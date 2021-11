Jobber du i bank, eiendom, eller forsikringsbransjen?

I bank, eiendom og forsikringsbransjen foregår det ofte tett samarbeid grunnet sammenhengen mellom tjenestene som tilbys. Ofte har også kundene behov for flere av tjenestene samtidig.

Det er liten tvil om at det kan ha stor verdi å flytte leads mellom de tre bransjene, og det er også mye som kan gå tapt hvis leadsene ikke følges opp skikkelig. Denne problemstillingen tok gründererne av Proxima Code på alvor, da de utviklet et innovativt system som skal forvalte leadsene mer lønnsomt.

Leads Escalation System heter plattformen som er utviklet for å effektiviserer oppfølgingen av kundehenvendelser og systematisere de slik at de holdes varme.

Og systemet er 100 % GDPR-compliant.

Andreas Kavlie-Borge

- I flere bransjer er det et problem at man ikke får nok ut av leads. De følges ikke godt nok opp, og man ender fort opp med å ikke få gevinst.

Dette kommer ofte av at man har ugunstige systemer og rutiner for håndtering av kundehenvendelsene. Nettopp derfor har vi utviklet systemet, sier daglig leder Andreas Kavlie-Borge.

Leads Escalation System er en brukervennlig og fleksibel portal som kan tilpasses ulike situasjoner og virksomheter. Kundene får enkelt tilgang til systemet, og kan registrere og motta tips på mobile enheter.

- Leadshåndtering har aldri vært enklere, sier han og fortsetter;

- I håndtering av leads er det viktigste at de holdes varme. De må håndteres så fort som mulig, av riktig person. Dersom et lead ikke følges opp raskt, ser vi at kunden som regel går over til en konkurrerende virksomhet.

Plattformen gjør det enkelt for bankrådgivere, forsikringsrådgivere og eiendomsmeglere å sende tips til hverandre.

For eksempel kan flytting av leads fra bank til eiendomsmegler forekomme når en kunde kontakter banken og ønsker finansieringsbevis i forbindelse med kjøp eller salg av bolig.

Bankrådgiveren kan da spørre om kunden ønsker å bli kontaktet av en eiendomsmegler. Dersom kunden sier ja, kan bankrådgiveren legge vedkommende inn som et lead i systemet. Med kundens samtykke videreformidles tipset til megleren, som da potensielt får en ny kunde.

- Det er ingen tvil om at det kan ha stor verdi å flytte leads mellom disse bransjene, sier Kavlie-Borge.

Vil du vite mer om systemet?

Systematisering av leads fra egne kanaler

I tillegg til å håndtere leads som kommer inn fra samarbeidspartnere, er Leads Escalation System et nyttig verktøy for systematisering av leads fra egne kanaler.

En bedrift har gjerne kontakt med kunder på mange ulike måter. Kanskje har du registreringsskjema på nettsiden, kundekontakt på telefon og lignende. Det kommer ofte inn mange leads i løpet av en dag, og et godt system gjør det enklere å ha kontroll på dem.

Med Leads Escalation System får kunden også innsikt i hvordan de ulike kanalene kan optimaliseres. Resultater av kampanjer, annonser og lignende kan trackes inn i systemet, slik at man får full oversikt over resultatene.

Bedriften har et ansvar

Samtykkekravet har ført til store endringer for virksomheter som håndterer leads. Tips kan ikke sendes videre i systemet før samtykke er registrert, og det er naturligvis ikke alle som svarer «ja» når de får spørsmål om hvorvidt de ønsker å bli kontaktet.

Dermed har antall leads som sendes gjennom systemet blitt lavere enn før. Samtidig har riktignok konverteringene økt betraktelig!

- Utviklingen demonstrerer at det ikke er mengden leads som er avgjørende, men snarere kvaliteten på dem. Vi ser nå viktigheten av å behandle leads på riktig måte, slik at de blir gode, forteller Kavlie-Borge.

Han understreker at systemet ivaretar alle GDPR-regler.

-Plattformen anonymiserer alle data senest 90 dager etter de er ferdig behandlet. Ferdigbehandlede leads går over til virksomhetens system, som meglersystem eller bankens CRM-system. Det er også mulig å anonymisere data direkte etter forespørsel.

For å ivareta sikkerheten har selskapet inngått en avtale om hosting i en sikker, skybasert servertjeneste. Med dette sørger en tredjepart for at alt er oppdatert til nyeste versjon.

Vi har bransjeløsning for bank, eiendom og forsikring, men systemet er ikke begrenset til dette. Leads Escalation System er et godt verktøy for alle bedrifter med behov for rask behandling av leads, avslutter han.

Ønsker du en demo?

Nå har du mulighet til å prøve Leads Escalation System før du inngår en avtale. Det kan raskt og enkelt settes opp. Tar du kontakt i dag, er demoen klar neste virkedag.

Demo kan bestilles her.