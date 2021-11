Reisefeberen er sterk nå som høsten har gjort sitt inntog og vinteren er på vei. Det er lett å drømme seg bort til sol og varme, kritthvite strender og krystallklart vann.

For oss i Paradisreiser er det Maldivene som har tatt over dagdrømmene. Øynasjonen i Det indiske hav er som et perlekjede, hvor hver eneste øy byr på høy wow-faktor.

I vinterferien kan du reise til paradiset med vårt eksklusive tilbud. Vi tilbyr seter på både økonomiklasse og Business Class med verdens beste flyselskap, QatarAirways. Begge veier er det nattfly som har et stort underholdningsutvalg, inkluderte måltider og drikke. På Maldivene kan vi tilby opphold på et stort utvalg flotte hotell.

Hvorfor Maldivene?

Maldivene består av 1190 øyer og omtrent 150 av dem er hoteller. Utvalget av overnattingssteder er med andre ord stort. Her kan du leie din egen strand- eller vannvilla, en bungalow på stranden eller suiter og hotellrom. Gjennomsnittlig årstemperatur er omkring 28 °C, og reisemålet er en helårsdestinasjon. Noe som gjør Maldivene unikt er det rike dyrelivet som finnes under havets overflate. Mellom de mange øyene svømmer det flere hundre arter av fisker og fem arter av havskilpadder samt mye mer. Øyene er dermed i verdensklasse når det kommer til snorkeling og dykking.

Tenk deg bare å snorkle over husrev som ligger få meter fra stranden, samt å møte på havskilpadder, hvalhai eller djevelrokker.

Hvilken øy passer deg best?

Maldivene er et yndet reisemål enten du reiser med familien, venner eller din kjære. Her har vi valgt ut noen av våre favoritthoteller blant de mange valgmulighetene som finnes.

Constance Halaveli

Et luksuriøst hotell på en vakker koralløy i North Ari Atoll på Maldivene. Øya er kun én kilometer lang, og 200 meter på det bredeste. Hotellet tar service til et nytt nivå, slik at du kan koble helt av og nyte de vakre omgivelsene.

Constance Halaveli har bevart sin frodighet omkranset av flotte kritthvite strender og turkisblått hav. På påler i vannet kan du besøke deres spa, mens for den mer aktive er det muligheter for både yoga og tennis. Alle hotellets villaer har private basseng, og passer for deg som ønsker en intim, stilfull og luksuriøs ferie.

Kudadoo Maldives Private Island



Et eksklusivt hotell i Lhaviyani Atoll. Øya er et perfekt tilfluktssted for voksne som søker luksus i vakre omgivelser. Ved siden av selve øya finner man hotellets “Retreat” - er et kompleks over vann, som blant annet huser hotellets spa, restaurant, bar, vinkjeller, samt aktivitetsrom og basseng. Kudadoo skiller seg ut fra andre hotellet på Maldivene ved at hele øya blir drevet av solenergi.

Ved ankomst blir du møtt av din personlige butler som vil hjelpe dere å skreddersy deres opphold etter ønske, og være tilgjengelig 24 timer i døgnet. Her nyter du hotellets fantastiske konseptet “Anything, at anytime and anywhere”. Med andre ordkan du få hva enn du ønsker av servering til en hver tid. Dette inkluderer også ubegrenset antall spa-behandlinger, vannsport aktiviteter, private utflukter, yoga og meditasjon, samt tilgang til din egen personlige trener.

Heritance Aarah

Et ferieparadis som ligger på Raa Atoll omkranset av asurblått hav, kritthvite sandstrender og eksotisk vegetasjon. Hotellet er et av de nyere på Maldivene, som tilbyr en meget god Premium All Inclusive. Aarah tilbyr flere aktiviteter for både store og små med blant annet dykking, volleyball og strandfotball.

En av de mest populære aktivitetene er å snorkle ut til husrevet og se det rike dyrelivet under vann. Bostedet tilbyr villaer på stranden og ute i vannet, med og uten basseng.

KAGI Maldives SPA Island

Dette nydelige hotellet ligger helt nord i North Male Atoll. Øya er et perfekt tilfluktssted for voksne som søker god kvalitet og luksus i vakre omgivelser. Hotellet aksepterer nemlig kun gjester fra 12 år og oppover. Her er fokus på Wellness med et spa hvor du kan få flere avslappende behandlinger, dykking, utflukter og gode restauranter med smaker fra hele verden.

Men hotellet passer også ypperlig for dere som søker høy kvalitet på mat & drikke, samt setter pris på flott arkitektur og kvalitet. Hotellet har en av Maldivenes flotteste «house reef» og mange flotte dykke-siter i umiddelbar nærhet.

Hurawalhi Island Resort

Dette meget gode førsteklasses hotellet ligger i Lhaviyani Atoll og er omgitt av lange kritthvite strender og et fantastisk husrev. Hotellet aksepterer gjester fra 15 år. Her finnes det flere tilbud innen trening, utflukter og et avslappende spa.

Hurawalhi har et stort fokus på bærekraft og på deres Marine Biology Center jobber de ansatte kontinuerlig for å ta vare på blant annet korallrev. Dette er et flott tiltak for å ta vare på økosystemet og du som gjest kan være med på tiltaket. Hurawalhi er kjent for sin eventyrlige undervannsrestaurant. Nyt den utsøkte maten og den nydelige vinen fra hotellets vinkjeller, til utsikten av fargerik fisk og koraller. Dette er en opplevelse og et syn man sent vil glemme!

The Sun Siyam Iru Fushi

The Sun Siyam Iru Fushi er et godt førsteklasses hotell som ligger i Noonu Atoll. Hotellet har vunnet flere priser, blant annet i 2018 og 2019, for “Indian Ocean`s Leading Family Resort” og «World Luxury Spa Awards». Med sjøfly fra Male internasjonale flyplass tar det ca. 45 minutter å komme seg til Iru Fushi.

Nydelig øy med frodig tropeskog og langstrakte kritthvite strender. Øya er blant de større hotelløyene på Maldivene, og kan tilby et meget godt utvalg av ulike fasiliteter for både voksne og barn.

The Sun Siyam Iru Fushi har ti ulike restauranter som serverer mat fra flere forskjellige land. Her kan man blant annet nyte deilige smaker fra det franske, indiske, vietnamesiske, maldiviske og italienske kjøkkenet. Øyen har også sitt eget “La Cremeria” som serverer hjemmelaget iskrem til store og små. Her er mulighetene mange. Sun Siyam Iru Fushi er en favoritt for familieferie, men det kan også anbefales for voksne par og en romantisk bryllupsreise!

