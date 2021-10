Eier du eiendom? Da må du få med deg denne tekniske nyheten!

Ja, du hørte riktig. Dagene med nøkkelknippe og utdeling av kodebrikker er forbi. Keyfree har lansert et smartsystem som gir deg full oversikt over inngangsdøren fra mobiltelefonen.

Hvis du er gårdeier eller sitter i borettslagstyret, så kan du installere Keyfree på fellesdørene og gi alle beboere tilgang via en app. Systemet kobles enkelt til eksisterende låssystem og fungerer som et supplement. De som ikke ønsker å bruke appen kan fortsette med det eksisterende låssystemet, mens de som ønsker tilgangen kan laste ned appen. Da kan de låse opp inngangsdører, garasjer, boder og andre fellesdører via mobilen. Den har man som regel alltid med seg.

Du trenger altså ikke lenger den tradisjonelle nøkkelen . Låsene fjernstyres via appen og gjør at du også kan gi midlertidig tilgang til familiemedlemmer, vaskehjelp, håndverkere eller andre som kommer på besøk. Sikkerheten ivaretas slik at tilgangen slettes etter endt besøk.

Og venter du på matleveranse, en pakke eller andre varer som skal leveres, så slipper du nå å forte deg hjem for å låse opp. Dette fikser du enkelt via appen.

Kontakt Keyfree for mer informasjon

Mulighet for flere funksjoner

Det er fullt mulig å koble flere funksjoner til systemet hvis du ønsker det. Det er mulig å utvide med alarm, kamera, sensorer som overvåker energibruk av kjøleskap, fryser og ovner, i tillegg til temperaturstyring. Systemet består hovedsakelig av 4 ting. Skyplattform, App, Sentralenhet og komponenter som kobles til.

Her er det bare å velge og vrake etter hvert som lyst og behov dukker opp.

Den største fordelen er at man kan styre alt via mobilen, enkelt, trygt og effektivt.

Unik kunnskap om eiendom

Keyfree er en del av AF Håndverk, som består av 12 selskap innen rehabilitering, antikvarisk rehabilitering og teknologi. De har fornyet noen av Oslos mest kjente praktbygg og har god kunnskap om kundens behov. Kommunikasjonssjef Martin Bøen Engebretsen i AF Håndverk sier det handler mye om administrasjon og om å få en enklere hverdag.

Ditte Yven og Arne Johnny Forsberg i Keyfree, sammen med Martin Bøen Engebretsen i AF Håndverk

Han samarbeider tett med daglig leder i Keyfree, Arne Johnny Forsberg, som også tror mange vil sette pris på den enkle logistikken og forenklingen av hverdagen. Det at du kan sitte et helt annet sted og åpne døren for de som vil inn, og at du slipper diskusjonen hjemme om hvem som skal dra hjem i lunsjen for å slippe inn elektrikeren.

Administrasjonen og styringen blir mye enklere. Keyfree gjør, enkelt forklart, den låsen du har i dag enda smartere. Flere kan få tilgang til døren uten at du må dele ut en haug med fysiske nøkler. Og det gjøres på en sikker måte, det er du som har kontrollen hele tiden.

Keyfree passer til fellesdører i bygårder der mange må ha tilgang. Det gjør jobben med å dele ut de fysiske nøklene mye enklere, samtidig som du sparer mye tid på å møte opp for å slippe inn tredjepartsleverandører.

Samtidig passer smartsystemet til hus og hytteeiere som vil ha en nøkkelfri, og enda mer oversiktlig og trygg oversikt over inngangsdøren.

Vil du vite mer om Keyfree?