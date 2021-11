Mytene som må avlives om Kværnerbyen

Oslo K er et naturlig valg for bedrifter som ønsker å holde til sentralt, uten å signere kostbare kontorlokaler midt i byen.

– Fra Oslo sentrum går det fire bussruter til holdeplasser i umiddelbar nærhet til Oslo K. I rushtiden er det 24 avganger i timen, og holdeplassen er rett utenfor inngangsdøra. Korteste rute fra Oslo S til Oslo K tar 7 minutter dør til dør, sier Nils Morten Bøhler, konserndirektør for næringseiendom i OBOS, som eier Oslo K.

I tillegg er det direkte sykkeltrasé fra Oslo sentrum til Kværnerbyen, som gjør turen effektiv.

Kværnerbyen er Oslos nye kontorområde

Kværnerbyen er i ferd med å bli en kontordestinasjon å regne med. Oslo K og Kværnerhallen rommer totalt 56000 kvadratmeter, som tilsvarer plass til rundt 3000 arbeidstakere. OBOS Eiendom utreder også mulighetene for å bygge ut flere næringsbygg i bydelen.

–Vi konkurrerer med områder som Helsfyr, Økern og Nydalen. Forskjellen er at vi er nærmere sentrum, uten at det øker prisen. Kontorbyggene her holder toppklasse, og bydelen inneholder alt man behøver i hverdagen, sier Bøhler.

Han mener det er to myter som må avlives om Kværnerbyen.

Vannspeilet er et populært samlingspunkt i Kværnerbyen, særlig om sommeren.

Myte 1: Det er vanskelig å komme seg til Kværnerbyen.

– Vi møter ofte spørsmålet om kollektivtrafikk til Kværnerbyen. Mange tror det er vanskelig å komme seg dit, fordi det ikke er bane. Tvert imot finnes det mange muligheter. På rundt 10 minutter kommer du deg fra Oslo S til Oslo K med buss eller sykkel, sier Bøhler.

Buss nummer 32 bruker under 10 minutter fra Tollboden til Kværnerbyen. I tillegg går rutene 34, 70 og 74 fra sentrum, og stopper på holdeplass Kværner i Konows gate, bare et par minutters gange fra hovedinngangene til Oslo K og Kværnerhallen. Disse fire rutene tar fra 7-14 minutter fra Oslo S, inkludert gange i hver ende. Det går direkte sykkeltrasé fra Oslo sentrum til Kværnerbyen.

OBOS Eiendom har i tillegg gjort en reisetidsundersøkelse, som viser at Kværnerbyen sammenlagt kommer best ut på reisetid sammenlignet med Helsfyr, Økern og Nydalen. Fra Asker, Lillestrøm og Lambertseter har Kværnerbyen den korteste reisetiden, sammenlignet med disse kontorområdene.

– I tillegg ligger Kværnerbyen rett ved en av Oslos største innfartsårer. Det er enkel adkomst med bil. Det blir også bildelingsordninger i Oslo K som vil komme bedrifter til gode, sier Bøhler.

Restaurant Kraft tilbyr deilige måltider til lunsj eller middag, og er et av flere gode spisetilbud i Kværnerbyen

Myte 2: Det er et magert tilbud i Kværnerbyen

– Tvert imot! fremholder Bøhler.

– Hver gang vi viser Kværnerbyen til noen som ikke er kjent her, får de seg en overraskelse over både innholdet og kvaliteten på bydelen. I tillegg til kafeer, tilbud og tjenester, har vi hyggelige rekreasjonsområder rett ved kontorbyggene, forteller Bøhler.

Kværnerbyen har i løpet av de siste årene blitt en komplett og ny bydel. Her bor det ca. 3500 innbyggere, samt at kontorbyggene har rom for rundt 3000 arbeidstakere.

Nils Morten Bøhler håper Oslo får øynene opp for kvalitetene Kværnerbyen byr på

– Til sammen skaper dette en komplett bydel: Boliger, arbeidsplasser og tjenestetilbud. I Kværnerbyen får du fersk kaffe, nybakst, lønningspils og gourmetmåltid. Nabolagsrestauranten Kraft er stedet for en kundelunsj eller en jobbmiddag, Piece of Cake beriker dagen med kaffe og bakevarer på dagtid, og pizza og øl på kveldstid, forklarer Bøhler.

I tillegg får ansatte som jobber her alt de behøver før, etter eller i løpet av arbeidsdagen. I Kværnerbyen er det frisør, dagligvarebutikker, apotek, treningssenter, blomsterbutikk og skredder/renseri.

Det går en vannåre i midten av Kværnerbyen som er omkranset av benker, gangveier og parkområde. Den leder til et vannspeil, som særlig om sommeren er et samlingspunkt i bydelen. Videre herfra er det kort vei til Svartdalsparken og turstier langs Alna-elva.

Midt i Kværnerbyen er det gode uteområder som gir hyggelige omgivelser for en pause fra arbeidet

– Her er det lagt til rette for god balanse mellom jobb og privatliv. Alle ærender kan gjøres rett utenfor kontordøra, sier han.

Hvem bør ha kontorlokaler her?

Kværnerbyens nye storstue, Oslo K, har ledige lokaler for store og små bedrifter. Bøhler mener blant annet at de som i dag ser etter lokaler på Helsfyr eller Økern bør se til Kværnerbyen.

– Vi er nærmere sentrum enn disse områdene, men leieprisene er de samme. Byområdet har mye å by på, kollektivtrafikken går rett ved kontordøra. I tillegg kan Kværnerbyen by på lokaler i et av Norges smarteste kontorbygg. Siden det er helt nytt, har man alle muligheter til å innrede etter bedriftens behov og skape en god start på kontorlivet etter pandemien, avslutter Bøhler.

