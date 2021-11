Energibruken her er nær halvparten av et gjennomsnittlig kontorbygg

– Det har vært et mål og et krav fra OBOS Eiendom at Oslo K skal bygges etter det strengeste miljø-standardene, og attesten og rapporten vi nå har fått fra Enova, viser at vi har lykkes, sier konserndirektør for eiendom i OBOS, Nils Morten Bøhler.

Gjennom byggeprosessen har målet hele tiden vært å komme under passivhus-kravet på energibruk, som er 90 kWh per kvadratmeter per år. Bygget sto klart tidligere i høst.

Konserndirektør for eiendom i OBOS, Nils Morten Bøhler, forteller at Oslo K i Kværnerbyen har omtrent halvparten så høy energibruk som et gjennomsnittlig næringsbygg i Norge.

– Når det gjelder energibruk er Oslo K i øverste klasse. Med energibruk på 88,44 kWh per kvadratmeter per år, ligger vi omtrent på halvparten så stort energibruk som et gjennomsnittlig næringsbygg i Norge. Det gagner miljøet og reduserer driftsutgifter i en tid hvor strømprisene er rekordhøye, fortsetter Bøhler.

Et forbilde for andre bygg

– Oslo K er et miljøbygg med mørkegrønn energiklasse A og BREEAM Excellent-sertifisering. Det betyr at bygget er så energivennlig som det er mulig å få det. I tillegg til byggtekniske faktorer, er det mulig å oppnå dette fordi vi har oppført et smartbygg som bruker data til å optimalisere elementer som strømbruk, belysning, varme og ventilasjon. Vi er svært fornøyde med dette, sier prosjektsjef for Oslo K, Tore Humberset i OBOS Eiendom.

Oslo K er et kontorbygg med rundt 30.000 kvadratmeter kontorlokaler, samt fastiliteter som store og varierte fellesområder, personalrestaurant, møtesenter, garderober/dusj og parkeringsanlegg for bil og sykkel.

I OBOS er Oslo K et forbilde-prosjekt når det kommer til miljø og bærekraft. Alle bygg OBOS fører opp skal bygges etter høye miljøstandarder og miljøsertifiseres.

OBOS sin miljødirektør, Birgitte Molstad, mener Oslo K er et godt eksempel på hvordan selskapet ønsker å bidra til et mer bærekraftig samfunn.

– For Oslo K har ambisjonen hele tiden vært at dette skal være vårt fremste miljøbygg. Alle valg som er tatt i byggeprosessen har blitt vurdert med utgangspunkt i miljøpåvirkning, sier hun.

Den beste lekkasjefaktoren

Prosjektsjef Humberset ramser opp flere konkrete tiltak som er satt inn for å redusere den totale miljøbelastningen til Oslo K, både i byggeprosess og når bygget er i drift:

Ønsket om en fossilfri byggeplass var ikke mulig de første årene fordi maskinene ikke var klare for dette, men OBOS har pålagt entreprenør å bruke biodiesel og ta de mest miljøriktige valgene knyttet til all transport inn og ut av byggeplass. De seneste årene har transporten foregått med fossilfri transport

Byggeplassen har vært forsynt med fjernvarme gjennom hele prosessen, som også skal brukes til oppvarming av bygget når det er i drift

10.000 kvadratmeter av fasaden er med glass, og klimaveggene er kortreiste for å minimere frakt. Fasaden har en lekkasjefaktor så lav som under 0,4, noe som er det beste som kan oppnås på slike bygg

I ventilasjonsanleggene er det installert spjeld som sikrer at luften kan gjenbrukes utenfor normal åpningstid. Det reduserer energibruken vesentlig fordi man da hele tiden slipper å varme opp kald inneluft

Taket er tilrettelagt for mulig senere installasjoner av solceller, som også kan kobles sammen med tilsvarende anlegg på nabobygget

All isolasjon er innblåst glassvatt som er resirkulerbare og kompakte materialer

Alle lyskilder er LED. Det både reduserer energibruken, men krever også mer radiatorvarme for å kompensere for varmen som ellers kommer fra slike lyskilder. Dermed er det igjen en stor fordel med fjernvarme og spjeldene i ventilasjonen

– Alle nye bygg i dag leverer på høye miljøkrav. Jeg tror mange kan lære av grepene vi har gjort med miljø og energibruk i Oslo K, og deler gjerne av kunnskap og erfaringer som kan komme andre byggeprosjekt til gode, avslutter Humberset.

