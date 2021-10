Fisher Investments Norden forklarer hvorfor investorer bør ta hensyn til prospektteorien

Mange kan opptre rasjonelt og vektlegge ett tap og én seier likt når det handler om temaer som sport eller andre spill, men det viser seg at i investering og privatøkonomi blir saken en annen. Nobelprisvinnende forskning har vist at vi mennesker tillegger ulik vekt til økonomisk gevinst og tap, og vi føler tap mye kraftigere enn vi verdsetter en tilsvarende gevinst. Psykologene Daniel Kahneman og Amos Tversky forklarte denne tendensen i en nobelprisvinnende studie fra 1979 og ga den navnet myopisk tapsaversjon eller prospektteori.i Fisher Investments Norden mener at dette konseptet er helt grunnleggende og forklarer hvorfor mange investorer har lett for å gjøre feil i stressende situasjoner.

Myopisk tapsaversjon er en kognitiv eller atferdsmessig skjevhet (en bias) – altså en mental feilkobling som kan føre til tilsynelatende irrasjonelle beslutninger. Kahneman og Tversky gjorde denne oppdagelsen i en banebrytende studie: «Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk». Der analyserte de beslutningsprosessene til mennesker ved hjelp av spill, eller «prospekter», med veddemål, sjansespill og lotterier.

I ett tilfelle ba forskerne deltakerne om å velge mellom

A) en 100 sjanse for å tape 3000 dollar, og

B) en 80 sjanse for å tape 4000 dollar og en 20 sjanse for å ikke tape noe

Deretter skulle de velge mellom

C) en 100 prosent sjanse for å motta 3000 dollar, og

D) en 80 prosent sjanse for å motta 4000 dollar og en 20 prosent sjanse for å ikke motta noe

For å sette dette i perspektiv: De gjennomførte denne studien i Israel der den gjennomsnittlige årslønnen på dette tidspunktet var 3000 dollar.ii I dag kan det kanskje se ut som merkbare, men ikke enorme summer, men for deltakerne var den potensielle gevinsten eller det potensielle tapet verdt en hel årslønn eller mer. Det tror vi er viktig for å forstå hvordan deltakerne kan ha sett på risikoene de hadde foran seg. I det første scenarioet valgte 92 prosent av respondentene alternativ B – selv om det var en høy sannsynlighet for å tape enda mer enn det sikre tapet i alternativ A. I det andre scenarioet foretrakk deltakerne garantien om å motta 3000 dollar over den relative lille risikoen for å ikke få noe – selv om den svært sannsynlige gevinsten var større enn det garanterte beløpet.iii

Disse resultatene ser ut til å vise to ting: For det første la menneskene ulik vekt til en gevinst på 3000 dollar og et tap på 3000 dollar, selv om beløpene som sto på spill, var like store og disse beløpene potensielt kunne endre livet deres. For det andre mislikte deltakerne tap så mye at de ville sette mer penger på spill selv for en liten sjanse for å fullstendig unngå tap. Forskerne konkluderte med at mennesker misliker økonomisk tap i mye større grad enn de verdsetter gevinst.

Dette høres kanskje ut som et abstrakt konsept. Men vår erfaring er at dette kan komme til uttrykk i reelle beslutninger, spesielt når markedene er volatile. Markedene har selvsagt alltid en grad av volatilitet – opp eller ned. Men folk reagerer ikke på dem på samme måte. I tråd med forskningen til Kahneman og Tversky opplever individer den negative volatiliteten som mye sterkere enn de verdsetter den positive volatiliteten.

Når det oppstår negativ volatilitet, kan det føre til følelsesmessig smerte som motiverer mennesker til å handle – de vil unngå ytterligere smerte dersom markedene fortsetter å falle, så de velger risikoen ved å selge. Dette kan føles godt på kort sikt, men det kan føre til mange problemer for investorer som trenger aksjelignende avkastning for å oppnå sine økonomiske mål og behov. Markedsvolatilitet finnes i mange forskjellige former og størrelser, og etter vårt syn er den som regel ikke grunn til å handle.

- Pullback: Pullbacker ligner litt på konsolideringer og er nedganger på mindre enn 10 prosent i perioder med generell prisstigning eller bullmarked.

- Korreksjon: En stemningsdrevet nedgang på mellom 10 og 20 prosent, som kan skje helt uten grunn under et bullmarked.

- Bearmarked: En langvarig, fundamentalt drevet bred nedgang på 20 prosent eller mer på aksjemarkedet.

Hvis du kan kjenne igjen et bearmarked mens det dannes, mener vi det kan være gunstig å redusere aksjeeksponeringen – slik unngår du noe av nedgangen og kan gå inn i aksjer igjen på en lavere pris senere. Men vi tror at enkeltpersoner bør basere avgjørelsene sine på rasjonell, fremtidsrettet analyse – ikke bare på en nylig nedgang.

I korreksjoner eller tilbaketrekninger er ikke negativiteten basert på fundamentale forhold, og ofte starter og stopper den plutselig. Vi kjenner ikke til noen som over tid har lyktes med å navigere slike kortsiktige bevegelser, og det kan være dyrt å forsøke. Se for eksempel på korreksjonen ved slutten av 2018. Mellom 29.8.2018 og bunnpunktet den første juledag falt globale aksjemarkeder med 13,7 prosent.iv En person som er preget av myopisk tapsaversjon, ville trolig ha sett på aksjemarkedet og tenkt at det ville fortsette å falle, og at det derfor var fornuftig å trekke seg ut av aksjer. Men nedgangen fortsatte ikke. I stedet steg aksjene. Tre måneder etter nedgangen hadde de globale markedene gått opp 13,8 prosent.v Et år senere hadde de med god margin nådd tilbake til de høye nivåene de hadde før korreksjonen, og oppgangen fortsatte. De som solgte i frykt for ytterligere tap, kan ha gått glipp av denne gjeninnhentingen og avkastningen som fulgte, og i stedet ha låst seg til et tap. Slike avkastninger man går glipp av, kalles alternativkostnader, og i tillegg til skatter og transaksjonsgebyrer kan de ha ekstremt negative konsekvenser for deg hvis du trenger aksjelignende vekst.

Det krever innsats og bevissthet for å unngå myopisk tapsaversjon. Det viktigste er at du holder på det langsiktige perspektivet og konsentrerer deg om de økonomiske målene dine (og avkastningene du trenger for å oppnå dem). Når perioder med markedsvolatilitet kommer, noe som er uunngåelig, tror vi ikke investorer som ser etter langsiktig vekst, bør reagere umiddelbart. Husk at volatilitet i markedet ikke betyr tap for deg med mindre du selger og låser deg til tapet. Prøv å ta deg en pause i stedet. Få litt avstand til markedene for å dempe påkjenningen ved nedgangen. Og spør deg selv hvorfor du er fristet til å selge, hvis du kjenner på den fristelsen. Vurder om disse årsakene er mer følelsesmessige enn logiske. Tenk kritisk over om de strider med investeringsmålene dine. Det kan være lurt å spørre seg selv: Hva om jeg tar feil?

Etter vårt syn er kortsiktig volatilitet prisen man betaler for å dra fordel av aksjenes positive avkastninger over lang tid.vi Aksjene beveger seg ikke i rette linjer – til og med i bullmarkeder går det oftest i sikksakk. Vi tror du kan ha nytte av å være bevisst på menneskers iboende tendenser, slik at du kan forberede deg på overraskelser og redusere sannsynligheten for at du gjør dyre feil i stressende markedssituasjoner.

Fisher Investments Norden er handelsnavnet som brukes av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl i Norge («Fisher Investments Norden»). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et privat selskap med begrenset ansvar som er registrert i Luxembourg (firmanummer: B228486), er under tilsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF»), og har registrert adresse: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg.

Dette dokumentet uttrykker de generelle oppfatningene til Fisher Investments Norden, og bør ikke anses som personlig investerings- eller skatterådgivning, eller som en avspeiling av kundenes resultater. Det kan ikke garanteres at Fisher Investments Norden vil ha de samme vurderingene i fremtiden. De vil når som helst kunne endres på basis av ny informasjon, analyser eller en revurdering. Ingenting i dette materialet er ment som en anbefaling eller en prognose for markedsforholdene. Snarere er formålet å illustrere et poeng. Både dagens og fremtidens markeder kan avvike vesentlig fra det som er illustreres her. Det garanteres heller ikke at forutsetningene for illustrasjonene i dette materialet er korrekte. Investeringer i finansmarkedene innebærer risiko for tap, og det er ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen de gir, vil svinge i takt med de globale finansmarkedene og de internasjonale valutakursene.

