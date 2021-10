I sommer åpnet Porsche Studio Oslo X Supreme Roastworks på Aker Brygge. Et konsept sentralt i Oslo som kombinerer presentasjon av merkevaren Porsche med servering av byens beste kaffe. Målet er å gjøre Porsche enda mer tilgjengelig for det sportsbilinteresserte publikum gjennom et ujålete konsept midt i byen.

Cars & Coffee

Supreme Roastworks åpnet sitt første sted på Grünerløkka i 2013 på Thorvald Meyers gate 18. Her har de både kafé og kaffebrenneri. Foto: Kyle Meyr

I et lokale på 125 kvm vil Porsche vise frem sine ulike modeller, det vil være mulig med konfigurasjon av bil og det vil tilbys prøvekjøringer til visse tidspunkter. Det vil også være folk som kan svare på alle spørsmål du måtte ha om bilene. I tillegg vil Porsche Studio Oslo etter hvert fungere som et punkt for levering og henting av biler som skal benytte verkstedtjenester hos Porsche Center Oslo på Ryen.

Supreme Roastworks har siden starten i 2008 bygd opp en sterk merkevare med internasjonal oppmerksomhet. Ikke bare er det Oslo-folket som har forelsket seg i kaffen deres, men de har blitt et reisemål i seg selv for kaffeentusiaster verden over. Supreme Roastworks har sitt eget kaffebrenneri på Grünerløkka og serverer kvalitetskaffe til kaffeentusiaster både der og på Porsche Studio Oslo X Supreme Roastworks på Aker Brygge.

– Akkurat da verden hadde satt seg litt for oss, tok den en helt uventet retning med Porsche. Det er fantastisk moro å være med på reisen vi har klokkertro på. Nå står det om å finne formen på Porsche Studio, og gjøre det mer kjent for de som holder til på denne siden av Oslo, sier Odd Steinar Tøllefsen i Supreme Roastworks.

I det nyeste eksemplaret av Norsk Porsche kan du lese enda mer om konseptet.

Se hvordan Porsche Center Oslo på Ryen og Supreme Roastworks på Grünerløkka fant tonen og møtes på brygga her: