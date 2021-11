Gründere har skaffet 200 000 medlemmer på 2,5 år

-Kredittsjekken er helt avgjørende for privatøkonomien din, da den påvirker om du får lån, samt hvilke betingelser du får, sier gründer og daglig leder Eigil Arff Tarjem, som selv kommer fra kredittbransjen.

- Vi bestemte oss for å endre dette og lage en tjeneste der man kan kredittsjekke seg selv og se hvilke betingelser man egentlig burde ha. Vi sa derfor opp jobben, investerte sparepengene våre, og lagde Defero. 2,5 år senere har vi fått over 200 000 medlemmer!

Før selskapet ble lansert, måtte man kontakte kredittbyråene direkte for å se kredittsjekken sin. Hos enkelte aktører må man også betale penger for å se kredittscoren. Dataene man får av kredittbyrået er vanskelig å lese, man får ingen forklaring av dataene, og ingen hjelp.

Dette har Defero endret på

Ved å identifisere deg med BankID, som er den tryggeste identifikasjonsformen på nett, kan Defero innhente kredittsjekken og presenterer dataene i en forståelig rapport. Å lage en konto tar 30 sekunder.

- Du får forklart bakgrunnen for kredittscoren din, verdien av denne, og du kan sammenligne dataene dine med andre. Anonymt selvfølgelig, forteller Tarjem.

Bli medlem

Best mulig rente

Defero sitter på mye data og vet derfor hvilke renter bankene faktisk kan gi deg, basert på kredittscoren.

- Sagt på en annen måte: vi avslører bankenes hemmelige rentevåpen og legger makten i hendene dine. I Deferorapporten finner du informasjon om hvilket rentenivå du bør ligge på, på alle typer lån, sier Tarjem og fortsetter:

- Alle bør ha et privatbudsjett, men veldig få har det. Defero har derfor laget en budsjettfunksjon som gjør det enkelt å få kontroll på utgifter og inntekter, samt gjeld og eiendeler. Budsjettet varsler deg om du har unormalt høye kostnader og om du kan spare penger på å ta noen enkle grep.

Best mulig lån

Hvis du ønsker det, kan de også innhente gjeldsinformasjonen din direkte fra Gjeldsregisteret. Da får du se hvilke kredittkort og forbrukslån du har, saldo, samt renten du betaler. Dette er som oftest svært ugunstige lån. Defero gir deg da råd om hvordan du kan refinansiere disse og få ned renteutgiftene.

- Vi vil alltid jobbe for at privatøkonomien til medlemmene våre skal bli så bra som mulig, og vi er derfor godt i gang med mange nye, nyttige funksjoner. Felles for disse er at de vil ta for seg nye områder av privatøkonomien til medlemmene, der det er penger å spare. Samtidig har vi nå nok medlemmer i ryggen til at vi kan få til ordentlig gode avtaler. Det er bare å glede seg til 2022, avslutter gründeren.

Les mer om Defero her