En leksjon i sporty eleganse

Dagens Carrera-kolleksjon er en påminnelse om TAG Heuers lange og fascinerende arv innen motorsport. Samtidig huser kolleksjonen noen av det sveitsiske merkets mest rendyrkede og elegante klokker. Klokker med en sporty sjel og overlegen lesbarhet – som appellerer bredt til både nye og viderekomne klokkekjøpere.

Denne høsten presenterer TAG Heuer en ny generasjon av Carrera Three Hands. Totalt består minikolleksjonen av fire nye og spennende modeller: Carrera Twin-Time 41 mm, Carrera Day Date 41 mm, Carrera Date 39 mm og Carrera Date 29 mm. Med diametre fra 29 mm til 41 mm ønsker TAG Heuer å tilby klokker som passer til alle bruksområder og preferanser – fra hverdagsbruk til mer formelle anledninger.

Nylanseringene følger Carrera-familiens distinkte stilkoder, som har blitt modernisert og videreforedlet fra de legendariske kronografene fra 1960-tallet. Tradisjonen tro fokuserer TAG Heuer på klasseledende kvalitet og presisjon, og alle de nye Carrera-modellene er utstyrt med selvtrekkende mekaniske urverk. Og med ripesikkert safirglass og 100 meters vannresistens er klokkene som skapt for norske forhold.

Tidsriktig firkløver

Når verden skal utforskes er Carrera Twin-Time Date 41 mm den perfekte kompanjongen. Med en egen 24-timersviser kan klokken følge tiden i to ulike tidssoner samtidig. Den praktiske funksjonen drives av det automatiske urverket Calibre 7, som er synlig gjennom glasset i baklokket. Med blå urskive og lenke av rustfritt stål sklir den stilfulle modellen naturlig inn i alle miljøer og settinger.

Carrera Day Date 41 mm og Carrera Date 39 mm representerer Carrera-temaet destillert til det mest stilrene og essensielle. Hver av de to har kasse av rustfritt stål, og kan leveres med svart, svart/gull, blå eller sølvfarget urskive. Begge modellene er basert på TAG Heuers automatiske Calibre 5, med visning av dato eller dag/dato.

For de smalere håndledd er Carrera Date 29 mm det perfekte valget. Modellen har et tydelig slektskap til de større søsknene, men er utført med nettere dimensjoner og lavere vekt. Den blå urskiven hinter om det sporty, mens urskiven i klassisk hvit perlemor fremhever designets elegante karakter. Begge variantene kan leveres med 11 glitrende diamanter, for et enda mer feminint preg. Med det automatiske Calibre 9 tikkende på innsiden av kassen, er Carrera Date 29 mm en unik nyhet for kvinner som ønsker seg et sporty og elegant armbåndsur med mekanisk urverk.

