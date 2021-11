Målet med Spro Havn har vært å bygge et attraktivt sted for allmennheten. Tilbudet skal bestå av kyststi, serveringssteder, bademuligheter, strand, båthavn, barnehage og et maritimt tilbud til alle.

Rett og slett Nesoddens og Oslofjordens flotteste, lille fjordby.

Her skal det ikke være larmende biltrafikk eller kaotiske kjøpesentre. I Spro Havn kan du bo i en grønn oase, få meter fra vannet og sjøen. Her kan du senke skuldrene, bade, grille og kose deg.

Easy Living

Hele prosjektet er designet for en enkel hverdag, med egen EL-sykkelpark og ladestasjoner. Det er også planlagt en bildelingspool, slik at du ikke trenger å eie egen bil.

Servicetjenester som vask av bil og leilighet, dekkskifte, handling av mat og vanning av blomster, er bare noen av tilbudene som planlegges. Det legges også til rette for et selskapslokale til utleie og en maritim barnehage. Uten venteliste.

Langs bryggen er det planlagt gjestehavn, båt- og kajakkutleie, café, restaurant og marina. I tillegg skal det tilrettelegges for stupetårn, badstue, sandvolleyballbane, treningsapparater og lekepark. Gressplener, gangstier og park vil binde det hele sammen.

Spro Havn blir med andre ord et område med mange tilbud.

Og standarden på leilighetene skal det heller ikke stå på. Alle blir utstyrt med store vindusflater som sikrer optimale lysforhold og gir godt utsyn. Nesten alle balkonger og terrasser er plassert slik at du kan nyte solen, og de fleste leilighetene får utsikt over Oslofjorden.

Båtliv i Oslofjorden

Hvis du har leilighet et steinkast fra sjøen, så kan det friste med en tur på fjorden. Med dette i tankene har utbyggerne planlagt en båtdelingspool som gir deg tilgang til ulike båter, samt kajakk og kano. Enkelt og greit.

Til sammen blir det ca 300 båtplasser på Spro Havn, samt gjesteplasser langs hele bryggen for dagsbesøkende. Båtplassene ligger godt beskyttet bak Oslofjordens største molo. Båthavnen vil bli en velorganisert småbåthavn med strøm og vann langs bryggene, i tillegg til trådløst nett.

Og når du er ferdig med båtturen kan du nyte en god middag på bryggen.For det blir heller ikke lang vei til god mat og drikke, eller frisør hvis du trenger en sommerklipp.

Her er noen av tilbudene som vil bli tilgjengelig i fjordbyen:

Båthavn

Barnehage

Velvære senter med frisør, fotpleie, negledesign og ansiktsbehandling

Treningssenter

Cafe og bakeri

Restaurant

Selskapslokale

Servicesenter

Nede ved bryggen skal det i tillegg bygges to badstuer og badehus.

Høres det for godt ut til å være sant? Det er ikke det.