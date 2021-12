Eiendomsinvestorenes høyre hånd

Bank- og finansnæringen har heller ikke stått stille.

Siden 1961 har bransjen vært gjennom en enorm endring og utvikling, og BN Bank har stått støtt gjennom jappetid, finanskriser, fusjoner og digitalisering. Et kjennetegn gjennom hele perioden har vært stabile, langsiktige kundeforhold.

En av kundene som har vært lengst i BN Bank er Torstein Tvenge, eiendomsinvestor og styreleder i Fram Eiendom.

-Vi var så heldige at vi tidlig møtte BN Banks daværende banksjef Frode Hassel, som betjente Oslomarkedet fra Trondheim, for vel 40 år siden. Vi skulle møtes vedrørende byggeprosjektet i Sognsveien 68, som skulle vise seg å bli et av våre beste prosjekter noensinne. Det var gjensidig tillit fra første stund og siden har de støttet oss hver gang vi har kommet med forespørsler. Kontaktpersonene i banken innehar den beste ekspertisen, og vi ønsker de virkelig alt godt i årene som kommer, sier Tvenge.

Forutsigbarhet og fleksibilitet

Ved oppstarten i 1961 sto kunden «med lua i hånda» og banken kunne velge og vrake mellom kunder og prosjekter. I 2021 er det helt andre forutsetninger som gjelder, både mht konkurransesituasjonen og stadig nye myndighetskrav som må etterleves av bankene. I tillegg stiller også kundene større krav.

-Jeg har jobbet i bransjen i mange år, og selv om det har vært store endringer både for eiendoms- og bankbransjen, er det noen ting som aldri går av moten. Kundene ønsker og forventer at banken er der for dem når de trenger det, sier banksjef bedriftsmarked, Jørn Aleksandersen.



- Kundene våre vet at de møter kundeansvarlige med lang fartstid og sterk faglig kompetanse, og at vi sammen finner gode finansieringsløsninger tilpasset det enkelte prosjekt. Vi ønsker å oppfattes som forutsigbare, fleksible og hurtige, og det krever at vi hver dag strekker oss for å leve opp til forventningene dette skaper

-Det å se kunden utenfor et regneark er svært viktig som kredittgiver, fortsetter han.

-Vi ønsker å være en god diskusjonspartner. Det handler om å kunne skille mellom gode og dårlige prosjekter, men det handler vel så mye om å bygge den gode relasjonen med kunden.

Finansiering av boligprosjekter og næringseiendom

I følge Oslo kommune ble det ferdigstilt ca 3.000 nye boliger i 2020, noe som ligger tett oppunder gjennomsnittet på 3.100 de siste 10 årene.

Aleksandersen syns det er spennende å være med på realisering av nye prosjekter og bevitne at fornøyde kjøpere sikrer seg drømmeboligen.

-Som entreprenør eller utbygger er du avhengig av gode finansieringsløsninger, gjennom byggelån, og i de fleste tilfeller også tomtefinansiering. Vi kan være med på hele utviklingsfasen av en eiendom, fra kjøp og frem til ferdigstillelse for salg eller utleie, forteller han.

Aleksandersen presiserer at BN Bank fremdeles tilbyr langsiktig finansiering av næringseiendommer.

- Langsiktige lån er jo det vi har mesteparten av historien vår knyttet opp mot, og de representerer fortsatt den klart største delen av vår utlånsportefølje. Vi har selvfølgelig ambisjoner om å være den foretrukne partneren også innenfor dette segmentet.

Nye utfordringer og nye prosjekter

-Vi er inne i en periode med høy aktivitet. Da er det viktig at vi er «på ballen» når kundene krever det, og det er gledelig at å se at kundebasen stadig øker. Det tar vi som et tegn på at vi lykkes med å leve opp til kundenes forventninger, sier han.

Og som enhver sprek 60-åring har selvfølgelig også BN Bank planer og ambisjoner for fremtiden.

-Vi har vært en spesialist innen eiendomsfinansiering i 60 år, og det skal vi fortsette å være. Vi ser frem mot nye utfordringer og nye prosjekter, og vi gleder oss til å fortsette å finne gode løsninger sammen med kundene våre, sier Aleksandersen.

Menneskene, kunnskapen og langsiktigheten var avgjørende

BN Bank hjelper med å finne gode finansieringsløsninger gjennom tradisjonelle byggelån og/eller separat tomtefinansiering. De kan også være med på hele utviklingsfasen av en eiendom fra kjøp og frem til ferdigstillelse for salg eller utleie.

-I våre øyne er BN Bank en samarbeidende bank, som alltid er tilgjengelig for å drøfte neste prosjektet, sier Hans Remi Kittelsen i V7 Eiendom AS, som bl.a. er i ferd med å bygge Villa Asker, et leilighetsprosjekt i Asker sentrum.

- Menneskene, kunnskapen og langsiktigheten er stikkord jeg forbinder med BN Bank.

-Vi opplever at BN Bank viser stor forståelse og fleksibilitet overfor vårt konsern, sier Frode Røste i Beauty Eiendom AS, som også er kunde i BN Bank.

-Dette gjør hverdagen veldig forutsigbar for oss. Dette, sammen med vår kundekontakt som alltid er tilgjengelig, er høyt verdsatt hos oss, avslutter Røste.

Fakta BN bank:

BN Bank er en mellomstor forretningsbank eid av 7 Sparebank1-banker.

Kontor for privatmarked i Trondheim, kontor for bedriftsmarked i Tordenskioldsgate 6 i Oslo

Virksomheten innen bedriftsmarkedet omfatter både langsiktig- og prosjektfinansiering

Oslo-regionen som markedsområde på bedriftssiden

Fokus på forutsigbarhet, fleksibilitet og hurtighet samt sterke kunderelasjoner

