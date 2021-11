Det du tror - kan være fullstendig feil

Fakta Georg Beyschlag: Visepresident for strategi og selskapsutvikling hos TeamViewer.

Med spesielt ansvar for selskapets teknologiske initiativ og oppkjøp.

Tidligere CFO for Maxdome.

For norsk næringsliv har digitale løsninger for fjernopplæring, fjernundersøkelser og fjernkontrollering - via et stadig raskere og mer stabilt internett - blitt både nødvendig og en rutine for mange.

At stadig flere telekomaktører legger ned mørk fiber på kryss, tvers og langs kysten vår, gjør det både sikrere og enda mer effektivt å inkorporere digitale fjernløsninger i driften.

To trender

Likevel er det fortsatt noen bedrifter og selskaper som ikke lykkes på dette området.

– Det vi hos TeamViewer observerer, er at det er to trender som nå knytter seg mer opp mot gjøremål ,og ikke næringslivet i seg selv. Ansatte med eget kontor håndterer å arbeide med fjernløsninger, og ønsker generelt ikke å gå bort fra de løsningene. Dette er personer som ser på dette som standard, og selve grunnlaget for flere typer hybridløsninger, forteller Beyschlag og utdyper:

– Men mange som jobber utenfor kontorlandskapet, for eksempel i produksjon eller ute i møte med kunder, har fortsatt i stor grad ikke blitt inkludert i denne delen av industriens digitale omvelting.

Det er på disse områdene Beyschlag ser mulighetene til å hente ut et enormt potensial.

– Men de som selv ser et stort potensial uten å gjøre de rette forberedelsene, vil møte store utfordringer. Det handler ikke om størrelse på budsjetter, men noe helt annet, sier han og forklarer:

– Ta for eksempel datastrømming, som ser helt forskjellig ut om vi sammenligner forskjellige industrier og produkter. Spesielt innen produksjon. For å nyttegjøre seg av teknologien på en smart måte, behøver bedriftene løsninger som tillater en stor mengde forskjellige tekniske enheter å koble seg på. Og suksessfaktoren vil ofte være de ansatte.

Hvordan vil vi jobbe i fremtiden? Les hele undersøkelsen fra Teamviewer her

De som ikke lykkes

Med det mener Beyschlag, at det å ta avgjørelser innen IT er relativt enkelt, men å overbevise ansatte om at de skal benytte smartbriller, kan være langt mer vanskelig.

– De som ikke lykkes i å implementere bruk, eller lære opp sine ansatte, vil ikke oppnå suksess.

Når de store linjene endrer seg og flere opplever hverdagen som midt i et paradigmeskifte, er det lett å bli usikker og ta feil valg.

Beyschlag er på linje med de som ser at unge personer i næringslivet er mer åpne for å prøve ut nye teknologier og løsninger.

– De samme som vil prøve ut nye muligheter, er de som også forventer at sine ansatte også skal dele oppfatningen, sier han.

TeamViewer inngikk tidligere i år et samarbeid med SAP, et velkjent administrasjonssystem brukt blant annet av Forsvaret. Derfor ser Beyschlag for seg at det vil gå liten tid før man linker sammen ERP med AR-løsninger.

– Den virkelige utfordringen i fremtiden, tror jeg vil være å filtrere ut relevant informasjon og instrukser fra det enkelte datapunkt i sanntid. Kunstig intelligens vil bli nøkkelen for å oppnå dette og samtidig forhindre at ansatte blir overarbeidet, avslutter han.

