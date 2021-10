Bærekraftig sjømat viser vei

Det bidrar til å møte forbrukernes etterspørsel etter et klimavennlig, proteinrikt alternativ. Derfor pågår arbeidet med å sikre at laksen og akvakulturen kan ha minst mulig miljøpåvirkning. Her jobber Cargill og norske lakseoppdrettere sammen for å nå målet.

Hvert år, i takt med at befolkningen i verden vokser, øker også den globale etterspørselen etter laks med 3-5 prosent. Ingen andre proteinkilder er ventet å øke mer de kommende årene. Sånn sett er laks og sjømat en sentral del av løsningen på den økende etterspørselen etter proteinrik mat med minimal innvirkning på miljøet. En bærekraftig laksebevegelse akselererer akkurat nå og nye initiativ rundt bærekraft skaper engasjement fra havet til oppdrettere og leverandører.

Gjøre mer med mindre

Cargill fokuserer på å transformere forsyningskjeden sammen med oppdretterne. Det gjøres ved å levere bærekraftig fôr, øke produktiviteten - for å gjøre mer med mindre - og styrke fiskehelsen.

Denne tilnærmingen kommer til liv gjennom bærekraftsprogrammet SeaFurther fra Cargill. Det ambisiøse bærekraftsprogrammet, som er designet for å hjelpe oppdrettere med å produsere mer bærekraftig sjømat, er basert på vitenskapelige scope 3-mål. Med SeaFurther er målet å redusere klimagassutslippene med hele 30 prosent per tonn mat innen 2030. SeaFurther vil alene bidra til å spare omlag to milliarder kilo CO2 innen 2030, som tilsvarer å fjerne mer enn 400 000 biler fra veien.

Gjennom SeaFurther-programmet vil Cargill samspille med havbruksnæringen og jobbe med bærekraftsmålene gjennom hele verdikjeden.

Med insekter og alger

Men dette nivået av påvirkning og transformering av forsyningskjeden er ikke mulig uten å spille på lag med oppdretterne. På havbruksnivå representerer fôr opptil 90 prosent av laksens miljøavtrykk. Derfor er det avgjørende å gå grunnleggende til verks når lakseoppdretterne skal forsynes med fôringredienser som er produsert på en bærekraftig måte. For Cargill handler det eksempelvis om å sikre at all soya som benyttes i laksefôret er avskogings- og konverteringsfritt. Det handler om å finne bærekraftige løsninger som gjør det mulig å utvide produksjonen i takt med etterspørselen, samtidig som tilgangen på fiskemel og fiskeolje er begrenset. Nøkkelen er å beskytte miljøet. Cargill har utviklet flere partnerskap med alternative fôrprodusenter for å levere en rekke alternativer til nye ingredienser, hvor det mest fremtredende er insekter og alger. Samtidig jobber Cargill med oppdrettere og partnere for å redusere flytende avfall og gjenbruke biprodukter, for eksempel fiskeavskjær, for et mer bærekraftig fôrsystem. Sammen tar vi betydelige skritt fremover.

Fiskeoppdrettere står overfor behov og krav om å gjøre mer med mindre. Derfor er det avgjørende å fokusere på produktivitet innen produksjonen i kombinasjon med fiskehelsen. Foto: MOLYNEUX ASSOCIATES

I hvert trinn står fiskeoppdrettere og produsenter overfor behov og krav - om å gjøre mer - med mindre. For å lykkes er det avgjørende å fokusere på produktivitet innen oppdrettsproduksjonen i kombinasjon med fiskehelsen. Med riktig fôr kan hver laks yte sitt beste og dermed blir verdikjeden sunnere. Det er stor kraft i felles målsetning. Gjennom samspill på tvers av interessentgrupper - med fokus på vitenskapsbasert praksis - bygges veien gjennom utvikling av næringsrikt fôr til laksen. Det bedrer fiskehelsen, understøtter ytelsen og maksimerer produktiviteten - samtidig som det utnytter bærekraftige ressurser - til å gjøre hele verdikjeden mer klimavennlig for fremtiden. Dét er Cargills visjon og det jobber selskapet for hver dag.

For en mer bærekraftig fremtid

Norges oppdrettsnæring - og da spesielt laksen - er levende og kritisk for den globale tilgangen på proteiner.

Cargills målsetning er å demonstrere, gjennom samarbeid på tvers av oppdrettere, leverandører, selskaper og myndigheter, at ved å sette klimaet først - så settes også oppdretterne først, og på den måten kan laksenæringen utvikles for en mer bærekraftig fremtid.

Om Cargill

Cargill har 155 000 medarbeidere i 70 land og arbeider målrettet for å oppnå målet om å gi næring til verden på en trygg, ansvarlig og bærekraftig måte. I 2015 ble EWOS en del av Cargill, som har en betydelig virksomhet i Norge rettet spesielt mot forskning, utvikling og produksjon av fiskefôr. Hver dag knytter Cargill oppdrettere sammen med markeder, kunder med ingredienser samt mennesker og dyr med maten de trenger for å kunne trives. Med 155 års erfaring innen innsiktsdrevet teknologiutvikling, er Cargill en pålitelig partner for mat-, landbruks-, finans- og industrikunder i mer enn 125 land. Side om side bygger vi en sterkere og mer bærekraftig fremtid for hav- og landbruket.

