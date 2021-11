12 000 ringer hver måned - slik unngår de kundestøtte kaos

Det siste året har eldres bruk av smarttelefon og det digitale universet økt ekstremt. Nå er over 40 prosent av nordmenn i aldersgruppen 75-79 år innom sosiale medier, hver eneste dag.

Inngangstelefonen til smartphone-universet for seniorbrukerne er ofte en modell fra svenske Doro.

Doro opplevde at eldre brukere slet med apper som ikke lot seg installere på første forsøk, menyinnstillingene ble vanskelige for dem og dermed ble Doros eldre kunder rasende.

Telefonprodusenten fant ut at de hadde behov for en supportløsning rettet direkte mot hver enkelt forbruker og selve smarttelefonen. Samtidig måtte hjelpen skje raskt og enkelt for brukeren.

Det sier seg selv når tallenes fakta legges frem. Hver måned mottar Doro rundt 12 000 kundeforespørsler, altså en ny forespørsel hvert tredje minutt.

Hvordan vil vi jobbe i fremtiden? Les hele undersøkelsen fra Teamviewer her



Måten de løste utfordringen på, var et samarbeide med den tyske teknologi-giganten TeamViewer. Ved å forhåndsinstallere software fra TeamViewer på smarttelefonene var en fjernreparerings-og servicetjeneste allerede tilgjengelig enten via telefonen eller om brukeren ringte kundestøtte. Autoriserte servicemedarbeidere hos Doro kan i sanntid gå inn og se skjermbildet hos brukeren og løse problemene med en eneste gang.

Frustrasjonen hos brukerne har sunket som en sten.

– TeamViewer har med sine løsninger gitt oss muligheten til drastisk å redusere tidsbruken rundt håndteringen av kunder som trenger brukerstøtte, sier Pierre Nilsson, Service Delivery Manager hos Doro.

Det Nilsson også har registrert, er at på samme tid føler kundene seg langt mer ivaretatt enn tidligere.

– De får raskere respons, bedre service, det er en win-win-situasjon for oss alle, forteller han.

Tiden Doro brukte per henvendelse er nå redusert med 40% i gjennomsnitt og 80% av sakene blir nå løst ved førstegangskontakt. Moderne, tekniske løsninger er nøkkelen til individuelle handlinger og påfølgende suksess i vår moderne tidsalder. Det Doro og TeamViewer nå har gjort, er å lede an og vise alle andre at det ligger en hel ny verden klar for å gjøre det teknikken er ment å gjøre: Knytte mennesker sammen.

Hvordan vil vi jobbe i fremtiden? Les hele undersøkelsen fra Teamviewer her