Aktiv sikter mot toppen i Oslo

– Vi har en klar ambisjon og en klar strategi. Det er å bli blant de ledende eiendomsmeglerkjedene også i Oslo. Den vekststrategien innebærer å feste grepet om flere deler av byen og ansette enda flere folk med konkurranseinstinkt og litt gründerblod i årene – både meglere og franchisetagere.

Det sier administrerende direktør i Aktiv Eiendomsmegling, Karsten Onsrud. .

Når Aktiv nå sikter mot toppen i Oslo, tar de med seg kjedens nasjonale suksessoppskrift.

– Hos oss i Aktiv ligger alt til rette for de som ønsker å satse og lykkes her i Oslo. Nå skal vi kopiere den suksessen som på landsbasis har ført til 40 prosents omsetningsvekst siden 2017, sier han.

SJEFEN SELV: Karsten Onsrud i Aktiv Eiendomsmegling.

Jakter de beste folkene

Aktiv har vært til stede i Oslo siden 1985, og er dermed en av de kjedene med lengst historie i byen og en solid tilstedeværelse med åtte kontorer – på Carl Berner, Frogner, Grünerløkka, Grønland/Bjørvika, Sagene/Bjølsen, St. Hanshaugen/Bisett, Torshov og Østensjø/Lambertseter.

Nå er ambisjonen å øke med to kontorer i året i det hete Oslo-markedet. Aktiv har særlig blinket seg ut noen områder for vekststrategien.

– Områdene Majorstuen, Nordstrand, aksen Lørenskog-Ensjø og Groruddalen ved Stovner, Furuset og Bjerke er spesielt prioritert fra oss, sier han.

Vi satser nå knallhardt for å styrke oss ytterligere i Oslo. Da trenger vi de beste folkene med på laget.

– Det er i Oslo det skjer

Karsten Onsrud er tydelig på at Aktiv har det som trengs for å vinne i hovedstadsmarkedet.

– Vi kjenner Oslo inngående, og har gode markedsandeler ved de eksisterende Oslo-kontorene våre. Nå satser vi knallhardt for å styrke oss ytterligere her, og da trenger vi de beste folkene med på laget.

Han fortsetter:

– Hovedstaden er det stedet med desidert størst konkurranse og flest omsetninger – med over 20.000 eiendommer som skifter eier årlig. Det er her trendene treffer først, og her det utdannes og jobber flest meglere. Derfor er Oslo et tøft, men veldig spennende sted å jobbe for folk som trigges av konkurranse.

STRATEGIPRAT: På en benk langs Oslos pulsåre, Akerselva, tar Pål og Karsten en fot i bakken.

Vil kopiere Bergens-suksessen

Han får støtte av salgssjefen i Aktiv, Pål Melbye, som utdyper:

– Da vi nylig gjorde tilsvarende offensive satsning i Bergen femdoblet vi markedsposisjonen vår i løpet av to år. Derfor vet vi hvordan vi skal lykkes i et marked med kamp både om kundene og de beste folkene. Når vi kan lykkes både nasjonalt og i byer som Bergen, kan vi vokse ytterligere i Oslo også, sier han.

Aktiv har nemlig på landsbasis vokst med 17 nye kontorer og omlag 40 prosent omsetning siden 2017.

RIGGET FOR VEKST: Pål Melbye i Aktiv Eiendomsmegling.

Nøkkelen til å lykkes

Han forklarer hovedingrediensene i Aktivs suksessoppskrift.

– Vi har en kjent merkevare og solid økonomi i ryggen gjennom vårt morselskap Eikagruppen. Derfor har vi kunnet investere tungt i sentrale støttesystemer for fag og salg samt verktøy som markedsføringsportaler, CRM-systemer og ny IT-rigg – nettopp for at våre franchisetakere og meglere skal kunne yte maks som megler og rådgivere, sier han.

Å bygge en kultur, et lag og systemer som tilrettelegger for prestasjoner, mener han er avgjørende.

– Jeg tør påstå at vi har bransjens beste fagavdeling – i tillegg til en offensiv salgskultur. Alt handler om å hele tiden ha et miljø, et team og et støtteapparat som sørger for at enkeltspillerne lykkes. Vi mener det er en av nøklene til vår suksess, avslutter salgssjef Pål Melbye.

Drømmer du om ditt eget meglerkontor? Nå kan du åpne ditt eget Aktiv-kontor: Les mer!