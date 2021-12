Et must for alle som er interessert i blå vekst, teknologi og offshoreenergi

Innovasjon Norge og Det polske byrået for næringsutvikling (PARP) inviterer til arrangementet: ‘Polsk-norsk samarbeid innen marine-maritime næringer’ den 11. januar 2022.

Arrangementet er for polske og norske bedrifter, eller andre som ønsker å lære mer om blå vekst, teknologi og offshoreenergi i Polen og Norge.

Det legges til rette for nettverksbygging mellom polske og norske aktører med et ønske om nye partnerskap. Målet er at flere vurderer en felles søknad om utlysning av prosjektmidler til samarbeid under EØS-midlene.

Prosjektutlysningen under EØS-midlene lanseres som del av seminaret. Utlysningen støtter innovative prosjekter innenfor det marine-maritime næringslivet som har potensial for blå vekst, teknologiutvikling og motvirkning av miljøødeleggelsene til havs eller til sjøs.

Slike samarbeid mellom polske og norske partnere øker sjansen for å nå gjennom i tildelingen av prosjektmidler.

Les mer her

Arrangementet er spesielt interessant for bedrifter eller institusjoner som driver med:

Grønn skipsbygging og -verft

Skipsutstyr – motorer/driftssystemer/støttemekanismer

Driftsenheter

Elektrifisering,elektroteknikk og batterier

Havnesystemer

Marinteknologi

Armaturer/ rederiselskaper

Seminaret holdes på Thon Arenda ved Expo-toget under Nor-Shipping-messen på Lillestrøm, 11. januar 2022.

Deltakelse er gratis og seminaret er på engelsk.

Les mer og meld deg på her