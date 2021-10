Spaprodukter og boblebad til folket

Spabad og spaprodukter har lenge vært et luksusprodukt for familier med ekstra god råd. Spol tilbake kun noen få år, og muligheten for å senke seg ned i et varmt boblebad i trivelige omgivelser på hytta var forbeholdt de pengesterke.

Men i 2013 dukket en ny utfordrer opp på markedet, som ville gjøre hverdagsluksus og spabad tilgjengelig for de mange, ikke bare de få. Den nye, norske spaforhandleren Mspa.no ble født.

– Planen vår var å gjøre spabad og spaprodukter tilgjengelig for allmennheten og gjøre det lettere for alle å oppleve litt ekstra luksus i hverdagen. Vi ønsker å gjøre spabad og boblebad like vanlig som trampoliner, og gi glede, helse og velvære til alle familier i Norge, forteller gründer og daglig leder i Mspa.no, Hugo Reed.

Og suksessen er i dag et faktum. Med sterke vekstambisjoner og god hjelp av Pareto Bank har Mspa.no gått fra å være en ukjent utfordrer til en ledende leverandør innen bransjen.

Fra trang fødsel til eventyrlig vekst

Med et mål om å utvikle produkter som er smartere, av høyere kvalitet og mer stillegående enn andre tilgjengelige produkter på markedet, har Mspa.no over tid etablert seg som en markedsledende produsent av oppblåsbare boblebad. Boblebadene blåser seg selv opp på kun fem minutter, koster fra 6 995 kroner og kan tas med på hytta eller campingen i ferier.

For Reed var det ingen tvil om at lanseringen av rimelige boblebad med lekkert design og et praktisk «plug and play»-konsept ville bli en suksess da Mspa.no ble lansert i 2013. Men fødselen ble trang.

– Markedet var ikke klar for konseptet på dette tidspunktet. Å levere de første tusen boblebadene våre ble en langt mer tidkrevende og saktegående prosess enn vi første antok, forteller Reed.

Men i 2017 snudde situasjonen, og salget av spabad og spaprodukter begynte virkelig å skyte fart i Norge. Mspa.no opprettet et showroom på Kolbotn like utenfor Oslo, ble kontaktet av både presse og TV-produksjoner og vokste med 18 nye ansatte.

Med iherdig arbeid, et sterkt kundefokus, rask og innovativ produktutvikling og en nettbutikk som endrer utseende nærmest ukentlig, har omsetningen til Mspa.no vokst hvert eneste år siden 2017. Netto omsetning i 2020 landet på 110 millioner, med et solid driftsresultat på 22,6 millioner.

Kunden i sentrum - alltid

For Reed er noe av hemmeligheten bak suksessen et sylskarpt fokus på kundens behov. Under mantraet «fornøyde kunder er det beste vi vet», jobber Reed og resten av teamet nærmest døgnet rundt for å kapre landets mest fornøyde spakunder. Hans klare råd for å lykkes, er å sette kunden over alt annet.

– Vi har ett overordnet mål, og det er å ha Norges mest fornøyde spakunder. Kundene våre skal være så fornøyde med oss at de fungerer som våre beste selgere av boblebad i markedet. Det oppnår vi ved å lage den beste kundereisen, ikke bare fra A til Å, men også fra Å til A.

– Den totale kundeopplevelsen er nesten viktigere enn produktet. Vi følger opp kundene våre ukentlig med gode råd og tips, krydret med spesielle tilbud. Samtidig er vi helt transparente. Er kunden misfornøyd, skal vi løse problemet. Det er veldig viktig for oss at kundene gir både oss og produktene sine beste anbefalinger, også etter at den første handelen er gjennomført, utdyper Reed.

Og tallenes tale er klar. I dag er Mspa.no Norges største leverandør av spabad og spaprodukter, med 70 000 aktive kunder, og Mspa.nos kundeundersøkelser fra de siste årene viser at ni av ti kunder er tilfredse med de oppblåsbare boblebadene. Samtidig er sortimentet utvidet med andre produkter til utemiljøet – fra italienske utedusjer og pizzaovner til det eksklusive massasjebadet SPAXO Spas.

Men den eventyrlige reisen fra ukjent utfordrer til ledende leverandør av boblebad og spaprodukter gikk ikke helt knirkefritt.

Hugo Reed, gründer og daglig leder i Mspa.no, forteller om veien fra ukjent utfordrer til ledende leverandør av oppblåsbare boblebad og spaprodukter.

Sesongvariasjoner og likviditetsutfordringer

Store ambisjoner og kraftig vekst har ofte en skyggeside, og på sin vei mot toppen ble Mspa.no raskt ført inn i en likviditetsskvis.

Den viktigste salgssesongen til Mspa.no er perioden fra påsken begynner til sommeren slutter. Samtidig bookes det meste av varelageret til produksjon ni til tolv måneder før varene ankommer Norge, og en stor del av varene betales i samme periode. Det betyr at likviditeten presses i vinterhalvåret.

På ett tidspunkt ble likviditeten så presset at en fullverdig likviditetskrise var et faktum.

– Som gründer har min drivkraft hele tiden vært å vokse videre. Vi skulle bli størst og best, men så etter hvert at vi ikke hadde stålkontroll på økonomien. Vi gikk litt i minus og fikk de store regningene på høsten. Vi havnet i en likviditetskrise og stod rett og slett litt fast, forklarer Reed.

Det var imidlertid liten hjelp å få hos Mspa.nos eksisterende bank, som ikke ville øke den nødvendige kredittrammen.

– Vi var en bedrift i enorm vekst, som trengte noen gode råd og litt drahjelp på veien. Men den eksisterende banken vår var mer interessert i å prate om risiko, sikkerhet og pant enn å undersøke det store vekstpotensialet vårt nærmere.

Det var da Mspa.no tok kontakt med Pareto Bank.

Finansiering fra Pareto Bank løste likviditetsutfordringene

I Pareto Banks lokaler i Vika i Oslo ble nysgjerrigheten til Erik Skarbøvig og Anders Bjørnson, som jobber med selskapsfinansiering, raskt vekket.

– Mspa.no tilbyr et spennende produkt og gir markedet en lavprisinngang til det som tradisjonelt er et luksusprodukt. Boblebadene er billigere enn andre produkter på markedet, men likevel av høy kvalitet. Det var spennende å undersøke nærmere, forteller Bjørnson.

Kun få dager senere reiste teamet fra Pareto Bank på besøk til Mspa.nos 400 kvadratmeter store showroom på Kolbotn. Reed fikk sjansen til å vise frem hele virksomheten og fortelle om driften, tallene og utfordringene Mspa.no sto overfor.

– Min personlige opplevelse av dette møtet var utelukkende positiv. Jeg opplevde at vi ble hørt og forstått av tre dyktige bankfolk som genuint var interesserte i hva vi hadde skapt og at de forstod situasjonen, utfordringene og mulighetene våre. Det er ingen tvil om at samarbeidet med Pareto Bank har hjulpet oss dit vi befinner oss i dag, skryter Reed.

Pareto Bank ble på sin side overbevist av de ambisiøse, men samtidig realistiske og saklige vekstplanene til Mspa.no.

– Dette var noen som ønsket å satse og hadde en klar plan om hvor de ville være de neste årene. Vi så at de hadde bygget sten for sten, og at veksten på topplinjen var veldig god, selv om det manglet litt på bunnlinjen, forklarer Bjørnson.

Sammen jobbet Mspa.no og Pareto Bank for å få oversikt over økonomien og gjøre de nødvendige grepene for å få den kontrollen som måtte til for å satse videre. Mspa.no hadde visjonen, ambisjonen og planen på plass. Med Pareto Banks hjelp fikk de også orden i økonomien og tilstrekkelig finansiering for å realisere de ambisiøse vekstplanene.

En god samarbeidspartner - også for fremtiden

I dag har Mspa.no posisjonert seg som Norges største spaforhandler, utviklet en sunn og god økonomi og rigget seg for videre vekst. De har fått på plass en god driftsmodell, et velfungerende kundesenter og bygget en profesjonell organisasjon med dyktige og engasjerte medarbeidere, som sammen jobber iherdig for at Mspa.no skal beholde posisjonen som den ledende leverandøren av oppblåsbare boblebad av høy kvalitet.

Reed er ikke i tvil om at Pareto Bank har bidratt positivt til denne utviklingen.

– Samarbeidet med Pareto Bank har utvilsomt bidratt sterkt til utviklingen vi har opplevd som selskap. Pareto Bank er en god sparringspartner, og du møter rådgivere som beviselig kan både forretning og bankvirksomhet. De setter seg godt inn i selskapet ditt og lytter til deg som gründer og eier.

Den eventyrlige reisen er imidlertid ikke over enda. Fremover skal kundemassen økes betraktelig og nye markeder i Europa inntas. For Mspa.no er Pareto Bank en naturlig samarbeidspartner også i tiden som kommer.

– Vi møttes i en krise, ble godt kjent og snudde alt rundt sammen. Vi har en reell partner i banken, som spiller på samme lag som oss. Jeg er helt sikker på at vi finner mange muligheter sammen i tiden som kommer. Veien videre kan bli så spennende som vi ønsker det selv, avslutter Reed.