Mer enn et blikkfang

Da den britiske flymotorkonstruktøren Walter Owen Bentley grunnla Bentley Motors i 1919 hadde han ett mål for øye: «I wanted to build a fast car, a good car, the best in its class.»

Det klarte han. Og siden har Bentley de siste 100 årene levd og åndet for dette.

For i over hundre år har Bentley vært en teknologisk innovatør.

I 2018 lanserte de første generasjon av SUV’en Bentayga Hybrid, verdens første ladbare luksushybrid som var håndlaget på fabrikken i Crewe. Dette markerte begynnelsen på en reise mot full elektrifisering. Elektrifiseringen er ikke bare nødvendig grunnet bærekraft, de elektriske bilegenskapene gjenspeiler også egenskapene Bentley har levert i årevis: En luksuriøs kjørefølelse.

Fabrikken til Bentley Motors er allerede karbonnøytral og ambisjonen er å bli ledende aktør innen bærekraftig luksusmobilitet. I tillegg har de som mål at hele modellserien skal være batteridrevet fra 2030.

De er allerede godt i gang, og i 2019 ble de belønnet med sertifisering for karbonnøytralitet fra Carbon Trust.

Les mer om Bentley her

Nye Bentayga Hybrid

Det skjer mye på fabrikken i Crewe i England om dagen. De første modellene av verdens eneste ladbare luksus SUV, Bentayga Hybrid, er allerede overlevert til de mest entusiastiske kundene. Dette er den mest solgte modellen hos Bentley Oslo siden lanseringen i 2019. Den luksuriøse bilen er skreddersydd for lange komfortable turer, i ekte Bentley stil.

– Vår desiderte bestselger er den ladbare SUV’en Bentayga Hybrid, som er den første elektrifiserte modellen Bentley lanserte, og som nå har kommet i ny utgave. Den er suveren på langkjøring og har en komfort man ikke finner maken til, forteller daglig leder Christian Gottschalk.

Og det er faktisk mulig å sikre seg et eksemplar for de som har mulighet. Gottschalk kan nemlig informere om at han har et par ledige biler som er klare til levering før nyttår. Før avgiftsøkningen kommer i januar.

– Det er mange grunner til at stadig flere kjøper Bentley. Mange blir fascinert av det unike håndverket. Fabrikken bruker faktisk mellom 100 og 130 timer på å bygge en bil. Andre blir betatt av designet og ønsker noe som ikke så mange andre har. Men alle blir imponert over balansen mellom rå kraft og komfort, forteller han.

Se de lekre bilene

Bentayga Hybrid

Håndsydd luksus

Grunnen til at Bentley bruker lenger tid på å bygge bil enn andre produsenter, er fordi de har en ambisjon om å lage noe som er ulikt alt annet man får på fire hjul. Alle interiørlister er håndpolerte og rattene sys sammen for hånd. Det tar nesten 3,5 timer å ferdigstille et ratt. Velger man seter med diamantmønster i en Continental GT er det over 700 sting i hver eneste diamant. Og det er mange diamanter.

Du kan også velge håndsydd kontrastsøm i seter og dørtrekk, såkalt «Hand Cross Stitching», som tar over en uke å sy.

Mange Bentley kunder er også opptatt av motoren, og da spesielt W12 på hele 6 liter. Årsaken er at den er den kraftigste (opptil 659 hk, 900 Nm), men også at den blir bygd i sin helhet på fabrikken. Grunnen til at den heter W12 og ikke V12 er at de 12 sylindrene er konstruert som en W, som gjør motoren mer kompakt og sikrer en bedre vektfordeling.

-Men det er mye snakk om elektrisitet om dagen, og nå er det ikke lenge til vi skal lansere vår andre ladbare hybridmodell, Flying Spur Hybrid, forteller Gottschalk.

- Denne har vi høye forventninger til!

Flying Spur Hybrid

Ta turen innom Bentley Oslo, der finner du nye og brukte modeller og tilbud om alle typer service, diagnose og reparasjoner.

Besøk oslo.BentleyMotors.com eller Instagram @bentleyoslo.



Eller kontakt Bentley Norge på telefon 67 20 07 20 eller e-post: post@bentley-oslo.no