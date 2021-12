Riktig trekk kan gi mange solid gevinst

- Det å få være kundens «trusted partner» er en av de beste bekreftelser man kan få på at kunden får verdi i sine leveranser. Personlig husker jeg fremdeles bekreftelsen jeg fikk fra en av mine første bedriftskunder like etter oppstart av mitt firma tilbake i 1989. Et advokatkontor som hadde en utfordring i deres nettverk som de hadde slitt med over tid. Jeg løste problemet for dem, og den gleden advokatsekretæren og advokaten viste, gjorde at jeg visste at «Dette er det jeg skal holde på med»; Løse mine kunders utfordring innen det fagområde jeg behersker, forteller Aspaas.