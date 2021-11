Kastet til ulvene første uka på jobb

Kamilla Jæger er 28 år, kommer fra Oslo og elsker å jobbe som eiendomsmegler. Etter seks år i bransjen har hun de siste to årene holdt til på Grønlandskontoret til Aktiv Eiendomsmegling. Der megler hun i hovedsak privatboliger i områdene Grønland og Bjørvika.

Til tross for flere års erfaring fra yrket som eiendomsmegler før overgangen til Aktiv, ble ikke den første arbeidsuken slik hun trodde.

– De hadde en årlig befaringstrening akkurat da jeg startet, og det fremsto som en ganske stor happening, sier hun.

Befaringstreningen er et heldagsarrangement for alle kontorets meglere. Øvelsen fant sted i en lånt leilighet på St. Hanshaugen. Deltakerne skulle gjennomføre en fiktiv befaring der målet var å få signert oppdraget. I juryen satt både interne partnere og eksterne fagfolk, og innleide skuespillere hadde rollen som boligselgere. Resten var overlatt til Kamilla.

– Det var en heftig start, og langt utenfor komfortsonen. Samtidig er det utrolig lærerikt når de flinkeste i bransjen plukker fra hverandre befaringen med tilbakemeldinger på hva som fungerer og ikke, forteller hun.

Vi skal høre mer fra befaringen og om hvordan det gikk senere.

Elsker jobben som eiendomsmegler

I løpet av kort tid hos Aktiv Grønland har Kamilla rukket å bli partner i firmaet og selger flere boliger enn noen gang. Hun opplever kjeden som en faglig sterk rådgiver med like stort fokus på fag og relasjoner som på salg.

Det står imidlertid ikke i veien for en bred portefølje og høy omsetning. For Kamilla er det snarere tvert i mot.

– Jeg har valgt å endre fokuset mitt, fra samlebåndsmegling til skreddersømsmegling

Før var hun veldig opptatt av kvantitet og solgte ofte mange boliger på kort tid. Nå tar hun på seg færre, men bedre betalte oppdrag. Det gjør at hun kan være hundre prosent involvert i hele prosessen, med en langt sterkere tilknytning til objektet og menneskene som er involvert.

Jeg bli jo på en måte en forvalter av formuen deres. Da må man gå grundig til verks.

Det innebærer blant annet å gi gode råd til selger, om blant annet enkle oppgraderinger før salg og delta på fotografering i tillegg til selve salget.

– Som megler er det er mitt ansvar at både selger og kjøper føler seg godt ivaretatt. Jeg er jo på en måte en forvalter av formuen deres. Da gjelder det å gå grundig til verks.

Raskt drevet av kulturen

Aktivs fokus på kundetilfredshet har gjort kjeden til en troverdig aktør i bransjen. Ambisjonen er at kundene blir så fornøyde med prosessen at de også velger Aktiv neste gang de skal selge eller kjøpe bolig. Det fordrer en tålmodig og ergjerrig holdning til faget, mener Kamilla.

– På vårt kontor er omsetning og kundetilfredshet likestilt. Det er et tydelig signal om hvor Aktiv ønsker å være, sier hun.

– Aktiv skiller seg ut i jungelen av meglere. Her har vi beina godt plantet på jorda, samtidig som vi jobber for en best mulig deal for kundene våre, fortsetter hun. Hun forteller om et sammensatt miljø med mangfold i både alder, kjønn og bakgrunn.

Hun legger til at Aktiv i stor grad har vært involvert i den enkelte meglers utvikling fra første dag på jobb.De sørger for opplæring, oppfølging og verktøy som skal til for at Aktiv-meglerne lykkes og blir godt rustet til i gå ut i felten og vinne oppdragene.

Oppskriften til Kamilla:

Slik blir du en god eiendomsmegler:

1. Vær involvert i både kjøp og salg

Bruk ekstra tid på å forstå kundens behov. Ikke nøl med å foreslå enkle forbedringer som løfter objektets helhetsinntrykk.

2. Delta på fotografering

Bli med på fotoshoot! Bildene er ditt utstillingsvindu og kan ha enormt mye å si for hvor mange som kommer på visning.

3. Se an konkurrentene

Hvilke andre leiligheter ligger ute for salg, og hvilke datoer har de visning? Slike detaljer er viktige for å optimalisere visningsrunde, budrunde og gevinst.

4. Bry deg om interessentene

Bruk engasjementet ditt på de som er på visning. Er det noe som kan vippe en tviler til en kjøper er det en ekte og troverdig megler som ser behovet til kjøperen.





En brå overgang fra studiet

Å komme rett fra skolebenken på BI og inn i yrket som megler er ikke alltid like enkelt. På eiendomsmeglerstudiet lærer man mye om det juridiske og om hvordan kjøps- og salgsprosesser fungerer. Det er mindre fokus på det praktiske, for eksempel hvordan man får oppdrag. Det er en av grunnene til at mange meglere gir seg tidlig, tror Kamilla.

– Mange på studiet ser for seg høye lønninger, fester og en lukrativ tilværelse. Derimot var overgangen fra skolen litt sånn «oi, er det sånn det funker?», sier hun.

Befaringstreningen den første uka på kontoret var derfor svært relevant for Kamilla. Og selv om hun stort sett fikk skryt for gjennomføringen, måtte også den unge partneren tilbake til tegnebrettet på noen områder.

– Jeg fikk skryt for humør og utstråling, men ble slaktet på tempoet mitt, og det lærte jeg masse av. Det var en utrolig brå og kul start på Aktiv-karrieren, sier hun tydelig og i et behagelig tempo.

