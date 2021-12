Vil ha med investorer på bransjeoppgjøret

– I snitt bytter 27 000 foretak årlig sin eksterne regnskapsfører, dette tilsvarer 6,3 prosent av alle oppdrag. Samtidig forsvinner mange dyktige regnskapsførere ut av bransjen på grunn av det høye arbeidstrykket. Det viser at det er noe som ikke stemmer, mener CEO i Key Account, Carsten Stryhn.

Han har mye på hjertet når han snakker om regnskapsbransjen. Stryhn trekker frem at det er en bransje som har vokst med nærmere 10 milliarder i markedsverdi de siste ti årene.

– At markedsverdien har steget så mye er fordi det er en enorm etterspørsel. Samtidig priser bransjen seg høyt, noe som gjør at små og mellomstore bedrifter ikke har råd til alt.

– På den andre siden står regnskapsførerne med store arbeidsmengder og klarer ikke følge opp kundene så godt som de burde. Det er rett og slett rovdrift på de ansatte!

Key Account har skapt en innovativ løsning som vil gagne både kunder og ansatte. De har en standardløsning som bedrifter kan kjøpe som en hyllevare. Det er en standard løsning som lar regnskapsførerne være mer synlige for kunden, samtidig som det blir billigere for kunden.

– Kunden betaler fast pris, og våre ansatte tar på seg så mange kunder de ønsker. På den måten får kunden den beste oppfølgingen, og de ansatte får en andel av omsetningen.

Utfordrer bransjens eierstruktur med en emisjon

Stryhn forteller at de også utfordrer bransjen i forhold til eierstrukturen i bedriften. Tradisjonelt har regnskapsbransjen partnermodeller i de forskjellige bedriftene. Key Account mener dette er gammeldags og utdatert. Derfor ønsker de heller at det er de ansatte, kundene og investorene som skal være med på eiersiden. De lover også at investorene skal få hele 50 % av resultatet.

– Vi skal ha en emisjon for å hjelpe selskapet vokse videre. Dette skal gjøres på en kontrollert måte. Det er en bransje med liten risiko og vi skal tjene penger.

Emisjonen gjøres via FolkeInvest og Key Account har som mål å hente mellom to og fire millioner kroner.

En totalleverandør som brenner for utvikling

Key Account-sjefen tror en av grunnene til at så mange bedrifter bytter regnskapsfører er fordi de ikke får en person som kan hjelpe med helheten.

– For meg er regnskapsføring bare noe som skal tikke og gå, og være så billig som mulig. Vi skal være en totalleverandør for små og mellomstore bedrifter. Vi skal kjenne kunden så godt at vi kan være en sparringspartner.

– Det er forretningsutvikling vi brenner for! Vi har et mentorprogram for våre ansatte som ønsker å være en større del av selskapsutvikling, og det er en venteliste for å være med på dette programmet. Emisjonen som starter på Folkeinvest i januar er bare et steg videre på veien, konkluderer Stryhn.

