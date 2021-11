Et franchisekonsept som skaper vinnerlagskultur

En interesse for salg og muligheten for å jobbe med mennesker. Det var motivasjon til Stein Christian Dykesteen da juristen fra Stavanger bestemte seg for å søke mot eiendomsmeglerbransjen.

Fortsatt er det dét som gjør at 44-åringen – etter 16 år i bransjen – gleder seg til å gå inn døren hos Aktiv Eiendomsmegling på Carl Berner i Oslo.

– Det som driver meg, det er det menneskelige: Å hver dag kunne bidra som leder til at flinke kollegaer lykkes. Det handler også om å kunne være en god rådgiver for kundene våre, i viktige livsfaser.

Stein Christian legger til:

– Det er gir mye glede å vite at du hjelper mennesker med å realisere de store øyeblikkene som kjøp og salg av bolig innebærer – når du kjøper din første leilighet, flytter sammen med kjæresten eller dere trenger mer plass fordi det er baby på vei.

KONGEN AV DEN FIRKANTEDE RUNDKJØRINGEN: Stein Christian selger unna på Carl Berner.

En suksesshistorie i Oslo

Som franchisetaker og daglig leder ved Aktiv Eiendomsmeglings kontor på Carl Berner, og deleier i kontorene på Grünerløkka og Frogner, kan Stein Christian vise til en imponerende suksesshistorie.

Carl Berner-kontoret alene har med sine 20 ansatte om lag 450 omsetninger i året – og sammen med Frogner- og Carl Berner-kontoret omsettes mer enn 800 boliger totalt. Stein Christian sitt Carl Berner-team har også blitt kåret til Årets Kontor i Aktiv-kjeden hele åtte ganger de siste ti årene.

– Jeg er veldig stolt av det vi har fått til som team, både med mange omsetninger og fornøyde kunder. Men ambisjonene er større enn som så. Jeg er ivrig etter å starte enda flere Aktiv-kontorer her i Oslo, slår han fast.

Høyt tempo i hovedstaden

Stein Christian legger ikke skjul på at Oslo-markedet er hakket tøffere enn mange andre steder.

– Tempoet er høyt, og ingenting er statisk. Både markedet og konkurransesituasjonen er i konstant endring, og behovet for å skape oppmerksomhet rundt boligene er større. Da gjelder det å henge med og løpe raskere – for det som var godt nok i fjor, holder ikke i år.

Likevel er han opptatt av å ikke skremme folk fra å prøve seg i hovedstaden:

– For de riktige franchisetakerne og meglerne, er Oslo et sted hvor mulighetene for å lykkes stort er ekstremt gode, understreker han.

Solide støttesystemer skreddersydd for franchisetakeren

Å lykkes som team er det aller viktigste, mener den erfarne megleren. Da er det avgjørende å ha den riktige kulturen og god støtte i kjeden. Den støtten har han funnet som franchisetaker i Aktiv.

– Aktiv-kulturen er både salgsfokusert og kvalitetsorientert. Å ha landets beste kvalitetsavdeling i ryggen, er viktig for meg som leder. De sentrale støttesystemene og verktøyene, som blant annet markedsføringsportaler, kundeoppfølgingssystemer og maler, er helt avgjørende for at mine medarbeidere og jeg skal kunne yte maksimalt.

– Hos Aktiv har jeg som franchisetaker kort sagt alt jeg trenger! Da kan jeg konsentrere meg om det jeg gjør best – å lede kontoret og spille andre gode.

LEDER FLOKKEN: Stein Christian og eiendomsmeglerfullmektig Nina ved Aktiv Carl Berner.

En kjede som bygger vinnelagskultur

Lagspillermentaliteten er viktig – både hos gjengen på Carl Berner og i Aktivkjeden. Det er også noe av det Stein Christian mener er en av Aktivs suksessfaktorer for franchisetakerne.

– Verdens beste systemer er til liten hjelp hvis kulturen ikke har det riktige fokuset – nemlig å gjøre den enkelte kollegaen bedre. Aktiv-kjeden er et lag, og vi på Carl Berner er et lag. Da må alle på laget føle at jobben de gjør er viktig, og være stolte over både seg selv og laget. Dét er den vinnelagskulturen vi jobber så hardt for å dyrke, avslutter han.

