Høyteknologisk urmakerkunst

Ved første øyekast minner silhuetten om noe man har sett før. Den puteformede kassen med den distinkte kronebeskytteren er for lengst etablert som en av signaturene til Panerai. En ikonisk form de klokkeinteresserte kjenner som "Luminor", og som slekter på de myteomspunnede klokkene Panerai leverte til det italienske sjøforsvaret fra midten av 1930-tallet.

Tross mange familiære trekk fremhever Luminor Tourbillon GMT – 47 mm (PAM00767) en mer ukjent side av Panerai. Spesialmodellen i 100 eksemplarer er noe av det ypperste som er unnfanget ved merkets forsknings- og utviklingsavdeling i Neuchâtel, også kjent som "Laboratorio di Idee". For det er neppe noen tilfeldighet at klokken bærer tilnavnet "Lo Scienziato" – italiensk for "vitenskapsmannen".

Høyteknologisk innovasjon

Kassen er produsert av korrosjonsbestandig titan, som er 3D-printet med teknologien Direct Metal Laser Sintering (DMLS). Ved hjelp av fiberoptisk laser og pulver av grad 5 titan, bygges kassen opp i lag på 0,02 mm.

Materialet er ikke bare lettere enn konvensjonelt rustfritt stål, men den innovative 3D-printingen muliggjør også en hul konstruksjon for ytterligere vektbesparelse. Tross en diameter på 47 mm har den ferdige klokken en totalvekt på under 100 gram.

Lo Scienziato er fysisk lett – men definitivt ingen mekanisk lettvekter. Urverket P.2005/T er utviklet og produsert av Panerai, og hører hjemme blant haute horlogerie i klokkeverdenens øverste divisjoner. Klokkens åpne og skjeletterte design er i praksis et utstillingsvindu for den indre mekanikken, hvor det mikromekaniske samspillet mellom 277 små og større komponentene kan nytes fra begge sider av klokken.

Og i likhet med eksteriøret er både verkplaten og broene utført i lettvekts titan, fremfor konvensjonelle og tyngre legeringer.

Som en klassisk Panerai Luminor har Lo Scienziato sentralisert visning av timer og minutter, med egen underskive for små sekunder plassert til venstre på tallskiven. I tillegg er P.2005/T utstyrt med en praktisk GMT-funksjon og 24-timers indikator, som muliggjør ekstra visning av tiden i en annen tidssone. En egen indikator for urverkets gangreserve er plassert diskré på baksiden av klokken, og med tre fjærhus i serie tikker Lo Scienziato i hele 144 timer før den må trekkes opp igjen.¨

Trosser gravitasjonskraften

Høydepunktet er likevel den nyskapende tourbillon-mekanismen, som er en moderne videreutvikling av Abraham-Louis Breguets legendariske konsept fra slutten av 1700-tallet. Grunnideen er imidlertid den samme: Ved å plassere urverkets regulerende organ i et roterende bur, kompenserer mekanismen for gravitasjonskraftens negative innvirkning på klokkens presisjon.

Tradisjonelt roterer en tourbillon parallelt med balansehjulet, med en hastighet på én rotasjon per minutt. Panerai har derimot utviklet et unikt og patentert design, hvor tourbillonens rotasjon foregår på en vinkelrett akse i forhold til balansehjulets bevegelse. Rotasjonshastigheten er redusert til 30 sekunder, som både tilrettelegger for bedre presisjon og gir en mer levende visuell effekt.

Lo Scienziato er en oppvisning i innovativ teknologi og mekaniske finesser – men like fullt en vaskeekte Panerai. I tråd med merkets historiske arv som produsent av militære dykkerklokker, er Lo Scienziato en robust tøffing skapt for en sporty og aktiv livsstil. En avansert klokke som tåler å brukes, fremfor å gjemmes bort som et trofé i en safe.

