Alt om kapitalforsikring fra Luxemburg

De privateide investeringsselskapene er ofte krevende med behov for skreddersøm. I møte med disse utfordringene gjør noen forsikringsselskaper fra Luxemburg, slik som Wealins, mest mulig ut av produktene og tjenestene de tilbyr. Også ekspertisen og kunnskapen skreddersys for å tilby best mulig løsninger og service til denne typen klientell.

Wealins er registrert og godkjent hos Finanstilsynet Norge, hvorav det norske produktet er verifisert av ledende forsikringsjurister i Norge, og tilfredsstiller regulatoriske krav, som tilbys i henhold til EØS-avtalen. De samarbeider tett med anerkjente tilbydere innen forvaltning og strukturering av formue (private banker, formuesforvaltere, family offices, forsikringsformidlere og advokater).

Selskapets tilnærming og uavhengighet, spiller en viktig rolle, noe som gjør at de kan arbeide med flere utvalgte aktører, slik at den ekslusive relasjonen mellom kunden og rådgiveren opprettholdes.

Kapitalforsikring

Kapitalforsikring muliggjør strukturering, utvikling og bevaring, samt overføring av formue til neste generasjoner. Det gjøres gjennom et trygt, sikkert og fleksibelt regime.

Kapitalforsikring fra Luxembourg har et av Europas mest robuste investorbeskyttelsesmekanisme, som både ivaretar og beskytter forsikringstakerens midler. Denne mekanismen, kjent om «sikkerhetstriangelen», hvorav kunders midler i forsikringspolisen beskyttes og bygger på en trepartsavtale mellom tilsynsmyndigheten (Commissariat aux Assurances (CAA), depotbanken og forsikringsselskapet, som kontinuerlig sørger for at midlene oppbevares i en segregert konti.

Les mer om Wealins

Vinh Nguyen, Country Manager Norge hos WEALINS S.A

Dersom forsikringsselskapet skulle gå konkurs, er det forsikringstakeren som har første prioritet og krav til midlene. (også kjent som «Super privilige» til forsikringstakeren)

Forsikringspolisen er først og fremst egnet til strukturering og forvaltning av langsiktig formue, også på tvers av landegrenser.

Verktøyet er blant annet effektivt og smidig i henhold til arveplanlegging, samt muliggjør at forvaltning av formuen enkelt kan foretas av neste generasjon. Det åpner også opp for muligheter til å ivareta familiens globale interesser.

For personer som flytter ut av Norge egner forsikringspolisen seg som et utflyttingsverktøy og forenkler administrering og rapportering hos øvrige land.

Det anslås at personer med en formue over 100 millioner kroner, i snitt vil endre sitt skattemessige bosted opptil tre ganger i løpet av livet.

I praksis, kan en nordmann bosatt i Norge dra nytte av «utflyttingsverktøyet», ved utflytting til eksempelvis Sveits, for så til Storbritania og tilbake til Norge, ved at kontrakten justeres i henhold til avtaleretten i de respektive landene. Rapporteringen av aktiva til myndigheten hos de respektive landene forenkles ved at kun kontraktens beholdning per utgangen av året er rapporteringspliktig.

Dette krever høy grad av ekspertise og kunnskap på europeisk nivå, for å kunne tilpasse og tilfredstille løpende regulatoriske- og skatterettslige krav og endringer, hos ulike jurisdiksjoner.

Les mer om hva Wealins tilbyr

Ettertraktet ekspertise

Wealins har mange års erfaring, og gjennom selskapets dedikerte jurister og formuesplanleggere, i samarbeid med lokale eksperter, tilbyr de et transparent verktøy som er i tråd med avtaleverket og rammene innenfor EU / EØS.

Wealins kapitalforsikringspolise er også ettertraktet takket være investeringsmuligheter i Luxembourg, med åpent investeringsarkitektur for diversifiseringen av portefølje. Dette rammeverket klassifiserer forsikringskunden fra type A til type D, hvorav D er typiske profesjonelle kunder med mulighet til fritt investeringsvalg.

Dette gjør det mulig å investere i obligasjonsfond, aksjefond, UCITS, pengemarkedsfond, oppstartsfond, og noterte eller unoterte verdipapirer. Investering i komplekse papirer krever en spesifikk kompetanse og kunnskap, noe Wealins kan levere gjennom den dedikerte investeringsenheten og ikke-tradisjonelle investeringsavdeling.

Markedsledende i Norge

I motsetning til Norge tilbyr Luxembourg ulike oppsett og tillater kunden å investere gjennom dedikerte forsikringsfond og/eller spesial forsikringsfond. Dette gir kunden mulighet til å enten forvalte forsikringsfondet selv, eller delegere forvaltningen til en lisensiert investeringsrådgiver, i tråd med kundens investeringsstrategi og profil.

- Wealins er markedsledende i Norge. Vår suksess er basert på meget høy grad av service, kombinert med ekspertise innen formuestrukturering og regulatorisk, på tvers av landegrenser, og ikke minst finansielle muskler fra våre eiere Foyer Group. På grunnlag av dette kan vi tilby skreddersøm og langsiktige transparente løsninger til våre norske kunder og samarbeidspartnere , konkluderer Vinh Nguyen, Country Manager Norge hos Wealins S.A

Vil du vite mer om Wealins?