Norsk tech-startup bryter barrierer

– Vi er alltid på leting etter teknologi som forenkler og effektiviserer, og dette er en sånn løsning, sier Bjørnar Fjeld, leder for IT & tech i Aider.

Tidligere har det krevd mye manuelt arbeid å gjennomføre avstemmingsjobber. Men med løsningen til den norske tech-startupen kan mye av dokumentasjon- og rapporteringsjobben automatiseres bort. Integrasjon mot Altinn og automatisk innhenting av data fra offentlige registre kutter tid og fjerner hodebry.

Vi har lett, men tidligere ikke funnet noen løsninger som får til dette på samme måte. Derfor har vi også lagt ned mye tid i å guide de flinke folka i AccountFlow, sier Fjeld.

Teknologi som setter folk først

Fjeld synes det er stas å kunne hjelpe frem driftige startups som bærer på gode ideer.

– Vi har sansen for folk som lager bra teknologi uten at det bare er for teknologiens skyld. Også er det jo et nyttig produksjonsverktøy for oss, fordi det lar medarbeiderne våre bruke mer av sin verdifulle tid på kundene.

Daniel Jara, CEO i AccountFlow, kaller det en ny gullstandard for hele næringslivet.

– Applikasjonen gjør at Aider-ansatte kan konsentrere seg mer om verdiskapende aktiviteter. I tillegg øker systemet samsvar og kontroll for sluttkundene deres, som sikrer at de kan ta bedre beslutninger, sier han.

En god støttespiller hele veien

Begge skriver under på at Aider har vært langt mer enn en vanlig kunde for AccountFlow. Siden applikasjonen bare var en lys idé, har kompetansehuset stått tett på utviklingsprosessen.

– Aider har vært en sparringspartner og en støttespiller hele veien. De har utfordret oss på funksjonalitet, skalerbarhet og nytte. Det har vært viktige bidrag for å gjøre produktet vårt til det det er i dag, sier Jara.

Han forteller at de tidlig fant tonen som innovative selskap, og at de delte visjonen om å snu opp-ned på etablerte sannheter.

Løsningen er integrert med både Xledger, Visma, Tripletex og eAccounting.

– Sammen skal vi bryte barrierer for hva som faktisk er «best practice». Gjennom å lage fremtidens avstemmingsverktøy skal vi også være med på å endre metodikken til hele bransjen for øvrig. Vi ser på Aider som en partner som spiller oss gode, og ser frem til det videre samarbeidet, avslutter han.

