Åpnet Økern Portal med fantastisk nabolagsfest

– Det er fantastisk at vi nå har åpnet Økern Portal sammen med leietakerne, beboere i nærmiljøet og samarbeidspartnere som har bidratt i prosessen, jubler forvaltningsdirektør i Oslo Pensjonsforsikring AS, Richard Groven, som eier Økern Portal.

Richard Groven

Groven forklarer at visjonen er å skape et bærekraftig fellesskap for næring og nærmiljø, og at dette har vært førende i alle valg underveis i prosjektet.

– Derfor har vi bygget Nord-Europas største spiselige takhage på toppen av bygget, fått inn ni unike spisesteder og kaffebarer, treningssenter og andre tilbud til glede for både de som jobber i bygget og de som bor i området. Økern Portal er åpent for alle.

Det var et yrende folkeliv på åpningsfesten for Økern Portal.

Byrådsleder Raymond Johansen holdt tale under markeringen.

– Her utvikles et levende byområde, med nye moderne boliger, kulturtilbud, næringsliv, møteplasser og arbeidsplasser. Økern er et viktig satsingsområde for byrådet, og Økern Portal kommer til å spille en viktig rolle i hjertet av byområdet som utvikles her, sa byrådslederen under sin tale.

Byrådsleder Raymond Johansen og styreleder i Oslo Pensjonsforsikring Jørund Vandvik fikk hjelp av to representanter fra Løren og Refstad skoles musikkorps under snorklippingen.

Om lag 3 000 mennesker vil arbeide i Økern Portal.

Sjonglering, dans, konkurranser, trylling, smaksprøver og mini-konsert med Hkeem, var noe av det gjestene fikk oppleve på åpningsfesten.

Nord-Europas største spiselige tak

Spisestedene i Økern Portal vil bruke frukt, urter og grønnsaker som dyrkes frem på taket av bygget som nå har åpnet for alle.

– Vi håper takhagen vil bli en ny destinasjon i Oslo. Her finner man tusenvis av spiselige vekster, bikuber, sitteplasser, løpebane og treningsfasiliteter. Det dyrkes på om lag 5 000 kvadratmeter, forklarer Groven.

Mange gledet seg over å besøke det unike grønne taket på Økern Portal. Bybonde Liv Opsahl som er ansvarlig for taket serverte urtete og hadde omvisning.

Han legger til at takhagen også er en arena for kunnskapsformidling.

– Vi har et eget samdyrkelag som består av mennesker i lokalmiljøet. De dyrker og lærer om urbant landbruk sammen med vår bybonde Liv Opsahl i sommerhalvåret. I tillegg inviteres barnehager og skoler opp til taket.

Spennende spisesteder

I alt vil det åpne ni spisesteder og kaffebarer i Økern Portal. Seks av disse hadde «Grand Opening» under åpningsfesten.

– Her finner man alt fra italiensk pizza og pasta til asiatisk, vegetarretter og burger. Det skal være noe for alle, sier Groven.

Den italienske restauranten Molto Trattoria har shuffelboard, og mot våren 2022 åpner uteservering.

Mat- og drikketilbudet er samlet i Paviljongen, som omkranses av grøntarealer og moderne kontorlokaler.

– Vi har fått tilbakemeldinger fra de som arbeider i bygget om at det føles som de er ute på byen i lunsjpausen. Det er helt klart en annen atmosfære her enn i en tradisjonell kantine, smiler Groven, og legger til at mat- og drikketilbudet er åpent for alle, både til lunsj og sene middager, også i helger.

– Økern-Løren området går gjennom spennende endringer, og vi ønsker å bidra til at området har gode tilbud, grønt arealer, hyggelige spisesteder, aktiviteter og møteplasser.

Norges første Radisson RED hotell, vegg i vegg med Økern Portal

Norges første Radisson RED hotell åpner sommeren 2022

Vegg i vegg med Økern Portal åpner Norges første Radisson RED hotell sommeren 2022.

– Hotellet vil ha en egen skybar med panoramautsikt over hele Oslo, ha over 200 rom og konferansefasiliteter, sier Groven.

Med hotellet måler Økern Portal 80 000 kvadratmeter, og er dermed blant Norges største byggeprosjekter. Økern Portal huser Telia, Phonero, Digitaliseringsdirektoratet, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring, Arribatec, Fiskars, kontorhotellet Tribe, Studio Jobbsprek, vEX frisør og Thrana Klinikken.

Det er fortsatt mulig å sikre seg lokaler i bygget.

