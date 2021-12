Årsoppgjøret: Ny måte å levere skattemeldingen på – hva betyr det for deg?

Alle næringsoppgaver og vedleggsskjema erstattes av en ny digital melding, næringsspesifikasjon, som legges ved skattemeldingen. Metoden for innlevering av skattemeldingen endres samtidig. Flere næringsdrivende får krav om å levere skattemeldingen fra et årsoppgjørs- eller regnskapsprogram.

Dette er et pågående prosjekt fra Skatteetatens side, og i første omgang vil det være enkeltpersonforetak (ENK) som vil merke den største forskjellen. Enkeltpersonforetak kan velge å levere skattemelding med næringsspesifikasjon på skatteetaten.no eller fra et årsoppgjørs- eller regnskapsprogram som har støtte for dette.

Skatteetaten anbefaler at løsningen på skatteetaten.no brukes av enkeltpersonforetak med de enkleste forholdene, og at øvrige benytter seg av et årsoppgjørs-/regnskapsprogram eller regnskapsfører.

Årsoppgjør i Tripletex

Det er allikevel ingen grunn til bekymring – vi i Tripletex sørger for at du får levert skattemeldingen for ditt enkeltpersonforetak. For inntektsåret 2021 vil det for ENK være flere mulige måter å gjøre dette på.

Det arbeides med å utvikle en egen modul for årsoppgjør i Tripletex. Her planlegges det å ha en første versjon klar allerede våren 2022, slik at de fleste ENK skal kunne sende skattemeldingen sin fra Tripletex allerede neste år. Å levere skattemeldingen via et regnskapssystem vil kunne forenkle prosessen betydelig. I tillegg vil dette bidra til ekstra kvalitetssikring ved å minimere manuelle oppgaver.

Møt gjengen som jobber med å utvikle den nye årsoppgjørsmodulen.

Tripletex har også integrasjoner mot de største årsoppgjørssystemene. Dersom du samarbeider med et regnskapsbyrå eller har en revisor, benytter de seg mest sannsynlig av et av disse systemene. Da hentes all relevant regnskapsinformasjon automatisk fra Tripletex til årsoppgjørssystemet.

I tillegg vil det for inntektsåret 2021 fortsatt være mulig å levere skattemeldingen direkte i Altinn. Det vil si at du fører regnskapet som vanlig i Tripletex og henter ut Næringsoppgave 1 med relevante tall direkte fra systemet. Selve skattemeldingen registreres i Altinn basert på grunnlaget fra Tripletex.

Overgangsåret

Neste år blir med andre ord et overgangsår hvor man begynner å flytte enkeltpersonforetak og deretter aksjeselskap over på ny løsning. Fra 2023 vil alle ENK måtte levere skattemeldingen via ny løsning. For inntektsåret 2023 i 2024 må alle selskap bruke ny løsning.

Her kan du lese mer om arbeidet til Skatteetaten.



Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.