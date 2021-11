Ny app gir deg alt du trenger å vite om langrenn

Selskapet har utviklet en enkel og brukervennlig plattform som skal hjelpe folk flest å bli bedre på ski. Kursene er tilgjengelig på app og inneholder videoer tilpasset alle nivåer, utfordringer og behov.

-Vi tror langt flere vil få mer ut av langrennssporten hvis de opplever mestring. Da vil de se at langrenn er en fantastisk treningsform for både kropp og sjel. Fysiske skikurs er dyre, ikke alltid hensiktsmessige og lite tilgjengelig. Derfor ønsket vi å lage en app som på en enkel og brukervennlig måte tar deg dit du vil, enten det er merket i Birken eller bare å kunne kjenne på den gode følelsen ute i løypa, forteller en av initiativtakerne, Ola Haug.

Appen er gratis og har en betydelig mengde gratis kursmateriale, men full tilgang til alle kursene gis kun til abonnenter.

– Vi er stolte av appen og gleder oss til veien videre. Målet var å lage et moderne, brukervennlig og fleksibelt produkt for alle som vil bli bedre på ski. Det føler jeg vi har klart, sier Haug.

Les om kursene her

En heldigital og enkel app

SkiMentor-appen har tre konkrete bruksområder: «Kurs», «Inspirasjon» og «DigiCoach». Du kan lære deg riktig teknikk i ro og mak, lese om trening og utstyr, eller få personlig oppfølging i trening og skigåing.

Nå kan du enkelt og raskt få tips og råd til bedre skiteknikk

– Behov og bruksmønster er forskjellig fra person til person, og dette ønsker vi å tilrettelegge for. Langrenn kan gi helt fantastiske opplevelser ute i naturen, men dessverre så er det ikke bare å spenne på seg de gamle skiene og håpe på det beste. Vi opplever imidlertidig at ny teknologi kan være med på å spre kunnskap og inspirasjon, og tror at vårt produkt kan gjøre nettopp dette, sier han.

Nye lanseringer og flere coacher

Appen er allerede lastet ned flere tusen ganger, men teamet har fortsatt å utvikle plattformen. Der du allerede i fjor kunne benytte deg av et omfattende teknikkurs med over 70 videoer delt inn etter nivå, smørekurs, utstyrskurs og treningsprogram, har plattformen i år blant annet utviklet en omfattende styrketreningsmodul. I tillegg har teamet videreutviklet et inspirasjonsområdet hvor du kan lese fagartikler, diskutere med andre i forum og ha tilgang til resultatservice. De tilbyr også online coaching kalt DigiCoach, der du kan få personlig coaching.

– Vi har videreutviklet produktet betydelig og har enda mer å tilby brukerne. Det er spennende å ha flere online coacher i stallen som kan brukerne spesialtilpasset veiledning til en gunstig pris. En av de nye coachene er Emilie Fleten, Norges beste kvinnelige langløper sist sesong, forteller Haug.

Våre SkiMentorer

Flere kjente langrennsprofiler står bak plattformen

Flere kjente profiler

Teamet som står bak appen inkluderer flere kjente profiler, blant annet Nils-Ingar Aadne, Eirik Mysen, Simen Østensen, Andrew Musgrave og Emilie Fleten.

– SkiMentor har vært et spennende prosjekt å være med på og hvis plattformen kan gjøre at flere får kjenne på kjærligheten jeg har til langrennssporten, så er jeg veldig fornøyd, sier langrennskomiker Nils-Ingar Aadne.

- Vi mener vi har laget et produkt det er behov for. Samfunnet generelt, og spesielt læring, digitaliseres i raskt tempo og langrennssporten bør ikke være noe unntak, avslutter Haug.

Vil du vite mer?