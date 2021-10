Dette kan sende bedriften din i ruin!

Dette var ikke innledningen til en thriller-roman, men hentet fra virkelighetens verden for mange som jobber med høyteknologi og deleforsyning til forsvarssektoren.

T&G Elektro, er en ledende norsk leverandør av komponenter og deler til både romfart, forsvar og telekom-industrien. Om de skulle fått piratprodukter eller komponenter inn i sin forsyningskjede, vil det være katastrofalt.

– Vi er sertifisert i høyeste klasse for fly, aerospace og forsvar. Vi sitter da med ansvaret for at vår forsyningskjede er 100% ren og fri for urenheter. Vi må garantere at alle deler og produkter er ekte og opphavet er dokumentert, forteller Kristoffer Elieson, Supply Chain Manager hos T&G Elektro.

Fra tungt til lett

Han og kollegaen, Julie Nitsche Kvalvik, som er Chief Quality Officer, forteller at de som leverandør, igjen må ha innsyn hvor deres innkjøp er produsert og et ektefødt sertifikat følger med.

Til nå har det vært en veldig analog, tidkrevende og tungvint prosess. Men etter at de inngikk et samarbeide med Orixe, er det hele lagt opp på et nytt, dønn sikkert og effektivt nivå.

Og det kan bety forskjellen på suksess eller enorme problemer.

Supply Chain Manager hos T&G Elektro, Kristoffer Elieson.

– Om vi leverer et kabelsystem og connectorer til et missil og en connector er innkjøpt fra andre i markedet - og det viser seg at det er et kopiprodukt - kan man aldri garantere at dette virker som det skal. Da vil et missil på avveie være den totale katastrofe. I ettertid vil man kunne spore hendelsen og fordele ansvaret tilbake til oss, forteller Elieson.

Julie Nitche Kvalvik forteller at de valgte å satse på plattformen Orixe har utviklet med bruk av blokkjedeteknologi for å sikre trygghet og bærekraft i leveringskjeden.

– Vi har veldig sterke krav til å revidere våre leverandører og gjennom Orixe sender vi de en digital invitasjon, samtidig får vi på denne plattformen sertifisert våre leverandører på bærekraft. Sammen med oss har Orixe laget en modul hvor vi sjekker underleverandørene opp mot FNs bærekraftsmål, forteller hun.

Blokkjede

Hennes viktigste oppgave hos T&G Elektro, er å sørge for egne sertifiseringer og møte kundekravene som går utover standardene de alt er sertifisert for, blant annet EN/AS9100.

Hvordan det hele virker, forklarer hun slik:

– Når det kommer til transaksjoner, er blokkjede viktig. Vi må vite hvor alt i våre sluttprodukter og deler kommer i fra. Det er så godt som umulig å forfalske sertifikater med blokkjede, det blir lettere for noen med uærlige hensikter å komme med falske påstander om opprinnelse i et word-dokument.

I 2023 innfører blant annet Tyskland med lov en egen Supply Chain Act, hvor industrien må bevise at de er bærekraftige og etiske. Slike reguleringer er T&G Elektro i forkant av, takket være samarbeidet med Orixe.