonalprodukt (BNP) for å måle økonomisk vekst, som er en sum av alle transaksjoner i en økonomi i løpet av en viss periode. Når folk ikke kan kjøpe produkter som inneholder halvledere, vil dette redusere den økonomiske veksten. De fleste utviklede økonomier og deres aksjemarkeder er imidlertid mer avhengige av tjenester enn varer. For eksempel utgjorde salg av (eller investeringer i) fysiske gjenstander totalt bare 33,6 % av USAs BNP i 2019.[i] Videre er det trolig at enhver økonomisk nedgang som følge av mangelen ikke har nok omfang til å gjøre slutt på bullmarkedet. Aksjer kan klare seg fint i perioder med langsom vekst, bare se på gjennomsnittlig årlig vekst i BNP i det siste bullmarkedet som et eksempel.

Midlertidig knapphet er en relativt normal del av en syklisk økonomi. De har en tendens til å drive opp prisene, høyere priser stimulerer til høyere produksjon, og tilbudet vil etter hvert øke for å dekke etterspørselen. I dette tilfellet har noen få multinasjonale brikkeprodusenter allerede kunngjort planer om å bygge flere såkalte støperier og anlegg. Dette ikke skjer over natta, men aksjer er fremadskuende og kommer prosessen i forkjøpet.

Selv om leveranseutfordringene vil plage noen bransjer på kort sikt, er ikke dette noe nytt. Det er overraskelser som beveger markedene mest. Mangelen på halvledere er allment kjent og hele verden følger med, noe som betyr at bekymringene trolig er priset inn i markedene, og dermed begrenser overraskelsesmomentet som kan avspore dagens aksjemarkedstrender. Derfor mener Fisher Investments Norden at frykten for en overdimensjonert økonomisk nedgang grunnet en mangel på halvledere kan være overdrevet. Foreløpig tror vi at langsiktige aksjeinvestorer posisjonerer seg best gjennom disiplin samt sørge for å få med seg den sterke avkastningen som vanligvis kommer sent i markedssyklusen.

