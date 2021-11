Bekymringer rundt Kinas lovendringer knyttet til teknologiaksjer betyr følgende for investorer

Merk: Fisher Investments Norden og dets morselskap Fisher Investments anbefaler ikke individuelle verdipapirer; eksempelet nedenfor er bare for å vise en generell grunntanke vi ønsker å belyse.



Kinesiske teknologi- og teknologilignende aksjer har prestert dårligere enn globale aksjer i 2021 og mange investorer skylder på nylige grep fra kinesiske myndigheter.[i] Videre har den kinesiske regjeringen og det statlige media gjentatte ganger referert til «felles velstand», som gjør at noen frykter at Kina kan omgjøre noen av den markedsvennlige politikken som er innført de siste femti årene, noe som legger ytterligere press på stemningen rundt kinesiske aksjer. Det er alltid en markedsrisiko når staten blander seg inn, men tung innblanding fra Beijing er ikke noe nytt for kinesiske teknologikjemper. Vi mener det er viktig at en fremgangsrik kinesisk teknologisektor fortsetter å være en viktig del av den kinesiske regjeringens langsiktige mål om å skape velstand i landet, noe som trolig reduserer sannsynligheten for å innføre strenge regelverk med nok innvirkning til å true sektorens langsiktige vekstutsikter. Selv om nylige myndighetsgrep har lagt press på investorstemningen (og aksjeprisene), mener Fisher Investments Norden at de grunnleggende fremtidsutsiktene for Kinas teknologikjemper ikke er så ille som mange frykter i dag.

Noen av lovendringene som påvirker kinesiske teknologiaksjer

Kinas økonomi har i lang tid beveget seg mot en forbruker- og teknologiledet økonomi, og beveget seg bort fra sin historiske avhengighet av økonomisk sensitiv eksport og tungindustri. Å slå ned på teknologiaksjer i så stor grad som investorene frykter vil trolig true den velstanden som regjeringen ønsker å oppnå, og Fisher Investments Norden mener at myndighetsgrepene som påvirker kinesiske teknologiaksjer har gjort investorer altfor negative til disse selskapene. Her er noen eksempler på høyt nivå av nylige lovendringer som har lagt press på kinesiske teknologiaksjer:

I november 2020 innførte banktilsynsmyndigheter strengere restriksjoner på låneplattformer på nett rett før Ant Group, en digital betalingsplattform (deleid av e-handelskjempen Alibaba) gikk på børs, noe som førte til at kinesiske børser suspenderte børsnoteringen. [ii]

I april 2021 bøtela State Administration of Market Regulation (SAMR) den kinesiske e-handelskjempen Alibaba under sin antimonopoletterforskning fordi plattformen hadde straffet selgere som la ut produktene sine på Alibaba og konkurrerende plattformer.[iii] SAMR bøtela også kinesiske internettleverandøren Tencent i juli 2021 og forlangte at selskapet sluttet å kreve eksklusive lisenser for at musikkselskaper skulle være tilgjengelige på plattformen. [iv]

Da DiDi Global Inc, leverandør av drosjetjenester, gikk for en amerikansk børsnotering den 30. juni 2021, beordret kinesiske myndigheter firmaet til å gå gjennom måten de samlet inn og håndterte kundeinformasjon på. [v]

Selv om Beijing ikke hadde teknologisektoren som direkte mål, introduserte de ny lovgivning i juli 2021 som konverterte all privatundervisning til ideelle organisasjoner, påla lavere timepris og forbød utenlandske eiere, noe som gjorde at investorer fryktet lignende omfattende endringer skulle komme til andre bransjer. [vi] Offentlige tjenestemenn hevdet imidlertid at reglene kun var ment for skolebransjen.

Offentlige tjenestemenn hevdet imidlertid at reglene kun var ment for skolebransjen. I august 2021 kom det nye kinesiske datavernregler, kort sagt var det deres versjon av Europas GDPR (reglene som tvinger nettsteder til å vise et popup-vindu for informasjonskapsler). [vii]

Senere i august kunngjorde regjeringen regler som begrenset hvor lang tid mindreårige fikk bruke på å spille dataspill.[viii]

Det er helt klart bekymringer knyttet til nye lovgivninger, men, basert på hva ulike myndigheter har sagt så langt, tenker vi at investorene ikke må la seg bekymre så enormt av små utviklinger. Fisher Investments Norden mener at den grunnleggende innvirkningen på kjernevirksomheten og fremtidig inntektsvekst trolig er begrenset.

Slik bør investorer vurdere kinesiske teknologikjemper nå

Dette regelverket tvinger noen kinesiske teknologiselskaper til å gi ytterligere informasjon, ta forholdsregler for å beskytte kundedata, gjøre slutt på visse konkurransehindrende praksiser, betale bøter, med mer. Å pådra seg ekstra kostnader for å overholde nytt regelverk er ikke bra for bunnlinjen til kinesiske teknologiselskaper, men effekten vil kanskje ikke bli så ødeleggende som mange investorer frykter. Bøter er trolig ikke så tyngende for de aller største firmaene som har sunne balanser og stabile inntekter, og ytterligere regelendringer kan til og med være til fordel for disse firmaene, siden de er i bedre stand til å overholde og bære ekstra kostnader enn mindre firmaer. Kinesiske teknologikjemper har historisk sett vist at de er villige til å holde seg til reglene, og noen har jobbet raskt for å sikre overholdelse umiddelbart etter at nye regler blir kunngjort.

Kinas teknologiselskaper er kjernen i den teknologi- og forbrukerdrevne vekstmodellen som Kinas regjering har vektlagt i årevis. Nå som beslutningstakere legger mindre vekt på kortsiktig vekst av lav kvalitet og heller fokuserer på stabil, langsiktig ekspansjon, blir kinesiske teknologilignende firmaer trolig sentrale i denne strategien. Ettersom forretninger i økende grad foregår på mobile og digitale plattformer, akkurat som i mye av resten av verden, burde teknologi- og teknologilignende selskaper fortsette å dra nytte av økt etterspørsel etter skytjenester, sosiale medier, netthandel og spill.

Fisher Investments Norden foreslår at investorer som eier kinesiske teknologi- eller teknologilignende aksjer stiller spørsmål som: «Hvilke store negative sider finnes der ute som ingen snakker om i dag?» Hvis du ikke kan komme på en stor, ny og tidligere uoppdaget negativ side, er det kanskje ikke en god grunn til å tro på enda dårligere fremtidsutsikter. Alle allment kjente eller omtalte negative sider blir stort sett priset inn i aksjene nærmest umiddelbart. Å selge bare fordi en aksje går ned kan være en stor feiltagelse. Historisk utvikling er ingen garanti for fremtidige resultater, og å simpelthen selge aksjer som har gått ned kan gjøre at du lider dobbelt tap – du selger med tap og går glipp av oppturen.

Når pessimismen florerer blant investorene, slik vi tenker det har vært med kinesiske teknologiaksjer de siste månedene, skal det ikke mye til for at virkeligheten begynner å slå de overdrevent dystre forventningene, noe som potensielt kan gi kraftig, haussepreget medvind.

Fisher Investments Norden er handelsnavnet som brukes av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl i Norge («Fisher Investments Norden»). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et privat selskap med begrenset ansvar som er registrert i Luxembourg (firmanummer: B228486), er under tilsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF»), og har registrert adresse: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg.

Dette dokumentet uttrykker de generelle oppfatningene til Fisher Investments Norden, og bør ikke anses som personlig investerings- eller skatterådgivning, eller som en avspeiling av kundenes resultater. Det kan ikke garanteres at Fisher Investments Norden vil ha de samme vurderingene i fremtiden. De vil når som helst kunne endres på basis av ny informasjon, analyser eller en revurdering. Ingenting i dette materialet er ment som en anbefaling eller en prognose for markedsforholdene. Snarere er formålet å illustrere et poeng. Både dagens og fremtidens markeder kan avvike vesentlig fra det som er illustreres her. Det garanteres heller ikke at forutsetningene for illustrasjonene i dette materialet er korrekte. Investeringer i finansmarkedene innebærer risiko for tap, og det er ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen de gir, vil svinge i takt med de globale finansmarkedene og de internasjonale valutakursene.

