BOOM: Denne SUV-pakken så du ikke komme

Blant de største av Kinas privateide selskaper finner du BYD. Fra før er de store innen elektriske nyttekjøretøyer og i Europa kjører mange daglig rundt i BYDs elektriske busser.

Også i Oslo.

Landsdekkende



Over én million elektriske kjøretøy har rullet ut fra fabrikkene. Nå er BYD Tang endelig i Norge og kan oppleves hos 43 forhandlere rundt om i Landet.

Prøvekjør BYD

– BYD er blant Kinas største privateide foretak. Siden tidlig 2000-tall har selskapet stått i spissen for å utvikle «Zero Emissions Energy Ecosystem». Det består av rimelig solenergiproduksjon, pålitelig energilagring og banebrytende elektrifisert transport, forteller Simen Wøien Christensen, salgssjef i BYD Norge.

Solide matereialer, armslag og utsikt. 43 forhandlere rundt om i Norge er klar til å vise deg denne kupéen.

Se her hvor du kan oppleve bilen i Norge.



Bare frem til sommeren i år har BYD produsert 150 211 elektrifiserte biler. Selskapet har etablert seg i 50 land og regioner. Veksten er solid og en ekspansjon bilverden legger merke til.

300% økning



Ta for eksempel september måned i år, da ble 70 022 biler produsert. Setter man dette antallet opp mot nærmeste konkurrent, er differansen på seks ganger høyere produksjon i BYDs favør.

En økning på 300% sammenlignet med 2020.



Den store europeiske etableringen i personbilmarkedet for BYD starter nå, med Norge som spydspiss. Det er ikke så merkelig i grunn, sett i lys av hvordan den norske bilsmaken har utviklet seg.

Første bil ut er den elektriske luksus-SUV’en BYD Tang i en versjon der de har krysset av for alt tenkelig utstyr.

DETTE ER LITT AV HVA BILEN BYR PÅ:

Stor elektrisk SUV med 7 seter som standard

763 liter bagasjerom med 5 seter i bruk

Kan ha taklast og trekke en tilhenger på 1500 kg

86,4 kWh batterikapasitet, som gir en rekkevidde fra 400–528 km (WLTP kombinert/urban)

Firehjulsdrift ved hjelp av to motorer som til sammen gir 509 hk

Lynrask: 0–50 km/h går på 1,6 sekunder; 0–100 km/h på 4,6 sekunder

Fullpakket med premiumutstyr med blant annet ventilerte skinnseter.

Pris fra kr. 599.900.





Ventilerte skinnseter, panoramatak og 22-tommers felger er standard.



Kraftig SUV, 7 seter og den norske fjellheimen blir en rå og komfortabel opplevelse.

– Vi har 43 erfarne forhandlere over hele Norge som nå står klare til å starte denne nye bilepoken i Norge. Dermed kan vi gi norske kunder den beste kundeservicen og merkevareopplevelsen, sier Wøien Christensen.

Salgssjefen er trygg på at bilene vil finne sine nye eiere, venteproblematikk og treg levering er ikke noe BYD, som verdens største leverandør av elektrifiserte kjøretøy, opplever.



-Ryggraden i selskapet er batteriteknologien, der BYD har 26 års erfaring. Det nye Blade-batteriet setter en ny standard i bransjen, sier han.

Det nye Blade-batteriet er helt fritt for kobolt, og konstruert med enkeltcellene stående som «blad» - derav navnet. Det gir fordeler både i form av plassbesparelse, men også at dette batteriet tåler ekstremt mye.

Prøvekjør BYD

Ventilerte skinnseter, panoramatak og 22-tommers felger er standard.

Spiker gjennom batteriet

I sikkerhetstester har man har boret og spikret i batteriene, utsatt dem for ekstremt høye temperaturer og overladet batteriet med flere hundre prosent for å fremprovosere en reaksjon. Likevel utviklet Blade-batteriet verken røyk eller flammer i disse testene, og oppnådde aldri temperatur over 60 grader celsius.

– Den kompakte konstruksjonen, kombinert med klasseledende sikkerhetsfordeler, gir BYD et markant konkurransefortrinn. Dette tar batteriteknologien i hele elbil-bransjen et skritt lenger, avslutter Simen Wøien Christensen.

DESIGNTEAM: Designteamet til BYD ledes av Wolfgang Egger, som tidligere har vært designsjef for flere andre premium-merker.





Det eneste du behøver å gjøre, er å bestille deg en prøvekjøringstime.