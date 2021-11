Norsk suksess med Ødegaard og Arsenal på laget

For tre år siden fikk Audun Egenberg en idé han tok videre med sine kollegaer i et reklamebyrå i Haugesund.

Dermed var veien kort fra idéen om et brettspill som tar for seg rollen som manager i internasjonal fotball til virkelighet og oppstart av Superclub.

Et produkt som ikke fantes på markedet fra før!

Hovedspillet lar deg styre fire fiktive klubber og spillere.

Nylig lanserte Superclub et samarbeid med Arsenal som tilfører ekte spillere til spillet. Dette er egen lisensiert klubbutvidelse, og en viktig del av strategien for å ta Superclub ut i verden.

Da sammen med noen av de største merkevarene i verden og sine titalls millioner følgere.

- Snart kan vi presentere flere nye klubber som kommer i produktlinja, forteller daglig leder i Superclub, Kjetil Hetlevik Johansen.

Mer om det snart.

Stålkontroll på penger

For en bedrift som skal vokse seg inn i et globalt marked, er det viktig å ha alt på stell rundt det økonomiske fra første dag.

Superclub har valgt Poweroffice Go som sin økonomi-og finansplattform, det etter råd fra Hagland Finans i Haugesund, som er regnskapsfirmaet de benytter.

Håvard Aalmo Strønstad i Superclub forteller, at valget av Poweroffice Go var noe av det første de gikk for da de forstod at en levedyktig bedrift var i ferd med å bli til.

Markedet brettspillet skal selge i, er blant fotballfans verden over. Med det skal mange land og valutaer inn i regnskapsprogrammet.

- Derfor må vårt system være skalerbart og vokse i takt med vår egen vekst og selvsagt takle forskjellige utenlandske valutaer, sier Strømstad.

Daglig leder i Superclub, Kjetil Hetlevik Johansen (tv) , gliser ekstra bredt. Lengre ned i saken kan du lese hvorfor.

Fremoverrettet

Daglig leder Kjetil Hetlevik Johansen har også fintunet prosessene og sammen med Hagland Finans laget de løsningene som passer best for Superclub.

- Stig Morten Nygård hos Hagland Finans har gitt oss veldig god støtte på det tekniske. Han har sørget for at alt er nysmurt og fungerer optimalt for oss, det er ekstremt viktig, sier Johansen og legger til:

-Vi må ha systemer rundt regnskap og logistikk som går autonomt og sømløst. Partnerne må kjenne våre utfordringer og kunne sparre tett med oss for å effektivere og optimalisere vår flyt. Dette gjør Hagland Finans, og PowerOffice Go er en viktig del av dette.

Derfor trekkes det frem fra Superclub sin side, at Hagland Finans er en viktig partner på mange områder. Faglig kompetanse og tett regnskapsoppfølging er grunnleggende, men Hagland Finans har eksempelvis også utviklet et eget verktøy som henter ut og bearbeider tall fra Powerofiice Go slik at det er klart for innrapportering til ulike land.

Både Johansen og Strønstad trekker frem at de med det internasjonale markedet som arena hvor de rapporterer til flere land - må ha så enkle verktøy som overhodet mulig.

- Med de nye verktøyene som er utviklet mot PowerOffice GO tar MVA-jobben nå ti minutter kontra veldig lang tid tidligere, forteller Strønstad.

Godt rigget for vekst

Både Superclub og Hagland Finans ser nå konturene av den utviklingen det er lagt planer for; vekst og en stadig sterkere og mer kjent merkevare internasjonalt.

- Vi har ganske store vekstplaner og da er det viktig at alle de systemer vi bruker kan skaleres enkelt opp. Og nå arbeides det for fullt med nye rutiner og prosessverktøy som bedrer alt fra onboarding av klubber til utvidelse og forbedringer av våre distribusjonsløsninger, sier Kjetil Hetlevik Johansen.

Om Superclub ikke hadde 100% kontroll på økonomi og benyttet et lite ressurskrevende økonomisystem, kunne eventyret risikert å stoppet opp. Nå har de en virkelig mulighet til å hente hjem en global suksess i den knalltøffe, med dog gigantiske spillindustrien.

- Da kommer det godt med at neste brettspill ut, er spillet hvor du styrer selveste Manchester City, sier Johansen.

