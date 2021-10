Ny tjeneste gir boligkjøpere den billigste strømavtalen

Overo har utviklet en digital plattform for meglerkjeder. Plattformen omfatter flere digitale tjenester som effektiviserer eiendomsoverdragelser for megler, selger og kjøper. I dag består plattformen av et digitalt oppgjørsskjema som ivaretar norske lover og regler, blant annet hvitvaskingsregelverket, en markedsplass som blant annet flyttehjelp, nedvask, mellomlager etc., samt en overtakelsesprotokoll, som sikrer at kjøper får alt som avtalt og at eventuelle mangler blir håndtert riktig.