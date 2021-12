Historisk sett har investeringer i teknologiselskaper som ikke er børsnotert vært forbeholdt investeringsfond og profesjonelle investorer. Men nye aktører, slik som Folkeinvest er med på å demokratisere dette.

Det gjør at «mannen i gata» får mulighet til å investere tidlig i selskaper som Way, side-om-side med profilerte investorer som Andre Sørensen, tidligere administrerende direktør i XXL Norge, Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef i Statkraft, og investeringsfondet til Sparebank1 SMN.

Alle tre er inne som aksjonærer i Way.

Fra trafikkskole til teknologieventyr

Over fem år med teknologiutvikling og nesten 100 millioner kroner har gått med på veien mot tjenesten som nå er tilgjengelig på Way sine lokasjoner i Trondheim og Lillestrøm.

I fremtiden ønsker Way å tilby kjøretimer på selvbetjente lokasjoner hvor elever selv bestiller tid gjennom en app etter behov.

Selskapet har hatt nesten 2000 elever innom lokalene sine siden oppstart i 2019, og har dermed rukket å bli et foretrukket valg blant ungdom med førerkortambisjoner i Trondheim.

Kombinasjonen sukkertøy-blå biler, 30 000 følgere på Tiktok, og en sterk og engasjerende tilstedeværelse i sosiale medier, har gjort det vanskelig å ikke legge merke til Way. Likevel er selskapet først og fremst å regne som et teknologiselskap.

-Blant folk er vi nok mest synlig som trafikkskole, men internt hos oss er hovedfokuset å lage gode løsninger for trafikkskolemarkedet som helhet. Det er det vi brenner for hver dag, sier daglig leder Ståle Svenning.

Innovativ opplæringsplattform

Løsningen han sikter til er Ways heldigitale opplæringsplattform. Plattformen består av en fullskala simulator med virtuelle miljøer og øvelser, støttet av et automatisert tilbakemeldingssystem, en elev-app, og et backoffice-system.

-Det er ingen enkel oppgave å lage et godt system for trafikkopplæring. Skal man skape en sømløs og helhetlig løsning som er god for både elever og lærere, krever det at man er villig til bygge alle elementene fra bunn. Det er det vi har gjort, uten noen snarveier, og endelig kan vi virkelig begynne å høste fruktene av arbeidet, forteller han.

Hos Way kan én lærer (assistert av kunstig intelligens) følge opp flere elever samtidig

-Det er nå den virkelige reisen starter. Vi planlegger flere nye lokasjoner i Norge de neste par årene, og vil etablere oss i Sverige allerede neste år. Derfra er det en rekke land vi anser som interessante, men hvor og når er enda ikke bestemt. Det avhenger av flere faktorer slik som kapasitet, finansiering og forretningsmodell, sier Svenning.

-For vår del har det stor verdi å få flere på eiersiden. Vi selger en tjeneste de aller fleste har et møte med en eller annen gang i løpet av livet, så det å få med folket som ambassadører og medeiere er noe vi setter høyt. Det er en stor tillitserklæring som virkelig motiverer til videre arbeid.

Unik mulighet

Som et ledd i finansieringen av selskapet lanserte de nylig en kampanje på Folkeinvest som gir hvem som helst mulighet til bli medeier i det som kanskje blir enda et internasjonalt teknologi-eventyr med utspring fra Trondheim.

Mer informasjon om kampanjen til Way finner du på Folkeinvest.no