Slik får du penger som er fakturert ut, før kunden har betalt!

Enten du er økonomiansvarlig eller regnskapsfører kan du nå få tilgang til penger du fakturerer ut, før kunden har betalt.

Hvorfor en finansiell løsning i et regnskapssystem?

PowerOffice Go har allerede flere fornøyde kunder som bruker løsningen fra Svea.

Daglig leder Steinar Gulaker i Haugstad Møbel ASJeg tenker at det er helt unikt å ha den integrasjonen, og at Svea har såpass åpne løsninger

- Vår kunde Haugstad Møbel AS er i sterk vekst og har behov for kapital. Med denne løsningen får de rask tilgang på det de fakturerer ut, og får dermed penger tilgjengelig på konto med en gang, sier Henning Gjesdal i Jansson & Larsen AS

I tillegg kan daglig leder Steinar Gulaker i Haugstad Møbel AS fortelle at dette er en sømløs overføring som gjør at de både sparer ressurser, og har bedre kontroll på flyten mellom systemene.

I PowerOffice Go har bedrifter og regnskapsførere full kontroll på økonomien til enhver tid. Ordre, tilbud og fakturaer kan opprettes direkte i systemet, utfordringer kan løses fortløpende og alle rapporter er tilgjengelig. Velger du i tillegg finansiering gjennom Svea går alt av seg selv.

Fordelene med det nye samarbeidet

Alltid penger på konto og god likviditet. Frigjort tid! Du slipper å gjøre administrativt arbeid. Hos Svea får du en egen finanskonsulent som kjenner deg og gir deg rådgiving basert på ditt behov. Den eneste helhetlige finansieringsløsningen som er integrert i PowerOffice Go. Kundene dine behandles akkurat slik du ønsker.

I Haugstad Møbler opplever de at de sparer ressurser og har bedre kontroll på flyten mellom systemene.





1. God likviditet - ikke vent på at kundene skal betale

Kunder av PowerOffice Go slipper nå å vente på at kundene skal betale. De får enkelt tilgang til en helthetlig finansiell tjeneste fra Svea. Bedriften får penger på konto og Svea tar over prosessen.

- Du merker ikke om fakturaen går til kunden eller Svea, sier Lars Brorson som er seniorrådgiver i Enetra Økonomi.

Haugstad Møbel ser også stor verdi i akkurat denne type løsning. De er i en vekstfase og skal ha en stor fremgang på få år. De er derfor blant annet avhengig av vekstkapital, som vil bedre likviditeten.

- En slik løsning med Svea er unik, i og med at vi da får penger for varer vi allerede har solgt, men slipper å vente på kunden. En veldig sunn måte å vokse på, fordi du tar ikke opp et stort lån som du ikke har generert penger på, men får en kreditt ut ifra det du allerede har solgt og fakturert. Det er penger som du allerede har dratt inn, forklarer han.

2. Hva betyr det at løsningen er integrert PowerOffice Go

Med løsningen integrert går alt automatisk. Enklere og raskere for de som trenger tilgang til kapital, fort. Lars Brorson i Enetra Økonomi AS har selv brukt løsningen en stund. Han forteller at ting går helt av seg selv og at faktureringen oppleves som uforandret. Brukervennligheten når det kommer til factoring er veldig bra, fordi fakturaene blir finansiert samtidig som løpet ellers er likt.

- Ting går av seg selv, helt på samme måte som vanlig. Brukervennligheten når det kommer til Factoring er veldig bra, fordi løpet er likt som ved en vanlig faktura, mener Lars, Rådgiveren i Enetra Økonomi.

3. Få frigjort tid

Med løsningen fra Svea får kundene ekstra arbeidstimer, som for mange er verdifullt. Det handler om å få mer ut av arbeidshverdagen. Når Svea tar dialogen med kundene, slipper også brukerne av PowerOffice Go å ta stilling til spørsmål om utsettelse av betaling og lignende.

- Vi slipper å bruke tid på å purre opp og følge opp kunder. Det merker vi godt – for det har vi ikke kapasitet til nå. Da er det veldig greit at en ekstern part gjør det, slik at vi samtidig får større avstand til fakturaspørsmål og enklere kan si «ta kontakt med Svea». Vi slipper å ta stilling til spørsmål om 15 dagers utsettelse. Kundene våre blir veldig knyttet til oss, og da er det godt å få litt avstand, forteller Lars Brorson videre.

Henning Gjesdal i Jansson & Larsen Regnskap AS- Svea tar jo noe av den jobben som vi gjør, så det frigjør jo litt av vår tid, med tanke på oppfølging og den biten

Også for regnskapsførere som bruker PowerOffice Go kan det være en fordel.

4. Hva betyr gode råd og oppfølging

Skal man ha en helhetlig god finansiell tjeneste, er det viktig å velge en aktør som har hele porteføljen, slik som Svea. Slik kan du være helt sikker på at du får den beste løsningen for akkurat deg.

- Både onboarding og den saksbehandleren vi har på det daglige er kjempebra! Vi hadde noen innkjøringsutfordringer som ble løst veldig raskt fra Svea sin side, kan Lars fortelle.

Regnskapsføreren Henning Gjesdal er enig i dette;

- Hos Svea blir du ikke borte i mengden – du får den oppmerksomhet bedriften din fortjener. Kommunikasjonen med Svea har vært kjempebra.

5. Kundene dine behandles akkurat slik du ønsker

Kundereisen er viktig, fordi tilfredse kunder kommer ofte tilbake. Da lønner det seg å ha en aktør som setter kundene dine i fokus og behandler dem på den samme måten som du selv ville gjort.

- Svea er en veldig seriøs samarbeidspartner som behandler kundene våre akkurat slik vi ønsker at de skal behandles. Jeg har veldig godt inntrykk av Svea, med tanke på den kontakten de har med kundene våre, men også oss, avslutter Lars seniorrådgiver i Enetra Økonomi.

