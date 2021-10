Klokken for ditt neste eventyr

De er ikke laget av mykt gull, men er produsert av materialer som tåler en trøkk. De trenger ikke å skånes når regnet høljer ned, men holder tett ned til havdyp på hundrevis av meter. De er neppe førstevalget til hvitskjorte og findressen, men er velegnet til sporty aktiviteter under åpen himmel.

I mange år har Fortis vært en spesialist på såkalte "verktøyklokker". Robuste, funksjonelle og presise klokker, som både takler en aktiv livsstil og profesjonell bruk under tøffe forhold. Siden oppstarten i 1912 har Fortis levert klokker til både jagerflypiloter og romfarere, og ledet i sin tid vei med verdens første masseproduserte armbåndsur med automatisk opptrekk.

Tøffinger inspirert av naturen

Nå setter Fortis en ny standard for moderne verktøyklokker. Den nye Marinemaster er en pålitelig turkamerat for ethvert friluftseventyr, og klar for alt fra windsurfing og fiske, til hiking og teltturer.

Kolleksjonen består av to modeller og hele fem forskjellige farger , som alle er inspirert av naturen rundt oss.

Marinemaster M-40 kommer med urskiver i Rockstone Gray, Woodpecker Green, Serenity Blue eller Snow White, med et særegent mønster inspirert av Fortis-logoens "O". Både indeksene og viserne er belagt med selvlysende Super-LumiNova X1, som sikrer lesbarheten selv i stummende mørke.

Urkassen måler 40 mm i diameter, og er produsert av bærekraftig resirkulert stål, mens urverket er det mekaniske UW-30 med automatisk opptrekk og 38 timers gangreserve. Og med ripesikkert safirglass, skrukrone og skrudd baklokk, er klokken vanntett til 300 meter.

(1 / 7)

Vil du vite mer om de ulike klokkene?

Spesielt urverk

Som navnet røper er Marinemaster M-44 kolleksjonens største modell. Familielikhetene er ikke til å ta feil av, men diameteren er økt til 44 mm. Modellen leveres i fargen Amber Orange, og er utstyrt med det nye Fortis Lock System. Under normal bruk er bezelen låst sikkert på plass, men kan vris når knappen på siden av kassen holdes inne. Ellers deler klokken flere trekk med den kapable søskenmodellen M-40, men er vanntett til hele 500 meter.

Teknisk er Marinemaster M-44 basert på det nye mekaniske WERK 11, som kombinerer sterke spesifikasjoner med et robust design. Urverket er levert av den anerkjente urverkprodusenten Kenissi, som ble etablert av klokkemerket Tudor. Det selvtrekkende urverket er kronometer-sertifisert av det sveitsiske testinstituttet Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres (COSC), og har en gangreserve på hele 70 timer. Legges klokken bort på en fredag, tikker den fortsatt mandag morgen.

Både Marinemaster M-40 og M-44 kan leveres på Fortis' nye og matchende Horizon gummirem. Alternativt kan alle modellene leveres på merkets velkjente lenke av rustfritt stål.

For entusiaster – av en entusiast

Fortis er i dag et av få merker med en genuin tilknytning til det voksende miljøet av klokkeentusiaster. I 2018 kom Jupp Philipp inn som ny eier av Fortis, og er i dag merkets CEO. Som en mangeårig klokkesamler og personlig fan av Fortis, har Philipp allerede vist en særegen vilje til å skape et klokkemerke som appellerer til entusiastmarkedet.

Under det nye slagordet "Tool Watch. Redefined." skaper Fortis verktøyklokker med moderne design, sterke spesifikasjoner og unike detaljer – som mange klokkeentusiaster vet å sette pris på. I år har merket også returnert til det norske markedet, og Fortis er nå tilgjengelig hos Urmaker Grøtteland (Sandnes), Urmaker Jermstad (Molde) og Urmaker Næss (Trondheim).

Dette er Fortis – utvalgt historie og høydepunkter 1912 Selskapet etableres av Walter Vogt i Grenchen, Sveits.

Selskapet etableres av Walter Vogt i Grenchen, Sveits. 1926 Walter Vogt inngår et samarbeid med John Harwood, og produserer verdens første patenterte selvtrekkende armbåndsur.

Walter Vogt inngår et samarbeid med John Harwood, og produserer verdens første patenterte selvtrekkende armbåndsur. 1940 Fortis introduserer en av verdens første vannresistente klokker, Fortissimo.

Fortis introduserer en av verdens første vannresistente klokker, Fortissimo. 1956 Fortis Manager Alarm, den første vannresistente mekaniske klokken med alarmfunksjon, belønnes med Swiss Chronometer Award.

Fortis Manager Alarm, den første vannresistente mekaniske klokken med alarmfunksjon, belønnes med Swiss Chronometer Award. 1962 Fortis lanserer Spacematic All Risks – selskapets første klokke skapt for romfart.

Fortis lanserer Spacematic All Risks – selskapets første klokke skapt for romfart. 1987 Pilotklokken Flieger introduseres. Elsket av mange, kopiert av utallige.

Pilotklokken Flieger introduseres. Elsket av mange, kopiert av utallige. 1994 Fortis blir eksklusiv leverandør av klokker til den russiske romorganisasjonen Roskosmos, med Official Cosmonauts Chronograph.

Fortis blir eksklusiv leverandør av klokker til den russiske romorganisasjonen Roskosmos, med Official Cosmonauts Chronograph. 2003 Fortis lanserer en ny generasjon Official Cosmonauts Chronograph. Klokken brukes fortsatt aktivt av russiske kosmonauter, som en del av deres offisielle utstyr.

Fortis lanserer en ny generasjon Official Cosmonauts Chronograph. Klokken brukes fortsatt aktivt av russiske kosmonauter, som en del av deres offisielle utstyr. 2018 Jupp Philipp overtar eierskapet i Fortis. Samme år inngås et samarbeid med urverkprodusenten Kenissi (etablert av Tudor).

Jupp Philipp overtar eierskapet i Fortis. Samme år inngås et samarbeid med urverkprodusenten Kenissi (etablert av Tudor). 2020 Fortis introduserer den nye Flieger-kolleksjon.

Fortis introduserer den nye Flieger-kolleksjon. 2021 Kronografen AMADEE-20 lanseres i samarbeid med Austrian Space Forum.

Les mer om Fortis Marinemaster her