På eventyr i verdens villeste natur

Hvis du aldri har vært på et ekspedisjonscruise med Hurtigruten Expeditions tidligere, er det vanskelig å helt forstå hva du har i vente. Vi tar deg til avsidesliggende destinasjoner hvor få mennesker har vært tidligere. Vi lar deg oppleve historiske byer, tettpakket av historie og kultur, og naturligvis det mangfoldige dyrelivet som binder det hele sammen.

Hver ekspedisjon er unik, og hver time av reisen byr på nye erfaringer og lærdom som vil sitte i deg resten av livet.

Svalbard – vårt første ekspedisjonsreisemål

Det er ingen reisemål utenfor norskekysten som er så dypt forankret i hjertene våre som nettopp Svalbard. Dette ble vårt første ekspedisjonsreisemål allerede i 1896, og det er med god grunn vi stadig vender tilbake hit. De majestetiske fjellene, den langstrakte tundraen, den «Klondike-lignende» atmosfæren i bosetningene her, er noe alle burde få med seg – en opplevelse som bare kan bli bedre om du i tillegg får øye på kongen av Arktis, isbjørnen. Men det overraskende milde klimaet her har gjort øygruppen rikt på annet dyreliv også, som sel, hvalross, fjellrev og reinsdyr.

Utforsk Longyearbyen, som er verdens nordligste by, og lær om historien og kulturen til de som først oppdaget Svalbard. Ved å bli med Ekspedisjonsteamet på aktiviteter som fotturer, kajakkpadling og småbåtcruise, vil du reise hjem med minner fra det ekte og autentiske Svalbard.

Vakre Svalbard byr på unik natur og utsikt.

Utenomjordiske Antarktis

Et ekspedisjonscruise med Hurtigruten Expeditions kan handle om mange ting, men det er alltid et eventyr. Ikke minst når destinasjonen er Antarktis. Det var Roald Amundsen som i sin tid beskrev Antarktis som «et utenomjordisk eventyr», og det er virkelig. Du vil ikke tro hvor mange nyanser av hvitt som finnes i dette ville, fiendtlige isødet. Det er vanskelig å tro at noe kan leve under slike forhold, og det gjør opplevelsen av å se dyrelivet her enda mer spesielt. Millioner av pingviner, sel og sjøfugler, og ikke minst hval, om du er her på rett tid av året. Om du synes det er spesielt å se den første kolonien med pingviner fra skipet, kan du glede deg til du står på land bare noen få meter fra dem.

Også her skal du få føle destinasjonen på kroppen. I tillegg til ilandstigninger med ekspedisjonsteamet, kan du bli med på småbåtcruise og valgfrie aktiviteter som kajakkpadling, tur med truger og camping. Er du tøff nok, kan du også ta et isbad!

Et eventyr av kontraster

Skipene våre er mindre enn mange andre cruiseskip, og det er et av fortrinnene våre. På den måten kan vi seile der større skip ikke kan ta seg frem, og ta deg tettere på opplevelsene og dyrelivet. Vi tar deg med til ville og ukjente verdener, men du får oppleve det hele fra de flotte og komfortable ekspedisjonsskipene våre som er bygget for ekspedisjoner i polarregionene.

På en måte blir skipet en liten verden i seg selv, ofte i stor kontrast til villmarken du kan se utenfor vinduene når vi glir forbi.

Et ekspedisjonscruise for fremtiden

Når du er med på en ekspedisjon med Hurtigruten Expeditions, blir du en ambassadør for miljøet. Verden er skjør, og vi har forpliktet oss til å ta vare på den. Det gjør vi gjennom ekspedisjonsreisene våre, for å øke kjennskap, kunnskap og forståelse for naturen og alt og alle som lever i den. Ikke bare for oss selv her og nå, men også for kommende generasjoner.

