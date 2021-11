Klokkeklart til jul

En mekanisk klokke fra Certina er den perfekte julegaven til deg selv eller noen man er glad i. Ingen "bruk-og-kast", men produsert i Sveits etter strenge kvalitetskriterier, og ment for å vare i generasjoner. En personlig følgesvenn man kan stole på til alle livets små og store begivenheter.

Eleganse med særpreg

DS Powermatic 80 er det nyeste tilskuddet i Certina-kolleksjonen. En moderne klokke med gammel sjel, som bringer sammen ny teknologi med gamle urmakertradisjoner. Designet er elegant og uformelt på én gang, med hint av både urbant og retro. En klokke for hverdag, fest og det meste imellom.

DS Powermatic 80 kommer i seks ulike varianter, som hver har en unik fargekombinasjon og et distinkt særpreg. Kassen har en diameter på 40 mm, og er laget av 316L rustfritt stål. For variantene med hvit, brun eller gullfarget urskive, er kassen utført i stål med gullfarget PVD-belegg. Klokkene leveres på NATO- eller skinnrem, og med det verktøyfrie hurtigbyttesystemet er skifte av rem gjort i en fei.

Innovativt urverk

Pålitelighet og robusthet er sentrale verdier for Certina, og tradisjonen tro er DS Powermatic 80 basert på merkets mangeårige DS-konsept (Double Security). Både fronten og baklokket er utstyrt med ripesikkert safirglass, mens vannresistensen er på solide 100 meter. Og med et toppmoderne Powermatic 80.611 mekanisk urverk, takler klokken også magnetfelt fra veskelåser, mobiltelefoner, laptoper og andre duppeditter.

Hemmeligheten er urverkets spesielle balansefjær, som er laget av den innovative titanlegeringen Nivachron. Det revolusjonerende materialet har ikke bare gode antimagnetiske egenskaper, men er også eksepsjonelt resistent mot temperatursvingninger og støt. Urverket har en gangreserve på hele 80 timer, og drivfjæren trekkes automatisk når klokken er i bevegelse.

Se klokkene her

En barskere side

DS Action Diver 38 mm drives av det samme innovative urverket, men viser Certina fra en barskere og mer sporty side. Modellen er basert på den svært populære DS Action Diver på 43 mm, men har fått en stålkasse som er 5 mm mindre. Et velkomment alternativ som gjør den attraktive Certina-modellen tilgjengelig for håndledd i alle størrelser.

Redusert diameter betyr imidlertid ikke redusert ytelse. Klokken er vannresistent til 300 meter, og møter fortsatt kriteriene for ISO 6425-standarden for profesjonelle dykkerur. Med sterke spesifikasjoner er DS Action Diver 38 mm en perfekt partner for neste friluftseventyr på sjø eller land – og med klassiske dimensjoner vil nok mange være fristet til å bruke den til finstasen.

Moderne og mekanisk

DS Action Lady Powermatic 80 oser av sofistikert eleganse, og hører like mye hjemme i et jobbmøte, som i skibakken eller på nyttårsparty. Kassen og lenken er utført i lekker "two-tone" stål og gullfarget PVD, mens den varme bruntonede urskiven er utsmykket med åtte diamanter. Flere alternative utførelser er tilgjengelig, men diameteren på 34,5 mm og 200 meter vannresistens er felles for alle variantene.

Modellnavnet røper at DS Action Lady Powermatic 80 ikke drives av et kvartsverk med batterier, men er utstyrt med Certinas mekaniske urverk i nyeste generasjon. Også her er det snakk om det innovative Powermatic 80.611, med balansefjær av titanlegeringen Nivachron og hele 80 timers gangreserve. Legger man DS Action Lady Powermatic 80 fra seg i smykkeskrinet på en fredag, tikker den fortsatt taktfast på mandag.

Certina DS Powermatic 80 – veiledende pris fra 9.390 kroner.

Certina DS Action Diver 38 mm – veiledende pris fra 8.390 kroner.

Certina DS Action Lady Powermatic 80 – veiledende pris fra 8.490 kroner.

Les mer om modellene og finn din nærmeste autoriserte forhandler av Certina på certina.com