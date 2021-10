Spisestedene i Økern Portal har endelig åpnet!

– Vi gleder oss til å ta imot gjestene, jubler Anders Moen Berget.

Han er Site Manager for 4Service som drifter spisestedene i Økern Portal.

– Spisestedene og kafeene er samlet i paviljongen, og alt har åpnet gradvis i løpet av september og oktober. Her finner du ni ulike kaffebarer og spisesteder som spesialiserer seg på alt fra surdeig, bakverk, ramen, pizza og pasta, til amerikanske burgere og vegetarretter, sier han.

14. september åpnet den italienske restauranten Molto Trattoria.

– Her får man pizza fra steinovn, fersk pasta, antipasti og noe godt i glasset. Vi vil også ha forskjellige arrangementer her fremover. Alt fra quiz, live-podcast, bingo, karaoke og andre innslag, sier han, og anbefaler interesserte å følge Molto Trattoria på Facebook for informasjon om arrangementer.

Ønsker å tilføre noe nytt og spennende til Økern-Løren området

Menyene er utviklet av kjøkkensjefene for de ulike restaurantene i samarbeid med tidligere landslagskokk Idunn Nilsen. I 2020 var hun med på å representere Norge i OL i storkjøkken; community catering.

– I dag er det mye pizza og sushi rundt Økern og Løren. Vi ønsker å tilføre noe nytt, unikt og spennende, smiler Nilsen som tidligere har vunnet gull i kantine-NM og laget mat for kong Harald og dronning Sonja.

Det støtter Richard Groven i Oslo Pensjonsforsikring AS som eier Økern Portal:

– Vår visjon er å skape et bærekraftig fellesskap mellom næring og nærmiljø. Det går igjen i alle valg vi gjør – som å bygge Nord-Europas største spiselige takhage på toppen av bygget, få inn nye spennende spisesteder, servicetilbud, arbeidsplasser og treningssenter, samt å skape en hyggelig møteplass i området som er åpen for alle, sier forvaltningsdirektør Groven i Oslo Pensjonsforsikring.

Bruker urter og grønnsaker fra taket

Spisestedene vil bruke urter og grønnsaker fra taket på Økern Portal, som er Nord-Europas største spiselige takpark. Det syntes kjøkkensjef for Økern Portals hovedkjøkken, Gian Carlo Garcia, er fantastisk.

– At vi har en egen takhage med sunne og gode råvarer er med på å gi rettene det lille ekstra.

– Spisestedene er bygget opp rundt en egen matfilosofi basert på kjærlighet for kulturer, smaker og dufter. Det blir en matscene der du finner noe for alle anledninger – uansett om du er ute etter noe mettende eller lett, om du er på farten eller ønsker å bli sittende i flere timer. Kort og godt noe for alle, legger han til.

Les også: Dyrker urter og grønnsaker på toppen av Økern Portal

Matavfall blir til nye urter og grønnsaker

Bærekraft og miljøhensyn har stått sentralt i utviklingen av Økern Portal.

Berget forklarer at dette også står sentralt i driften av spisestedene. Et eksempel er at alt matavfall fra spisestedene vil gå inn i en komposteringsmaskin som omdanner matavfallet til gjødsel.

– I løpet av 30 timer forvandles matavfallet til næringsrik kompostmasse som brukes til gjødsel på taket. Det er et strålende eksempel på et sirkulært kretsløp.

– Vi ønsker alle velkommen, for vi er så klare for å begeistre med gode matopplevelser og morsomme arrangementer fremover, avslutter Berget.

Disse spisestedene og kaffebarene har nå åpnet:

Den italienske pizza og pasta restauranten Molto Trattoria

Street-food restauranten Street Flavours

Asian fusion-restauranten Kazam Bowl

Vegetarrbuffet-restauranten Ms. Farmer

Lunsj-buffet restauranten Mr. Garden

Kaffebaren In Between

Dette åpner senere:

Grab and go-tilbudet Boxed Grab & Go

Burger baren Mariboe Burgers

Kaffebaren Eikryn Cafe

Vil du vite mer om Økern Portal?