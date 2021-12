Ta skattegrep før nyttår og styr unna økt utbytteskatt

For deg som planlegger utbytte i 2022

Endringen i oppjusteringsfaktoren medfører en effektiv økning i utbytteskatten fra 31,68 % til 35,2 %. Eiere som har grunn til å regne med at det vil bli rom for utbytte også i 2022, kan vurdere om det er handlingsrom i bedriften til å øke utbyttet allerede i 2021. For eksempel vil et utbytte på rundt en million kroner «koste» personlige eiere rundt 35 000 kr mer etter årsskiftet.

Gitt at økonomien tilsier det, kan det følgelig være fornuftig å vedta forventet utbytte for 2022 allerede i år. Med tanke på at årsskiftet nærmer seg i syvmilssteg, forutsetter dette at det snarest innkalles til styremøte og ekstraordinær generalforsamling for å vedta utbytte.

La utbyttet stå igjen selskapet

Har bedriften solid økonomi og likviditet, er det mulig å ta utbytte før nyttår og sette nettobeløpet (etter beregnet skatt på utbytte) tilbake i selskapet som overkursfond. Dette kan senere tas ut uten ytterligere beskatning. Noe som betyr at et fremtidig utbytte kan bli stående i selskapet, beskattet etter 2021-sats. Dette er en løsning som medfører en del kostnader i prosessen og er derfor mest egnet for selskaper som planlegger utbytte av relativt betydelig størrelse.

Utbytte behøver ikke tas ut før etter 6 måneder etter beslutning i styre/generalforsamling, slik at man kan vente med utbetaling av utbytte. Beskatning vil likevel skje i 2021, som følge av beslutning i generalforsamling (anses skattemessig som innvunnet av personlig eier).

Involver regnskapsføreren din

Det er bare noen få uker til årsskiftet og det er ingen tid å miste hvis du vil unngå skatteøkningen på utbytte.

Uansett hvilken løsning du går for, er regnskapsføreren din den naturlige samtale- og samarbeidspartneren i prosessen. Vi kan reglene og kan veilede deg til den beste løsningen for nettopp deg og din bedrift.

** Innlegget er skrevet av Trygg-Økonomi AS

Trygg-Økonomi betjener små og mellomstore kunder i de fleste bransjer og har kontor sentralt i Tromsdalen. Ønsker du en ryddig og oversiktlig økonomi i din bedrift, må du gjerne ta kontakt med oss for en hyggelig regnskapsprat! Gå til hjemmesiden