Bygger det råeste konsulentselskapet i Europa

Vi utviklet leveransemodellen Smart Resourcing for å håndtere den stadig voksende etterspørselen i markedet for skytjenestene til Google og ServiceNow på best mulig måte. Samtidig ville vi endre måten IT-konsulenter kjøpes og selges på i markedet.

Med Smart Resourcing gir vi våre kunder den IT-konsulenten som passer best til jobben som skal gjøres – til en rimeligere pris.

Høye timepriser og lav leveransekvalitet

Vi går altså motsatt vei av markedet. I dag er det stor etterspørsel etter IT-konsulenter. Timeprisene er høye, mens leveransekvaliteten ofte er lav. Særlig tre ting preger markedet for kjøp og salg av IT-konsulenter:

1. Virksomhetene vet ikke hva de får

Det er liten åpenhet rundt erfaring, sikkerhetsklareringer, kompetanse og sertifiseringer hos konsulentene. Til en viss grad kan man prate seg til en IT-jobb og tillegge seg kompetanse og erfaring, uten at det fremlegges tilstrekkelig dokumentasjon eller foretas skikkelige bakgrunnssjekker.

2. Virksomheter bruker de innleide IT-konsulentene feil

Mange ber om å få navngitte konsulenter til sine prosjekter. Det resulterer ofte i at de utvalgte personene enten blir brukt på oppgaver de er overkvalifiserte til eller tvert imot ikke har kvalifikasjonene til. En løsningsarkitekt skal ikke brukes til utvikling, til UX eller til å skrive kode. Alle virksomheter kan ikke bruke de mest erfarne konsulentene til all slags arbeid.

3. Overprising av konsulenter i markedet

Det er stor etterspørsel etter denne typen konsulenter i markedet, hvilket fører til en høy pris, både for kunder og arbeidsgiver, en lønn som ikke alltid gjenspeiler konsulentens kvalifikasjoner.

Disse problemstillingene har vi forsøkt å møte med konseptet Smart Resourcing. Vi har hentet inspirasjon fra delingsøkonomien eller gig-økonomien og videreforedlet dette til en unik og revolusjonerende måte å selge konsulenter. Vi gir våre kunder full innsikt i timepriser, ledig kapasitet, referanser, dokumenter kompetanse og så videre.

The Cloud People bygger Europas råeste konsulentselskap med konseptet Smart Resourcing. Smart Resourcing lar deg finne og booke de beste ServiceNow- og Google Cloud-ekspertene.

Åpenhet og transparens

Vi i The Cloud People skjuler ingenting når du leier konsulenter av oss. Med Smart Resourcing kan du selv leteopp de konsulentene som passer best til de oppgave du skal ha løst. Og vi har gjennomgått erfaring, utdanning og sertifiseringer på hver enkelt konsulent.

Smart Resourcing revolusjonerer bemanning av IT-prosjekter, og gjør det enklere enn noensinne å finne rett person eller sette sammen det perfekte teamet for jobben du skal ha gjort. Du kan enkelt se hva du får og du betaler kun for de ressursene og den kompetansen du trenger. Slik unngår du å betale seniorpris for utøvende juniorer.

Smart Resourcing gjøres tilgjengelig i vår selvbetjeningsportal Cloudia. Her kan du søke, finne og booke den spesifikke ressursen eller sette sammen det optimale teamet du trenger for å få jobben gjort til konkurransedyktige priser. Du får du din egen pålogging som lar deg søke, velge og booke direkte i systemet.

Vi lanserer nå en ny verden av åpenhet. Der du har full tilgang til det du trenger å vite for å skape rett team for jobben. Å bemanne et IT-prosjekt har aldri vært enklere!

Smart Resourcing gir deg

