Prøv et ekspedisjonscruise med Hurtigruten

Vi mener bestemt at cruiseopplevelsen din blir bedre jo mer du vet om stedene du skal besøke. Det er derfor vi under hele reisen gir deg mulighet til å lære så mye som mulig om hvert enkelt reisemål. Vi snakker om alt mellom himmel og jord, og langt under havoverflaten.

Eventyr over hele verden

Et cruise skal være et eventyr, og med våre ekspedisjonscruise starter eventyret i det øyeblikket du bestiller turen. Du bestemmer selv hva eventyret skal handle om. Har du alltid ønsket å reise i Roald Amundsens kjølvann til Antarktis og se hval og millioner av pingviner? Hva med å et arktisk eventyr til isbjørnens rike – Svalbard – hvor du kan ta en tur i verdens nordligste by?

Hvis du ønsker deg noe mindre ekstremt, har vi også ekspedisjonscruise i Sør- og Nord-Amerika, samt Mellom-Amerika og Karibia. Om du ikke vil reise så langt, kan vi friste med cruise for å oppdage kjente og ukjente perler i Europa. Eller kanskje dyreliv og tidlig utforskerhistorie på Grønland eller Island er mer deg?

Se alle destinasjonene vi har ekspedisjonscruise til her.

Uansett hvor du ønsker å dra, er ekspedisjonscruisene våre skreddersydd begivenhetene og mulighetene som ligger i hvert område. Når det er sagt, er agendaen for cruisene våre aldri helt satt. Vær- og vindforhold kan gjøre så vi må finne alternative ruter å seile, og andre ganger stopper vi opp fordi en gruppe hvaler leker i vannskorpen like ved. Forvent det uventede, er vårt motto. Og vær sikkert på at vi til enhver tid vil gi deg den beste opplevelsen vi kan tilby.

Ditt store lille hjem på reisen

Skipene våre er mindre enn skipene til mange andre cruiseoperatører, og det er et bevisst valg vi har tatt. Det gir oss mulighet til å seile dit større skip ikke kommer til, så vi kan ta deg tettere på severdighetene, dyrelivet og opplevelsene.

Mindre skip har i tillegg færre passasjerer, noe som hindrer lange køer om bord på skipet og når vi skal ut på utflukter. Det er også lettere å komme i kontakt med andre reisende når du ser de samme menneskene til alle måltider, på utflukter og ute på dekk.

Men selv om skipene våre ikke er av de største, vil du neppe bruke mye tid på å tenke på det. Du føler aldri at du mangler noe når du er ombord. Når du er sulten, får du servert nydelig mat i restaurantene – ofte basert på råvarer fra områdene du seiler i. Om du har ekstra energi, kan du legge inn en økt i treningsrommet. Vil du heller slappe av, er boblebadet eller badstuen perfekt for det, hvor du også kan se det flotte landskapet vi seiler gjennom.

Kunnskap gir større opplevelser

Det vi er mest stolte av om bord, er likevel vårt Science Center. Her får du også møte ekspedisjonsteamet og bli med dem på forelesninger og aktiviteter. Menneskene i eskespedisjonsteamet er eksperter og forskere som er håndplukket for cruiset du er med på. De deler gladelig av sin kunnskap om dyrelivet og historien til stedene vi besøker, som igjen øker forståelsen for alt du opplever og gjør reisen din enda bedre. De er også med deg på utflukter på land og på vannet, så du virkelig får erfare stedene vi besøker.

