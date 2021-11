Håndverk fra Japan

Med et ytre av lyst treverk og gjennomsiktig glass, glir Grand Seiko Studio Shizukushi nærmest i ett med landskapet. I fjor sommer flyttet merkets urmakere inn i det nye bygget, som ble designet av den anerkjente japanske arkitekten Kengo Kuma. Omgitt av de frodige skogene i Shizuishi, vest i prefekturet Iwate, er det her de mekaniske klokkene til Grand Seiko blir produsert.

Naturlig sollys strømmer inn i det luftige og støvfrie "rentrommet", som er selve studioets hjerte. Ved de velutstyrte urmakerbenkene monteres og klargjøres de mekaniske klokkene for hånd av Grand Seikos urmakere. Ved hjelp av takumi, eller "mestring av håndverk", startes tikkende liv fra hundrevis av små komponenter.

Åpent baklokk hos White Birch SLGH005, viser komplisert urverk som produseres inhouse.

Eksepsjonell kvalitet

Naturen har en sentral rolle hos Grand Seiko, og filosofien "The Nature of Time" kommer blant annet til uttrykk i urskiver inspirert av japansk natur. Skiver av en eksepsjonell kvalitet, som entusiaster og samlere kjenner som "Snowflake", "White Birch" og "Mount Iwate" – sistnevnte oppkalt etter det majestetiske fjellet som kan skimtes fra annen etasje i det nye studioet.

Bak urskivene står mesterhåndverkere som Hikaru Matsumoto. I den evige jakten på perfeksjon, fremhever han viktigheten av streng kvalitetskontroll.

– En kvalitetsinspektør undersøker hver eneste urskive individuelt. Og hver urskive er forsiktig sjekket og sjekket igjen for hvert eneste steg i produksjonsprosessen.

I realiteten er Grand Seiko blant en liten håndfull klokkemerker som mestrer produksjonen av kompliserte urskiver "in-house". Matsumoto mener det er en styrke å ha tilgang og kontroll på hele produksjonskjeden.

– Fokus på detaljer er sentralt for hele vår filosofi. Egentlig er det ganske logisk, men en kompromissløs tilnærming til høy kvalitet i hvert eneste steg i produksjonen, er en garanti for presisjon og kvalitet i de ferdige klokkene.

Elegante nykommere

I år feirer morsmerket Seiko sitt 140-årsjubileum, men den første klokken med "Grand Seiko" på urskiven ble presentert i 1960. Bak satsingen lå en ambisiøs visjon om å skape en klokke som var så presis, varig, brukervennlig og vakker, som overhodet mulig. I dag er Grand Seiko et frittstående merke, og er anerkjent som en av verdens ledende klokkeprodusenter.

Årets nye SBGW267 "Asakage" og SBGW269 "Yukage" tilhører den seneste generasjonen Grand Seiko – men slektskapet til forgjengeren fra 60-tallet er ikke til å ta feil av. Begge modellene tilhører merkets "Elegance Collection", og drives av Grand Seikos egenproduserte mekaniske urverk, 9S64. Begge modellene er eksklusive for det europeiske markedet, og er tilgjengelig i Norge hos Grand Seikos autoriserte forhandlere.

Spesialmodeller kun for oss på det europeiske markedet SBGW 267/269

Estetisk er modellene inspirert av tradisjonell japansk arkitektur, og særskilt lysets spill med shoji – vinduer og dører dekket av gjennomskinnelig hvitt papir. SBGW267 "Asakage" representerer morgensolens møte med shoji, som sender et mykt og jevnt lys inn i rommet. SBGW269 "Yukage" er inspirert av det oransje lyset ved skumring, som gjennom shoji gir rommet en varm atmosfære.

SLGH005 "White Birch" er en av årets andre aktuelle nyheter. Urskiven er inspirert av den hvite bjørkeskogen rundt studioet i Shizukuishi, og det øvrige eksteriøret er basert på Grand Seikos nye "Series 9 Design". Kassen byr på merkets karakteristiske Zaratsu-polering, og huser det nye selvtrekkende kaliber 9SA5. En moderne tolkning av den opprinnelige visjonen bak Grand Seiko – som setter en ny standard for design og teknologi.

Entusiastfavoritt

I flere tiår var Grand Seiko eksklusivt forbeholdt det japanske hjemmemarkedet, og blant klokkeinteresserte nærmest en slags hemmelighet for spesielt innvidde. Først i 2010 ble merket lansert internasjonalt, og i 2017 fikk Grand Seiko status som et frittstående klokkemerke.

Her hjemme i Norge oppdager stadig flere klokkeinteresserte Grand Seiko. Klokkeentusiasten Bjørnar Boldvik er en av dem som har uttrykt sin begeistring for det japanske merket, både som en av personene bak "Grand Seiko Owners Club Norge" på Facebook, og som gjesteskribent på nettstedet Klokkeriet.

– Design og finish er de åpenbare blikkfangene, men når man virkelig setter seg inn i teknikken, mekanikken og historien, så får man stor respekt for hvor mye innovasjon, dedikasjon og stolthet som ligger bak hver klokke.

Hele livet har Bjørnar hatt en fascinasjon for klokker, men det var først for noen år siden at interessen virkelig begynte å ta av. I dag har han opparbeidet seg en samling på rundt 40 klokker, med et spenn av merker, funksjoner og design. Flere fra prestisjetunge sveitsiske merker – men også med en betydelig andel Seiko og Grand Seiko.

– Det er moro at Grand Seiko hedrer gamle tradisjoner, og samtidig utvikler nye produkter, komplikasjoner og innovasjoner på et så høyt nivå. I Norge er nok produsenter utenfor Sveits fremdeles å betrakte som utfordrere i markedet, men populariteten blant entusiastene er stigende, og Grand Seiko høster stor respekt fra de som har satt seg inn i hva merket gjør. Som en merkevare basert på lange og sterke håndverkstradisjoner, synes jeg det er flott at de begynner å få den anerkjennelsen de fortjener.

Nordens største

Hos Urmaker Christensen i Oslo merkes det godt at flere nordmenn har fått øynene opp for håndverk fra Japan. Nylig flyttet den tradisjonsrike urmakerforretningen inn i større lokaler i Stortingsgaten 8, og ble samtidig utnevnt til Nordens første og hittil eneste Seiko Flagship Store.

– Statusen som Seiko Flagship Store gir oss tilgang til stort sett alt av modeller som Seiko og Grand Seiko har i sine kolleksjoner. Vi er i dag Nordens største på Grand Seiko, og i den nye butikken har merket fått et eget hjørne hvor vi virkelig kan få vist frem et rikt utvalg av disse flotte små kunstverkene, forteller Christoffer Bjuren.

Den entusiastiske salgs- og markedssjefen hos Urmaker Christensen forteller at etterspørselen etter Grand Seiko har utviklet seg i et forrykende tempo, drevet av stadig mer kunnskapsrike kunder.

– Vi skal ikke lengre tilbake enn 6 år, da vi bare hadde fem Grand Seiko-modeller i butikken og de fleste kundene så på klokkene som "en dyr Seiko". I dag forstår mange flere det unike fokuset på perfeksjon, og håndverkstradisjonene som ligger bak hver klokke fra Grand Seiko.

I den nye butikken er forholdene lagt til rette for spennende besøk og kjøpsopplevelser utenom det vanlige. I følge Bjuren skal man få følelsen av å komme "hjem" til Urmaker Christensen, sette seg ned i loungen, få servert en god kopp kaffe og få utforske Grand Seiko sammen med et faglig sterkt team.

– Hvis man aldri har opplevd en Grand Seiko i virkeligheten er det på høy tid å komme innom oss. Sannsynligvis vil man bli overrasket over hvor estetisk flotte klokkene er, og ikke minst rikdommen av detaljer som skjuler seg i designet.