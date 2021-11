– Det er ikke læring, men bortforklaring!

– Hvis ansatte og mellomledere lurer på hvor rapportene deres blir av, kan det være et symptom på at kompetanse og arbeidstimer går til spille, fordi bedriften ikke er rigget for å utnytte de ressursene de har, sier Bernt Arne Breistein, CEO i Sub Sea Services.

Kanskje er det derfor lederen for energiservice-selskapet i Stavanger med god samvittighet står opp litt over klokken sju hver morgen. Selskapet hans tar stadig større og mer komplekse oppgaver innen energi- og industribransjen.

– Jeg sover godt, det gjør jeg. Ikke bare fordi jeg har et godt sovehjerte, men også fordi jeg jobber i en organisasjon som flyter godt.

– Det siste året har vi inngått flere allianser og partnerskapsavtaler med store internasjonale selskaper. Det kunne vi aldri gjort uten å evne å jobbe knallgodt sammen – på tvers av stillinger, avdelinger og kontorer.

Energiservice-selskapet fra Stavanger brukte for mye tid og penger på å oppdatere systemene sine. Nå har de økonomi, logistikk, prosjektregnskap og lønn i én plattform: Visma.net ERP.

– Organisasjonen må vite det individene vet

Som leder er Breistein svært opptatt av refleksjon som læringsmiddel, og som middel for å bedre lønnsomheten.

Da er det helt avgjørende at organisasjonen vet det som individene kollektivt vet. Vi streber alltid etter et 1:1-forhold mellom dette. Bernt Arne Breistein, CEO i Sub Sea Services

I perioder har han satt av minst to timer i uken, hvor ledelsen og prosjektledelsen har hatt «lesson learnt»-sesjoner på utvalgte prosjekter.

– Disse samlingene har ikke bare ført til konkrete læringspunkter for veien videre. Det har også skapt en kultur for at vi lærer av hverandre. At alle har noe å bringe til torgs, er ikke nødvendigvis en holdning som kommer av seg selv.

– Alle må vite hvorfor, hvordan og når

Skal du klare å vokse forsvarlig i et presset næringsliv, mener Breistein at ledere er nødt til å legge til rette for at informasjon er tilgjengelig, og at den flyter raskt.

– Og så er du nødt til å ta med deg læringspunktene inn i prosedyreverket. Det høres kjedelig ut, men det er viktig.

Breistein peker på hvor ekstremt viktig det er at alle vet hvorfor, hvordan og når.

– Det blir noe av det samme som et lag som presterer innen idrett. Det er viktigere å prestere sammen som en enhet enn som enkeltindivider.

Men viktigst av alt: De er tett på. Tett på hverandre, tett på tallene, tett på kundene.

Vi har svært god tilgjengelighet på data, med skybaserte kjernesystemer i bunn. Det gjør det enkelt å se status og resultater på minuttet, og er helt avgjørende for at vi kan være så tett på som vi er. Bernt Arne Breistein, CEO i Sub Sea Services

– Spørsmål som «Hvor blir egentlig rapporten min av?» er det ingen som stiller, fordi alle ser hvordan bidragene deres får effekter lenger bak i verdikjeden.

Det tror Breistein at motiverer de ansatte, og gjør dem sterkere sammen.

– Og motivasjon gir trivsel, så det er en god loop.

Flat struktur gir bedre inntjening

Sub Sea Services-lederen forklarer at selskapet fortsatt ønsker at forretningssystemet de har i bunn legger til rette for at de kan ‘ha på seg flere hatter og roller’ – fordi alle til enhver tid kan være oppdatert.

– Hvor mye er fakturert? Hva har vi solgt for? Hvor mye har vi brukt av underleverandører? For at vi skal kunne jobbe så fleksibelt som vi er nødt til, er det en forutsetning at vi har akkurat den dataen vi trenger, akkurat når vi trenger den.

Når skreddersydde dashboards og rapporter er løpende tilgjengelig for alle, betyr det også at strukturen blir flatere.

– Uansett hvor i bedriften du jobber, så lærer vi alle av hverandre i Sub Sea Services. Jeg tror det gir bedre resultater og bedre inntjening.

Sub Sea Services produserer utstyr til bruk offshore globalt, utvikler nye produkter i eget verksted, og driver vedlikehold og reparasjon av utstyr til offshoreinstallasjoner.

– Det er ikke læring, men bortforklaring

Breistein mener altfor mange organisasjoner og personer sier at «prosjektet gikk ikke så godt, men, vi har lært veldig mye». Likevel kan de ikke detaljert fortelle hva de har lært eller hvilken atferd de har endret.

– Da heter det ikke læring, men en bortforklaring om hvorfor resultatet er dårligere enn det som er budsjettert.

Han utfordrer norske ledere til å ta tak i datamengden bedriftene har tilgjengelig – og faktisk bruke den.

– Hovedgrunnen til at vi kan jobbe så sømløst som vi gjør, er den store tilgjengeligheten på data. Vi får øyeblikksbilder på alt fra ordrereserve til prosjektlønnsomhet og likviditet. Og viktigst av alt: Den er alltid oppdatert.

