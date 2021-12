Du hørte riktig.

Flere steder i Oslo, Fredrikstad og snart Moss, kan du booke ditt eget studio for å trene uten andre mennesker tilstede.

Konseptet er perfekt i disse dager fordi du kan opprettholde treningsrutinene dine samtidig som du holder avstand til andre. Men også i andre perioder, når livet er normalt og du kan være nær andre mennesker, opplever gründeren at stadig flere ønsker private treningssentre.

- Det er et stort behov der ute. Da vi åpnet det første senteret ble vi fullbooket nesten med en gang. Så da åpnet vi ett til, og slik har det ballet på seg, forteller Hopstock.

Han er utdannet fysioterapeut og driver også Hopstock Helse, der han tilbyr alt fra fysioterapi til massasje og kiropraktikk sammen med en rekke andre spesialister.

Da korona inntok landet i 2020 kjente Hopstock det på kroppen. Han merket at flere opplevde økt grad av plager som følge av nedstengingen, og det var da idéen om personlige treningssentre dukket opp.

- Folk måtte holde kroppen i gang, og mange klarte ikke å trene ute av ulike årsaker, så da så jeg behovet for noe nytt. Og siden har det gått slag i slag, sier han.

Det første senteret åpnet på Frogner og ble raskt fullbooket. Så da åpnet han ett til i Vibes gate, og slik har det fortsatt. Nå teller han i alt fem sentre i Oslo sentrum, ett i Fredrikstad og ett som snart åpner i Moss.

Spesialister

Hopstock tror behovet for spesialtilpasset trening er kommet for å bli og at mange sliter med plager som følge av hjemmekontor som må tas på alvor. Det er også mange som driver med en spesifikk idrett som ønsker å trene forebyggende. Som spesialist innen helse og trening ser han verdien av riktig og jevn trening.

Derfor samarbeider han med fysioterapeuter som tilbyr personlig trening til kundene. Du kan booke ditt helt eget treningsstudio med en egen fysioterapeut som veileder deg. Koronatilpasset selvfølgelig.

Ønsker du kun å trene for deg selv, har du et fullt utsyrt treningsrom med nye apparater og vekter tilgjengelig. Du møter ingen andre og kan trene i ro og mak uten å bekymre deg for meteren. Rommene rengjøres fortløpende, så du kan trene uten bekymring for unødvendig smitterisiko.

Summit by Hopstock Helse tilbyr forskjellige typer medlemskap, med eller uten personlig trener.

Du kan også kjøpe klippekort eller drop-in timer. Ønsker du å trene med en venn kan du bestille drop-in duo time.

